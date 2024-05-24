О, чулки навеяли. Когда заканчивала 10-й класс (было это в конце 80-х), то экзамены в школе были или письменные, или по билетам. Математику знала плохо (о учительнице писала отдельно), поэтому приготовила шпаргалки и решила надеть на экзамен чулки на липучках (наверху чулок были специальные липучки, которые приклеивались к коже). Почему не примерила чулки заранее, не до того было - перед экзаменами голова была занята предстоящими испытаниями. Утром надела чулки, прикрепила к ним шпаргалки и отправилась в школу. Дошла только до троллейбусной остановки и вся эта красота сползла у меня с ног вниз. Пришлось быстро возвращаться домой, снимать чулки и надевать колготки. Шпаргалки разместила в карманах пиджака (можно было носить уже не платье с фартуком, а синий костюм - пиджак и юбка). Экзамен сдала на 3, радовалась и этому, так как алгебра, геометрия и другие точные науки - для меня тёмный лес, я типичный гуманитарий.
14 человек, которых будто бабка прокляла до седьмого колена
Некоторые события в жизни можно описать лишь одним словом: «Невезуха». Когда нужно срочно отправить начальнику отчет, а дома выключают свет и даже ноутбук садится; когда в детстве думаешь, что умеешь видеть ауру людей, а на самом деле просто зрение плохое... Герои сегодняшней статьи не побоялись рассказать о своих фейлах в сети и, надеемся, им стало чуточку легче.
- Опаздываю на работу, бегу так, как только может бежать девушка в обтягивающей юбке чуть выше колен и на каблуках. От этих движений чулки начинают медленно ползти вниз, понимаю всю неловкость ситуации, бегу, держу чулки. Прохожие начинают замечать, хихикают, проезжающие мимо машины сигналят. Забегаю в первый попавшийся подъезд, задираю юбку, привожу чулки в порядок, одергиваю юбку, и тут, конечно же, в подъезд входит мужчина. Я выскакиваю, а он мне вслед: «Ха, спугнул, а вот нечего по подъездам нужду справлять!» © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Лет ...дцать назад еду в автобусе, настроение прекрасное. И самооценку подогревал вьюноша, который восхищенно пялился из другого конца автобуса всю поездку. Когда я проходила мимо, он сунул мне записку. Текст я помню до сих пор. «Ты мне очень понравилась! Позвони мне. Миша». И все. А был бы там еще и номер телефона, глядишь, и позвонила бы. © DartNaty / Pikabu
- Уезжал в командировку на рабочей машине. Свою решил оставить у матери около дома, чтобы не волноваться. На дворе была зима. Приехал через пару недель — мать вся гордая, говорит: «Я твою машину почистила ото льда (машина светло-голубая) и льдину сверху разбила. Она, правда, долго не давалась, но я ее лопатой сбила». Бегу к машине. «Льдина» — это был плавник на крыше. Машина новая, из салона, месяца еще не было. Не разговаривал полгода с матерью. © Подслушано / Ideer
- Мне было 15, я хотела стащить в магазине печеньку, и меня поймали продавщицы. Какой был скандал... Все смотрели на меня, как на преступницу. Было жутко стыдно, позор мне. Продавщица орала, чуть до полиции дело не дошло. А через год я познакомилась с мамой своего парня. С той самой продавщицей. Теперь она моя свекровь... © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Жена после смерти матери исполнила мечту всей своей жизни — сменила имя. Не нравилось ей быть Анжелой, всегда всем представлялась Аней. А мать при одном намеке на желание «переименоваться» хваталась за сердце и устраивала скандал. Однажды ложимся спать, я в полудреме глажу жену по спине и — клянусь, не знаю, почему! — как ляпну: «Анжелочка, родная моя». Она напряглась так, что аж искры полетели. Ледяным голосом переспрашивает: «Анжелочка?» Сон как рукой сняло. Начал оправдываться, мол, извини, само вылетело. Про себя думаю: неужели ее настолько раздражает прежнее имя? Но тут жена продолжает: «И кто она?» Я аж опешил. Отвечаю: «Так... Ты?» Молчание. Слышно, как колесики в голове крутятся. Потом как захохочет! Хорошо, не влетело. © Подслушано / Ideer
- Я тут слышал, как документы теряют и деньги, как выпавшие из заднего кармана брюк телефоны смывают в унитаз... Это все банально, хоть и печально. А я сегодня высморкался на улице (в платок, если что) и у меня вышибло обе контактные линзы из глаз. За 3 тысячи. Последние. Зрение −9.5. Так что если вы сегодня вдруг заметили на улице странного чувака, который шел мелкими шажками и попеременно то щурил, то пучил глаза, это был я. © DomMilDom / Pikabu
Ооо, как будто мои 😂. Знакомый контейнер,которых пруд пруди. А с линзами этими я недавно прогорела, купила сдуру на маркетплейсе и очень пожалела. Теперь только в оптике или аптеке
- Вчера был самый неудачный день в моей жизни. Я был на грани увольнения, шел последний день сдачи проекта, который поручили мне. От того, справлюсь я или нет, зависело мое повышение или увольнение. Оставались последние детали, и я бы отправил его шефу, но тут в моем доме отключили свет. Интернет пропал, я рванул в кафе поблизости. Заказываю кофе, сажусь работать, и через минут 10 мой ноутбук выключается. Разрядился. Но, спасибо облачной синхронизации, смог доделать проект на телефоне и отправить его. Повысили меня в итоге, но это был самый напряженный день в жизни. © Палата № 6 / VK
- Я в период бурной молодости проснулся после клуба в квартире у симпатичной дамы. Пока она готовила завтрак, предложил сходить в аптеку за таблетками от головы и за минералочкой в магазин, благо было все рядом. Вернувшись с покупками во двор, я осознал, что ни номера квартиры, ни номера подъезда, ни телефона девушки у меня нет. Так и поехал домой с минералкой. © kinky.psy / Pikabu
- Вчера перед сном мне очень захотелось есть, заказала сладостей с доставкой. Пока ждала курьера, уснула. Сегодня утром выхожу на крыльцо и вижу, что никакого пакета из доставки нет. Решила, что мой заказ отменили, ну или водитель съел все конфеты сам, ну и забила на это дело. И тут ко мне стучится полиция. Спрашивают, заказывал ли кто-нибудь в доме еду вчера вечером. Ну я говорю, что было такое. Они давай задавать вопросы: откуда заказывала, во сколько, какую еду. Я изо всех сил пытаюсь вспомнить, какие именно сладости заказала, а они говорят, что заказ, оказывается, доставили в соседний дом, и соседи так напугались, что вызвали полицию. Хотя на пакете, по идее, должно быть указано мое имя и адрес, я вообще не поняла, что такого страшного. В общем, составили протокол, прежде чем отдать мне мои растаявшие вконец конфеты. © possumlvr2000 / Reddit
- В универе играла в «Что? Где? Когда?», и был у нас однажды очень важный турнир. Он продолжался два дня. В первый день сыграли, все отлично, а к вечеру у меня температура 39. Родители, естественно, сказали, что я никуда завтра не иду. А заменить уже некем, заявка заранее подавалась, да и играла я неплохо — не хотелось подводить команду. В общем, утром я дождалась, пока родители уйдут, выпила лекарство и побежала на игру. Мы выиграли, но речь не об этом. Вернулась домой, температура снова высоченная, легла, кубок под кровать спрятала. Казалось бы, миссия выполнена. Вот только турнир показали по местному телевидению. Родители устроились вечером перед теликом и попали, как назло, на этот сюжет. Как же мне влетело... © SiriusInBlack / Pikabu
- Жили с парнем вместе. Я с его родителями не очень общалась — они за городом жили, была 1 раз у них. Виделась с ними раз в год в лучшем случае. И тут парень начал каждые выходные ездить к папе в баню. Я не любитель бани, да и его родителей тоже, поэтому сразу было понятно, что не попрошусь с ним. А однажды он уехал и забыл телефон. Решила набрать его папе. Говорю ему: «Ну что, Коля там еще у вас в бане парится?» А он мне: «В смысле? У нас нет бани». © Подслушано / Ideer
- Было мне 15 лет, появился 19-летний кавалер. Наше общение сводилось к провожаниям после дискотеки в сельском клубе и милым стишкам по СМС. Но мои мать и бабушка, естественно, воспротивились, сразу начались «песни о главном», что я забью на учебу и все такое. И добили фразой: «Вот все твои подруги без кавалеров, вы еще дети, будь как все». Подумала я пару дней, нашла весомые аргументы и пришла к старшему поколению с требованиями:
— Хорошо, давайте я буду как подруги. Маша, как и я, во всем помогает по дому, но ее родители за нее горой и никогда не ругают, не разобравшись. Вторую Машу воспитывают строго, но при этом она первая модница. Олю не балуют, но дома на ней только уборка и готовка, на огород она даже не выходит. Я же работаю наравне с вами, воспитываюсь в строгости, значит в чем-то вы мне должны уступить.
Мать с бабкой задумались и отобрали у меня телефон. Месяц я сидела без дискотек, а то ишь как заговорила. © sweetstreet / Pikabu
- С раннего детства думал, будто обладаю сверхъестественными способностями. Одной из них была возможность видеть ауру у людей. Внимательно смотрел на окружающих, старался сопоставлять человека и ауру, находить закономерности. Если аура тонкая, значит, болеет или злой характер; если толстая — значит, здоровый. Нашел очень много интересных совпадений. А в 32 года у меня диагностировали астигматизм... © Подслушано / Ideer
А до 32 чувак даже в военкомат не ходил? Где обязательная проверка зрения?
- В порыве романтики решил написать послание любимой девушке в подъезде. Я отлично рисую. Накупил краски разной, потратил кучу денег, испоганил всю одежду краской, потратил 4 часа на рисование, со спокойной душой иду домой. Как вдруг мне вечером следующего дня приходит от нее смс: «А нам покрасили подъезд». Да чтоб вам провалиться, блин! © Подслушано / Ideer
А вот тут ребята тоже влипли в ту еще историю, отправив СМС не на тот номер.
Комментарии
В нашем доме перед выходом на улицу есть небольшая галерея на три арки, вот вышла как-то из дома и обнаружила, что надела свитер наизнанку. Пока никого нет, забегаю в эту галерею, начинаю срывать с себя свитер, цепляюсь им за крючок от лифчика и застреваю. Забиваюсь в одну из арок, расстегиваю лифчик, выбираюсь из свитера и вижу двух оцепеневших стоматологов из соседней клиники с сигаретами в руках, они решили у нас покурить. Ой, извините, говорю, понимаете, свитер не той стороной надела. И побежала оттуда быстрее. Больше их в арке не видела)
Вандал из последней истории доброе дело сделал - после его художеств наконец у администрации руки дошли подъезд покрасить.
Заслужил имя Жареный Петух
Я сегодня украла картофелину в магазине. Пакет с картошкой порвался, когда я его взвешивала. Судорожно собирая картофель, одну случайно сунула в карман, обнаружила только дома. Стыдобище