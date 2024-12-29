13 картин, в которых художники оставили свои пасхалки, и теперь мы не знаем, как смотреть на них прежними глазами

Порой смотришь на картину и понимаешь, что она прекрасна, но некоторые детали ускользают, словно песок сквозь пальцы. Нередко даже те произведения искусства, которые, казалось бы, мы хорошо знаем, скрывают в себе еще больше загадок. Иногда искусствоведы узнают новые факты после дополнительного изучения картины с помощью рентгеновских лучей.

Ян Вермеер, «Молочница»

На первый взгляд в этой сцене нет ничего особенного. Молодая молочница наливает молоко из кувшина в миску. Специалисты считают, что женщина готовит пудинг из черствого хлеба, что символизирует превращение чего-то старого и ненужного в полезный предмет, в данном случае — в десерт. Картину исследовали с помощью рентгеновских лучшей и выяснили интересную деталь. На картине изначально был еще один предмет, которые автор впоследствии удалил, а именно корзина в правом нижнем углу.

Жан-Этьен Лиотар, «Шоколадница»

Мало кто знает, что картина — своеобразная история о «Золушке». Согласно легенде, австрийский аристократ князь Дитрихштейн однажды зашел в венскую кофейню, чтобы попробовать новый шоколадный напиток. Его официанткой оказалась Анна Бальтауф, дочь обедневшего дворянина. Князь был покорен ее обаянием и, несмотря на возражения своей семьи, взял девушку в жены. «Шоколадница» стала свадебным подарком для новой княгини. Примечательно, что напиток подается в необычной чашке, состоящей из двух частей. Это так называемый тремблез — специальная чашка для людей, у которых дрожат руки. Благодаря конструкции разлить напиток сложнее.

Рафаэль, «Дама с единорогом»

С этой картиной связано сразу несколько загадок. Рафаэль написал ее именно так, как мы видим ее сейчас, но такой она стала только после реставрации в XX веке. До этого целых триста лет ценители искусства видели другую версию картины. В руке у девушки было перо, а не единорог. Выяснилось, что единорога закрасил неизвестный мастер в XVII веке. Более того, до этого сам Рафаэль, вероятно, изобразил на холсте вместо единорога собачку. Также есть еще одна необычная деталь — отсутствие колец на пальцах женщины. Для того времени это было совершенно нетипично, так как женские портреты обычно заказывали к случаю свадьбы.

Грант Вуд, «Американская готика»

В этой картине множество интересных деталей и отсылок. Все элементы поддерживают своеобразную вертикаль: остроконечные вилы, рубашка отца семейства, вертикальные полосы на доме, а также шпиль. Мало кто знает, что на брошке, стилизованной под античную камею, изображена богиня царства мертвых — Персефона.

Кацусика Хокусаи, «Большая волна в Канагаве»

Это произведение — одна из 36 гравюр мастера с видами на гору Фудзи. Если присмотреться, можно увидеть, что на гравюре изображена не просто волна, а самые настоящие когти, которые вот-вот готовы схватить людей, борющихся со стихией на лодках.

Элизабет Виже-Лебрен: портреты Марии-Антуанетты и автопортреты с дочерью

Элизабет Виже-Лебрен была талантливой французской художницей. Но чтобы оставаться востребованной, ей иногда приходилось перерисовывать картины в угоду царящим в то время нравам. Волна критики обрушилась на художницу из-за портрета Марии-Антуанетты: она имела наглость изобразить королеву в платье из материала, который обычно использовался для нижнего белья. Через несколько дней Виже-Лебрен была вынуждена снять картину с выставки и заменить ее идентичным портретом, но с более традиционным платьем.

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»

Итальянский музыкант предположил, что в «Тайной вечере» Леонардо да Винчи закодированы музыкальные ноты. Он посчитал, что буханки хлеба, расположенные определенным образом на столе, а также руки героев картины могут представлять собой ноты. Но они не имели музыкального смысла, пока исследователь не понял, что партитуру нужно читать справа налево, следуя особому стилю художника (его способ письма до сих пор называют почерком Леонардо). Сыгранные таким образом ноты образуют композицию, похожую на реквием.

Диего Веласкес «Менины»

Рентгеновский снимок показал, что сначала левая половина картины Диего Веласкеса была полностью закрыта красной занавеской, из-под которой, предположительно, мальчик протягивал скипетр инфанте. Так что это была очень ясная и простая династическая картина: наследница престола в присутствии на заднем плане короля и королевы, основателей династии, в виде отражения в зеркале. Однако через несколько лет у четы родился наследник мужского пола, поэтому Веласкес по просьбе короля изменил картину и нарисовал себя.

Хендрик Корнелис ван дер Влит «Женский портрет»

«Женский портрет» голландского художника Хендрика Корнелиса ван дер Влита хранил свою тайну несколько столетий. Авторская подпись, содержащая слова Aeta` 32 A., не так давно была обнаружена на холсте в процессе подготовки картины к выставке. Она свидетельствует о том, что изображенной на портрете даме 32 года (Aeta` 32; лат. Aetas, Aetatis — «в возрасте, лет»). Жемчужные подвески и кольца подчеркивают статус женщины, с другой стороны — отвечают требованиям простоты. Костюм дамы тоже отличается простотой и элегантностью.

Джон Сингер Сарджент «Гвоздика, лилия, лилия, роза»

Название этой картины происходит от слов из песни «Венок», популярной в 1880-х годах. Художник Джон Сингер Сарджент и его друзья часто пели ее в доме, где впоследствии была нарисована картина. Чтобы добиться идеального лилового цвета сумерек на холсте, Сарджент мог работать всего по нескольку минут каждый вечер, дожидаясь идеального освещения. Он заранее готовил мольберт и расставлял своих моделей. А когда наступила осень и цветы в саду отцвели, художник заменил их искусственными. Сейчас картина по своей форме почти квадратная, но так было не всегда. Изначально с левой стороны оставалось еще более полуметра пространства. Сарджент отрезал эту часть, чтобы централизовать композицию.

А портрет художницы с дочерью впервые запечатлел широкую улыбку. Это шокировало критиков, так как изображение зубов вызывало негативные ассоциации: считалось, что такие люди не контролируют свои эмоции. Спустя некоторое время Элизабет нарисовала еще один автопортрет. Оба полотна, написанные ею в частном порядке, совершенно не соответствовали принятым правилам официального портрета, а нежно переплетенные позы и естественные выражения лиц усиливали изображенные чувства материнской любви и защиты.

Рембрандт: автопортреты

Существует теория о том, что Рембрандт устанавливал плоские и вогнутые зеркала, чтобы проецировать свое отражение на поверхность, прежде чем рисовать автопортрет. Так, самые ранние автопортреты художника поражают уровнем детализации. Предположительно, именно благодаря этой технике он смог достичь высокой степени точности. В пользу применения Рембрандтом зеркал говорит смещенный от центра взгляд художника на многих автопортретах. Также на картинах видна округлая область, за пределами которой изображение как бы немного размывается — виньетируется. Исследователи предполагают, что эта граница отмечала край проецируемого изображения.



Ян Вермеер «Астроном»