Вы умудрились найти худшее фото красавицы Вертинской). Или это скрин? Все равно крайне неудачный
Посмотрите, каков реальный рост звезд старого и нового кино
Кино
2 часа назад
Всем известно, что камера искажает пропорции человека. Неудивительно, что зачастую актеры и актрисы в кадре кажутся намного выше или ниже, чем есть на самом деле. Нам стало любопытно, какой рост имеют популярные киноактрисы. А для наглядности мы сравнили звезд разных поколений.
Елена Метелкина и Елена Подкаминская — 170 см
Анастасия Вертинская и Мария Горбань — 172 см
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Ирина Розанова и Равшана Куркова — 180 см
Татьяна Самойлова и Юлия Высоцкая — 174 см
Наталия Белохвостикова и Марина Александрова — 168 см
Вера Алентова и Ирина Безрукова — 172 см
Наталья Фатеева и Елена Захарова — 165 см
Нонна Мордюкова и Елизавета Арзамасова — 170 см
Людмила Савельева и Мария Аронова — 165 см
Очень люблю Аронову, в любой роли хорошА, даже кассиром в Пятерочке 😊
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Инна Чурикова и Елизавета Боярская — 170 см
Евгения Симонова и Катерина Шпица — 160 см
Екатерина Васильева и Мария Миронова — 176 см
Людмила Полищук и Любовь Аксенова — 175 см
Наталья Кустинская и Кристина Асмус — 164 см
Елена Проклова и Нелли Уварова — 165 см
В нашей другой подборке мы сравнили рост известных личностей разных эпох. Оказывается, знаменитый композитор Сергей Рахманинов был одного роста со звездой баскетбола Майклом Джорданом.
Фото на превью Женитьба Бальзаминова / Мосфильм
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И что теперь делать с этой информацией? Кому она полезна или хотя бы интересна?
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