15+ человек, чьи привычки и поступки вызвали недоумение у их близких

Некоторые наши пунктики и привычки могут показаться странными посторонним людям. Например, доливать кипяток в чай, пока он дает цвет, или вешать кухонное полотенце исключительно для красоты. Но есть на свете товарищи, чьи поступки не назовешь причудой, и на которые порой даже и не знаешь, как реагировать.