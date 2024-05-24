14 человек, которых будто бабка прокляла до седьмого колена

О, чулки навеяли. Когда заканчивала 10-й класс (было это в конце 80-х), то экзамены в школе были или письменные, или по билетам. Математику знала плохо (о учительнице писала отдельно), поэтому приготовила шпаргалки и решила надеть на экзамен чулки на липучках (наверху чулок были специальные липучки, которые приклеивались к коже). Почему не примерила чулки заранее, не до того было - перед экзаменами голова была занята предстоящими испытаниями. Утром надела чулки, прикрепила к ним шпаргалки и отправилась в школу. Дошла только до троллейбусной остановки и вся эта красота сползла у меня с ног вниз. Пришлось быстро возвращаться домой, снимать чулки и надевать колготки. Шпаргалки разместила в карманах пиджака (можно было носить уже не платье с фартуком, а синий костюм - пиджак и юбка). Экзамен сдала на 3, радовалась и этому, так как алгебра, геометрия и другие точные науки - для меня тёмный лес, я типичный гуманитарий.