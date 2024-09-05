Посмотрите, каков реальный рост звезд старого и нового кино

Кино
2 часа назад

Всем известно, что камера искажает пропорции человека. Неудивительно, что зачастую актеры и актрисы в кадре кажутся намного выше или ниже, чем есть на самом деле. Нам стало любопытно, какой рост имеют популярные киноактрисы. А для наглядности мы сравнили звезд разных поколений.

Елена Метелкина и Елена Подкаминская — 170 см

Анастасия Вертинская и Мария Горбань — 172 см

Ирина Розанова и Равшана Куркова — 180 см

© Облако-рай / Мосфильм, Ксения Угольникова / East News

Татьяна Самойлова и Юлия Высоцкая — 174 см

Наталия Белохвостикова и Марина Александрова — 168 см

Вера Алентова и Ирина Безрукова — 172 см

Наталья Фатеева и Елена Захарова — 165 см

Нонна Мордюкова и Елизавета Арзамасова — 170 см

Людмила Савельева и Мария Аронова — 165 см

Инна Чурикова и Елизавета Боярская — 170 см

Евгения Симонова и Катерина Шпица — 160 см

Екатерина Васильева и Мария Миронова — 176 см

Людмила Полищук и Любовь Аксенова — 175 см

Наталья Кустинская и Кристина Асмус — 164 см

Елена Проклова и Нелли Уварова — 165 см

В нашей другой подборке мы сравнили рост известных личностей разных эпох. Оказывается, знаменитый композитор Сергей Рахманинов был одного роста со звездой баскетбола Майклом Джорданом.

Фото на превью Женитьба Бальзаминова / Мосфильм

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