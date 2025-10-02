18 забавных примеров того, как незаметно технологии перевернули нашу жизнь

Жизнь здорово изменилась с приходом технологий, правда? Кажется, еще вчера мы не могли представить, что можно расплатиться улыбкой на кассе, а сегодня уже просим у «Алисы» рецепт торта. Мы оглянулись вокруг и собрали топ технологических штук, которые прочно вошли в нашу жизнь и сделали ее ощутимо приятнее. Вот что у нас вышло!

1. Скамейка у подъезда перешла с устных домыслов на фактчекинг через соцсети

2. Наличие под рукой фотоаппарата и видеокамеры в телефоне позволяет показать другим то необычное, что ты видишь своими глазами прямо сейчас

3. Наличные деньги перестали быть необходимостью. Теперь не надо искать мелочь или ждать сдачу — почти везде можно расплатиться картой, улыбкой или телефоном

4. От слежки на улице до цифровой детективной работы: теперь подруги проверяют не по пятам, а по цифровым следам

5. Для того, чтобы оповестить людей о каких-то изменениях в своей жизни, больше нет необходимости звонить или писать письма. Один пост в соцсетях — и готово!

6. Быт молодых родителей существенно облегчили подгузники, молокоотсосы и стиральные машинки. А как берегут нервы видеоняни!

7. ДНК-тесты позволяют отцам не мучиться годами, гадая, их ли это ребенок, если кто-то намекает на обратное. В конце концов, и в роддоме ведь могут перепутать. А тут все точно

8. Если женщина еще не нашла надежного партнера, но в будущем очень хочет познать радость материнства, она может просто заморозить свои яйцеклетки. Возраст перестал быть приговором

9. Онлайн-сервисы позволяют не торчать в очередях: сидя на диване, можно оплатить услуги ЖКХ, купить билеты, еду и кучу других вещей — круто!

10. Помните это леденящее душу чувство, когда посреди дня вас осеняет: «Я не выключил утюг!» Раньше это означало стресс, незапланированную поездку домой и испорченное настроение. Теперь все иначе.

11. А помните, как учителя пугали нас тем, что таблица умножения, словарь и калькулятор не всегда будут под рукой? Они ошиблись

12. Кондиционер — величайшее изобретение, оценить которое по достоинству позволяет летняя жара. Как мы без него жили?

13. Камеры видеонаблюдения сейчас есть практически везде. И они помогают беспристрастно установить истину в спорных вопросах

14. Интернет сам по себе и многие приложения в частности облегчают поиск информации. Помните, как мы гадали, ждать автобус или нет? Теперь это можно легко узнать

15. Смарт-часы показывают не только время, но и базовые параметры организма, а также количество пройденных шагов или качество сна. Знать о себе больше — круто!

16. Раньше родителям приходилось переживать, не зная, где задержалось их чадо и все ли с ним в порядке. Сейчас есть умные часы и телефоны — с ними дети на связи

17. Ограничивать свои желания ассортиментом ближайшего рынка или магазина уже не нужно — заказать вещи можно почти из любой точки страны и мира, были бы деньги