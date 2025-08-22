16 комиксов о том, почему отпуск — это хаос. Но мы все равно его ждем!

Отпуск — это всегда комедия положений. Согласны? Ведь как его ни планируй, ожидания от отпуска не всегда оправдываются. Мы подготовили комичные комиксы о том, как представления об отпуске столкнулись с реальностью. Приготовьтесь похихикать, узнавая себя или знакомых.

Отпуск часто начинается с пункта досмотра — в аэропорту или на вокзале. И здесь возможны неожиданности

Влад 1 день назад И чему она радуется? Что их в самолёт не пустят или кота выкинут? - - Ответить

Ласковое море, теплый песок, полупустынный пляж... Какие, кажется, могут быть подвохи здесь? А вот какие — слишком хитрые туристы

Влад 1 день назад Занять можно очередь и место на кладбище. - - Ответить

Идея остановиться вместо отеля в гостевом доме кажется сначала привлекательной: цены ниже, а гостеприимные хозяева могут помочь поближе познакомиться с местной культурой. Но нужно всегда быть готовым к сюрпризам

Флирт с иностранцами — это всегда лотерея. Но, с другой стороны, главное ведь, чтобы человек был хороший

Мужчин порой в отпуске подстерегают свои сюрпризы. Особенно, если чемоданы собирала жена

Птичка-в-клетке 1 день назад Т.е. дырявые трусы мужа не выкидываются, а хранятся до отпуска? 😂 - - Ответить

Даже отдых со «все включено» может быть с сюрпризами. Особенно, если приходить на завтрак позже всех

Влад 1 день назад Кто рано встаёт, тот рыбку и кушает - - Ответить

Фотосессии из отпуска — это отдельное удовольствие. Но, с другой стороны, есть с чего посмеяться годы спустя

Apple_music 1 час назад Поэтому я не покупаю купальники на завязках - - Ответить

Отправляясь на море, мы надеемся покрыться ровным бронзовым загаром. А на деле загар получается то ли тигриный, то ли в стиле «вареный рак»

Влад 1 день назад Она в огороде голая работала - - Ответить

Сбежать от летней жары можно в деревню, ведь все мы помним, как там было хорошо: речка, лес, блинчики со сметаной. Но во взрослой жизни замечаешь и другие нюансы

Влад 1 день назад Везде уже кондеры. Да и фуминаторы тем более. - - Ответить

Семейные посиделки с шашлыками — это очень атмосферно. Папа крутится у мангала, идет легкий дымок, семья отдыхает... но нет, не тут-то было

Влад 1 день назад С детства помогал отцу делать шашлык. Сейчас он только ест и нахваливает. Ну даже не получится с первого раза, с 3-го получится. Все ошибаются. - - Ответить

Ну а какой же отпуск обходится без курортного романа? Ну или чего-то очень похожего на это

Влад 1 день назад А муж типа на других не смотрит? Кто ж ему живот надул? Был бы в форме и на него бы смотрели. - - Ответить

Поработать удаленно на даче кажется отличной идеей: лежишь в гамаке с ноутбуком, пьешь чай, в тени яблони прохладно и свежо. А вот как это иногда выглядит на практике

А если позволяют средства, почему бы не отправиться в путешествие на круизном лайнере? Но маленький подвох не исключен...

Каждый раз мы надеемся, что в отпуске уже займемся своим здоровьем, будем бегать, тренироваться и станем подтянутыми. Но выходит как-то так

Влад 1 день назад По фотке один мужик шашлыком обжирался - - Ответить

Идея отдыха одной большой семьей может показаться привлекательной идеей. Но разные представления об отпуске могут стать испытанием для нервов

Влад 1 день назад Бабулю для чего взяли. Чтоб она детей развлекала, а она своего предназначения не выполнила)) - - Ответить

А иногда после отпуска не помешал бы... и сразу второй отпуск