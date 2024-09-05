Посмотрите, каков реальный рост звезд старого и нового кино

Всем известно, что камера искажает пропорции человека. Неудивительно, что зачастую актеры и актрисы в кадре кажутся намного выше или ниже, чем есть на самом деле. Нам стало любопытно, какой рост имеют популярные киноактрисы. А для наглядности мы сравнили звезд разных поколений.