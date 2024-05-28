19 человек, которые вызвали специалистов на дом, а получили историю, которую потомкам рассказывать можно

Штаа? Не хочется ругаться?!! То есть надо дождаться, чтобы эта "няня" угробила чьё-то дитя, и вот тогда уже можно начинать негативные отзывы писать?! Вообще-то в первый день уже полицию вызывать надо🤬🤦♀️
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Ритм современной жизни не позволяет решать все бытовые вопросы самостоятельно. Поэтому многие из нас часто пользуются услугами специалистов. Но иногда сама история взаимодействия с этими людьми такая яркая, что сложно не поделиться ею в сети.
Штаа? Не хочется ругаться?!! То есть надо дождаться, чтобы эта "няня" угробила чьё-то дитя, и вот тогда уже можно начинать негативные отзывы писать?! Вообще-то в первый день уже полицию вызывать надо🤬🤦♀️
А если вам не хватило историй о встречах со специалистами, то держите еще несколько подборок:
не ну вы оборзели вообще, текст переписали, аккаунт заблокировали, 🤬