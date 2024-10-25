15+ человек, чьи привычки и поступки вызвали недоумение у их близких
Народное творчество
2 часа назад
Некоторые наши пунктики и привычки могут показаться странными посторонним людям. Например, доливать кипяток в чай, пока он дает цвет, или вешать кухонное полотенце исключительно для красоты. Но есть на свете товарищи, чьи поступки не назовешь причудой, и на которые порой даже и не знаешь, как реагировать.
- Не спалось как-то, и вдруг около часу ночи прилетает в чат сообщение от мамы моего ученика: «SOS, помогите! Ответьте на звонок!» И все. Время позднее, я испугалась, мало ли что. Тут же звонит телефон, и мамаша выдает мне: «Татьяна Витальевна, простите, что так поздно. Там что на завтра по вашей биологии задано?» © NaginiSnake / Pikabu
- У знакомых в коридоре пол постоянно был застелен газетами, чтобы не пачкался, и это несмотря на то, что обувь все снимали. А на кухне у этих людей посуду вытирали старой майкой, причем новое кухонное полотенце висело там для красоты. © Marina Merkulova
- Воспоминания из детства. Были у нас дальние родственники, которые приходили в гости со своими консервами. Садились за накрытый стол, открывали свои банки, выкладывали на тарелки и ели. Похоже, они не доверяли ничьей еде, а только консервным банкам, потому что ко всем ходили таким макаром. © Оксана Герасимова
- Наши соседи купили лаковую мебель, ковер, диван и завесили все это полиэтиленом, чтобы не портилось. Так и жили. © Любовь Фролова
- Встречалась с парнем, пришли к нему домой, решили сварить пельмешки. Он поставил воду, я взяла пачку и ножом открыла пакет. Для него это был шок! Есть же ножницы! В этот же вечер расстались... © Юлия Головачева
- Пригласили нас как-то знакомые на Пасху. Так вот, крашенки у них были расписаны масляной краской, оставшейся от ремонта. © Tatjana Kogan
- Совершенно случайно попал в руки телефон жены, и при открытии в мессенджере вылезло сообщение, где она пишет парню: «Больше мне не пиши, нас ничего не связывает». Это единственное сообщение тому абоненту. Я молчал неделю. Но потом увидел ее за телефоном, когда приехал из командировки, и устроил скандал. Она сказала, что бывший к ней клеился. Бывший! Ничего, что мы 9 лет вместе, у нас 2 детей, и слово бывший — это явно не для нас?! © Подслушано / Ideer
- У меня была однокурсница. Она каждый день относила к определенному цвету. Например, понедельник — красный. И в понедельник она использовала только красную одежду, посуду, постельное белье, тетради. И не дай бог в общаге чья-то зеленая чашка нечаянно окажется на ее полке! Еще у нее чашки и полотенца были расставлены и разложены по оттенкам — от светлого к темному. Сама она очень хороший человек с высоким уровнем интеллекта. © Katya Rubenchik
- Знакомый пригласил нас посмотреть свою новую квартиру, он только закончил ремонт и обставил все по своему вкусу. Купили мы к столу фрукты, тортик. Пришли и с порога онемели. Квартира очень красиво и современно выглядит, но присутствуют только 2 цвета — черный и белый. Только строго черный и белый! Мебель, посуда, сантехника, шторы, даже корешки книг. Я положила на стол в кухне красные яблоки. Он велел убрать, ибо красный нарушает цветовую гармонию и теряется восприятие. Так себе мы посидели у него... Что-то настроения не случилось. © Iva Cuina
- Однажды я пошла в гости к подруге моей знакомой. Сидим на кухне, чай пьем, а та девушка жалуется, что у нее сильная депрессия. Мы пытаемся утешить ее. Когда она пригласила нас в свою комнату, меня парализовало сразу на пороге, так как вся мебель там была черного цвета: кровать, шкафы, стол. Я ей сказала, что сама впала в депрессию в первую же секунду, как открыла дверь. Только на кухне пришла в себя. © Ekaterina Austin
- Друзья назвали дочку Теона. Но вот бабуля не обрадовалась и заявила: «Такого имени я не знаю, мне не нравится, переназовите». Ее, конечно, не послушали. Протестовала она года 3 и называла внучку Алиной. Самое смешное, что бабулю зовут Лиола. © Подслушано / Ideer
- Одна моя знакомая очень удивилась, что чай нужно заваривать свежий. Рассказала, что у них в семье доливают кипяток, пока есть у чая цвет. А если появляется плесень, снимают ее и все равно доливают. «А что, это же пенициллин, что тут вредного?» © Людмила Василевская
- Однажды пила чай в гостях у одноклассницы. Когда закончили, она заглянула мне в чашку и сказала: «А чаинки почему не съела?» Я подумала, что шутит. А она зачерпнула ложкой чаинки из своей чашки, съела их и опять: «Ты что, и в самом деле не ешь чаинки?» Больше я у нее в гостях не была. © Maria Varlamova
- Одна знакомая мечтала назвать сына Матвеем. Рассказала об этом беременной подруге. А та возьми да и позаимствуй идею. Все, дружбы больше нет. Курьез в том, что первая девушка тот момент не то что беременной не была, но даже не в отношениях. © Тëтя из интернета / ADME
- В салон, где я делаю маникюр, приходит женщина со своей мисочкой для распаривания ногтей. Встречала ее несколько раз. Мастера уже не удивляются. © Ирина Субботина
- Знакомая рассказывала, как в детстве ее пригласила в гости подружка. А в качестве угощения ее мама предложила им миску с сырыми яйцами. Нужно было каждому макать кусок хлеба и есть. Шок у моей знакомой остался на всю жизнь. © Елена Харитонова
У нас есть и другие истории о вкусовых привычках, которые могут удивить.
- Отмечали день рождения сына (1 годик) у свекрови, как вдруг она ляпнула: «Вот он бегать уже умеет, можно его на рынок мелочь просить отправить». Говорю ей, мол, пусть своего младшего сына (14 лет) отправляет, куда хочет. А она мне выдала: «Так ваш ребенок все равно не очень на лицо вышел». Мы встали и уехали, а теперь свекровь шлет смс о том, что мой муж ей больше не сын и внука у нее нет. Мне никогда не понять, что творится в голове этой женщины. © Мамдаринка / VK
- Пришла в гости к знакомому. Состоятельная семья. Вся квартира застелена коврами, «ибо это жеж дорого-бохато». Но при входе в каждую комнату на этих коврах — куски простыней, а на кухне, поверх всего ковра — большая простынь. Я не сдержалась и спросила: «Зачем?» Ответ: «Чтобы ковры не затаптывались». Я: «Так ведь ковров почти не видно, одни тряпки». Ответ: «Ой, ты ничего не понимаешь, они ведь дорогие!» © Vika Berezinets
- Бывший должен был отдать мне некоторые вещи, которые у него остались. Встретились, а он заявляет: «Твои вещи я на помойку выбросил за то, что ты сделала!» Я обалдела и спрашиваю, мол, что ж я натворила-то? «Изменила мне!» «С кем?» «Не знаю». Я поняла, что смысла разговаривать нет. Последним моим вопросом был: «Так и где мои вещи?» Он в ответ: «Они у меня», — и он достал их из рюкзака. Ох, и этот человек еще спрашивает, чего мы разошлись. Честно, я просто устала от таких сцен. © Карамель / VK
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