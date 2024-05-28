19 человек, которые вызвали специалистов на дом, а получили историю, которую потомкам рассказывать можно

Народное творчество
2 часа назад

Ритм современной жизни не позволяет решать все бытовые вопросы самостоятельно. Поэтому многие из нас часто пользуются услугами специалистов. Но иногда сама история взаимодействия с этими людьми такая яркая, что сложно не поделиться ею в сети.

  • Мужик делал у меня ремонт в съемной квартире. Квартиру снимала у друзей, мастера посоветовали родственники. Этот мастер обещал управиться за 2 недели, но не закончил и через месяц. Он жрал мою еду и умудрялся днем таксовать, но выбесило даже не это. Однажды в мое отсутствие мама зашла в гости и увидела картину маслом: этот мужик в одних труселях спал на диване. Именно в этот момент мое терпение лопнуло. После разборок с чудо-мастером с участием хозяев квартиры, меня и родственников, что дали рекомендации, ремонт закончился за 3 дня и повлек за собой скидку в 80%. © Maria.T / Pikabu
  • Лопнула труба с горячей водой. Кипяток фонтаном, клубы пара, как в египетской сауне, к вентилю не подобраться. Вызвала сантехников, жду на подоконнике, лицом в окно, в квартире из-за пара ничего не видно. И тут пожарная подъезжает. Даже не сразу поняла, что ко мне. Выходит пожарный, кричит: «Вы как, держитесь там?» Крикнула, что тону, а не горю. Поднялся, вентиль перекрыл, уточнил, не обварилась ли. Посмеялся, что ехал на пожар, а приехал на потоп. © Подслушано / Ideer
  • Мне уборщица одним супер-средством все деления с плиты смыла в съемной квартире: и с цифрами, и с температурой в духовке. Все мозги вынесла своими рассказами о клиентах, отойти от нее не давала. Только уходишь в соседнюю комнату, орет: «Иди сюда!» Спрашивала, своя квартира или съемная. Как услышала, что съемная, начала бубнить, мол, ужас какой, не квартира, а халупа, еще и вся загаженная, под потолком в углах пыль скопилась. Дождались окончания уборки, выдохнули. Потом мне еще очень долго было стремно клининг вызывать. Мало ли, вот такая чистоплюйка придет. © Skunk / ADME
  • Привезла машину на мойку, предложила оплатить больше чека, так как тачка была внутри объективно грязной (возила неделю второклашек, они там и чипсами накрошили, и газировку пролили, и ногами все истоптали). Что сделал хозяин мойки, он же мойщик? Сфоткал мой салон и отправил снимки своему знакомому (как отказалась, моему двоюродному брату) с комментарием: «Ну у тебя сестра-грязнуля. Гляди, какой свинарник у нее!» А брат, с которым у меня плохие отношения, в красках рассказал об этой ситуации всем родственникам на семейных посиделках, еще и фото показал. © Lirala / Pikabu
  • Заказал в клининговой компании тщательную генеральную уборку 2-комнатной квартиры, заплатил $ 40 (это мой двухдневный заработок, на минуточку!). К моему удивлению, пришла только одна юная девушка. Она работала чуть более 2 часов и старалась, но после нее осталось еще много работы. Девушка не протерла пыль на всех поверхностях, не вымыла люстру, не слишком тщательно протерла пол, оставила грязь в углах и так далее. Позвонил в компанию с претензией к работе их специалиста и был ошарашен ответом: «У вас слишком грязная квартира. Если хотите полноценную уборку, то это будет стоить вдвое дороже!» После этого я зарекся иметь дела с клинингом. И да, уборщица на моей работе получает $ 160 в месяц, а моет каждый день. © Евгений Раев / ADME
  • Мы наняли няню, у которой было более 30 пятизвездочных отзывов на специализированном сайте. Через несколько месяцев я почувствовал, что что-то не так, поэтому мы установили в доме скрытую камеру на пару дней. От увиденного мы были в шоке: она по 5 часов смотрела телик, а с малышом возилась меньше часа и бросала его одного в кроватке. Какое-то время он спал, но часа 1,5-2 плакал. В первый день я предположил, что это случайность, а не закономерность. Но когда на следующий день все повторилось, я понял, что надо я няней прощаться. Сказал ей, что собираюсь установить камеру в гостиной, а она заявила, что работать под наблюдением не будет. На том и разошлись. А пару недель спустя она написала мне просьбой оставить пятизвездочный отзыв о ее работе. Я в замешательстве: и ругаться не хочется, и писать о ней хорошее — тоже. © Teddybear2018 / Reddit
Ку-ку
2 дня назад

Штаа? Не хочется ругаться?!! То есть надо дождаться, чтобы эта "няня" угробила чьё-то дитя, и вот тогда уже можно начинать негативные отзывы писать?! Вообще-то в первый день уже полицию вызывать надо🤬🤦‍♀️

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  • Я нанимал уборщицу. Пришла женщина, довольно молодая. Убиралась так себе. Строптивая. Как-то раз высветилась мне ее страница в соцсетях, и оказалась, что эта дамочка фоткала дома своих клиентов, точнее, их грязное белье и беспорядок, а потом выкладывала в интернет с комментариями: «Посмотрите, какие...» (далее оскорбления). Ну я взял и слил эту информацию в ее агентство. Так потом эта уборщица прислала мне сообщение, мол, она возмущена моим поступком. © Latakia.Smoker / Pikabu
  • Наняла после травмы уборщицу. Она пришла, уборку сделала. Вечером мне звонит приятельница.
    — Ты домработницу наняла?
    — Да.
    — Не такую-то девушку?
    — Ее. А что?
    — Она вас обсуждает и осуждает.
    Выяснилось, что эта фея чистоты вышла от меня и сразу пошла сплетни разносить. И грязнуля я, и квартиру загадила (я после аварии ходила в пластиковом воротнике из-за травмы шеи), и муж у меня такой-сякой, и дети. А еще у нас дома сейф есть. Наверное, миллионы там прячем. А в холодильнике у нас вот это и вон то... Короче, я была в шоке. Сразу ее уволила. © AstroKalinka / Pikabu
  • После вторых родов посыпалось здоровье, сил на бытовуху не было. Нашла женщину, которая будет нам готовить. Дала ей филе индейки для паровых котлет. И вот приносит она котлеты, но как-то мало их. Возмущаюсь, мол, там же кило мяса было! А тетка на голубом глазу мне: «Так вы же сказали, что нужно диетическое. Я жирненькое все обрезала и не стала вам готовить». Обрезала она с половину. Филе, напомню, покупала я. Плюс ей платила довольно щедро. Но недолго.
  • Дядька мой живет в маленьком городке, увлекается шахматами. И так сложилось, что чуток присматривал он за городским шахматным клубом. Перепала им откуда-то пара красивых светильников. Решил он, что старые надо заменить на новые. Нашел объявление мастера на все руки, позвонил и объяснил, что надо сделать. В трубке молчание сначала, а потом: «А что, сами не можете? Там дел на 10 минут, е-мое».
  • Недавно у нас сгорела розетка и перестали работать несколько тройников и удлинителей. Мой муж уверенно заявил: «Сейчас я все починю!» Возился часа два, все впустую. Вызвали электрика, он на нас как на дурачков посмотрел и включил предохранитель. Сказал, денег не возьмет, так как впервые с таким встречается. Муж аж весь покраснел. © Подслушано / Ideer
  • Приехала на автомойку. Мне сказали, что машина грязная (я езжу только от дома до работы и обратно, ставлю авто в подземном паркинге). Я говорю, мол, согласна, потому, собственно, к вам и приехала. «Нет, понимаете, она грязная, вам нужна и мойка с нано-штуками, и какая-то там обработка, и полная химчистка всего-всего», — заявляют мне. И озвучивают сумму раза в 3-4 выше изначальной, как будто я им старый покрытый грязью внедорожник из леса после охоты и рыбалки привезла...
    И вторая ситуация — с уборщицей. Это была просто девушка, не клининговая служба. Говорю ей, мол, детский стульчик еще помыть надо. «Ой, а вы мыли его вообще? Он же грязный! Будто неделю не прикасались», — брезгливо фыркнула она. Милая, это ты еще унитаз не видела, мы в него и вовсе будто в туалет ходим. © Lilu72 / Pikabu
  • О, я тоже вызывала клининг. Первая уборщица звонила мне и моему парню примерно по 10 раз в каждый свой приход, задавая тупые вопросы типа: «А как пользоваться сушилкой для белья?» (она у нас абсолютно стандартная). Но зато в том, как смотреть видео из интернета на телике, она быстро разобралась. Вторая была жутко ленива. Мы просили ее сделать что-то конкретное, но она просто отказывалась, а потом час стояла и складывала белье. В конце концов мы поняли, что все это приносит больше хлопот, чем пользы. © Hewathan / Reddit
  • Мы снимали дорогую квартиру в Турции на 2 месяца через агентство. Из-за обстоятельств нам пришлось уехать на день раньше, это было воскресенье. В выходной принимать квартиру было некому, поэтому мы договорились, что в понедельник придут уборщица с риелтором, они все посмотрят и вернут нам задаток в $ 300. В понедельник нам приходит видео от уборщицы, в котором она называет нас жуткими неряхами и спрашивает, как мы так вообще живем. Ничего криминального в квартире не было. Были оставлены продукты и грязная посуда, немного разбросаны игрушки. За уборку всего этого мы заплатили авансом $ 70! Я тут же набрал директора агентства и высказал, что, наверное, уборщицам не стоит обсуждать в таком тоне клиентов! Директор сама обалдела от случившегося и предложила $ 150 за моральный ущерб. © Laminato** / Pikabu
  • Когда моему сыночку было 5 месяцев, я нашла ему няню: женщину в возрасте, медсестру, имевшую опыт ухода за детьми. Когда мы оставляли с ней ребенка, она просила посадить его в коляску или ходунки. Когда мы забирали малыша, он тоже обычно был в коляске. Я понимала, что она не может носить его на руках весь день, поэтому сначала не обращала внимания на такие мелочи. Няня присматривала за нашим сыном уже месяца 4, когда случайно обмолвилась: «Ой, я его на руках никогда не ношу!» И тут я вдруг поняла, что весь день мой ребенок находится без тактильного контакта с человеком. К нему прикасаются, только когда перекладывают из коляски в кроватку или из кроватки на развивающий коврик. И так уже несколько месяцев! Я почувствовала жуткое отвращение к этой женщине и уволила ее. © cassiopeia1280 / Reddit
  • Из-за навалившихся проблем жена просто не успевала расхлебывать ситуацию и с детьми, и с больными родителями, и с работой. По совету друзей мы наняли горничную, чтобы она 3 раза в неделю приходила прибрать, постирать, приготовить по списку еду на нас и стариков. Сумма в день была больше моего дневного заработка, но деваться некуда, платили. Поначалу мы вроде вздохнули: еда есть, в доме условно чисто. Но через пару недель грязь появилась вновь, а закупаемые продукты заканчивались быстрее, чем появлялась еда. Я активировал камеры, которые уже пару лет просто висели без надобности и не использовались. В общем, оказалось, что мы нехорошие люди: не даем горничной полежать и посмотреть сериал, и еды нам для нее жалко, и купание в бассейне мы почему-то не одобряем, как и хождение в халате супруги. Пришлось идти на поклон к теще и звать ее пожить у нас. Женщина она, конечно, золотая. Но когда все наладилось и она уехала, мы вздохнули с облегчением. © Vudpeker / Pikabu
  • Я домохозяйка. Сегодня пригласила няню для своего 2-летнего малыша, потому что после операции мне тяжеловато с ним, нужно восстановиться. Я не планировала никаких особых дел, хотела просто отлежаться. У дочки сейчас режутся зубки, а еще стресс от приучения к горшку, так что ведет она себя не очень, иногда устраивает истерики. В общем, я не ожидала, что мне удастся полностью расслабиться, но все-таки надеялась на помощь няни. Но не тут-то было: малышка весь день висла на мне, цеплялась за ноги и не отходила ни на шаг. Я неконфликтный человек, по-хорошему попросила няню занять ребенка. Она пыталась секунд 30, а потом дочка снова бежала ко мне. Вместо того чтобы отвлечь малышку, няня попросила у меня пароль от Wi-Fi. Большую часть времени она тупо зависала в смартфоне и ушла на час раньше, чем мы изначально договаривались (и да, я ей заплатила). Но я в шоке, конечно. © pentalith / Reddit
  • Меня однажды машина обрызгала грязью, когда я в розовом пальто шла. Ну, что делать? Надо сдавать в химчистку. Так, мол, и так — обрызгали дорожной грязью из лужи. Так приемщица ляпнула: «А не надо вдоль дороги в светлом ходить!» © SanSoda / Pikabu
  • У меня в квартире меняли унитаз. Мастер установил его, проверил и ушел. А через 2-3 дня там началась течь. Все время вода на плитке. Я опять позвал мастера. А перед его приходом жена взяла тряпку и вытерла в туалете пол. Дескать, нехорошо, вода на полу, стыдно. Мастер полез, потрогал и говорит : «Ничего тут у вас нет. Все нормально, сухо. Чего вы скандалите?» И сразу ушел. А вода так и течет. На следующий день я снова позвал его, а перед приходом взял, да и плеснул на пол немного воды из кружки. Мастер подошел, посмотрел и выдает: «Точно! Течет. Надо делать». Разобрал, установил все заново . И проблема исчезла. © Phbntkm6 / Pikabu

А если вам не хватило историй о встречах со специалистами, то держите еще несколько подборок:

Комментарии

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Skunks_not_dead
1 час назад

не ну вы оборзели вообще, текст переписали, аккаунт заблокировали, 🤬

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