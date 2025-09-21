20 комиксов, которые тонко подсветят разницу между холостой и замужней жизнью

Говорят, свадьба делит жизнь девушки на «до» и «после». В первой части — свобода, вечеринки и «я сама себе хозяйка», а во второй — семейный бюджет, споры «чья очередь мыть посуду» и романтика в формате «купили новые полотенца». Мы решили нарисовать по этому поводу комиксы, которые покажут, как одни и те же ситуации могут выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, есть у тебя штамп в паспорте или нет.

Когда живешь одна, никто, кроме тебя, не оставляет в раковине грязную посуду — и это плюс. Минус в том, что никто, кроме тебя, ее не помоет. А замужем есть варианты

Ales Draco Неужто посудомойка настолько дорого стоит? Интересно в "этой реальности" стирают тоже по старинке - ручками?

Заботы после свадьбы становятся другими. Если раньше с мамой было так классно обсуждать наряды и планы на отдых, то теперь пришло время попросить у нее совета

Бабушки у подъезда знают, как вывести из себя и свободных, и к замужних. Угодить им просто нереально. Да и стоит ли пытаться?

Бруннера У нас нет скамеек перед подъездами, так что и сидеть некому. Вот я по возрасту уже такая бабка, но не представляю, какого фига я бы сидела на скамейке и обсуждала соседей

Нередко бывает так, что конфетно-букетный период после свадьбы переходит в уныло-бытовой. Вряд ли кто-то рискнет подарить комбайн девушке, а жене — легко

Муси-пуси Очень индивидуально... Я готовить люблю, всякие там планетарные миксеры принимаю с восторгом и визгами 🤭. Но они и стоят порой дороже золотых браслетов, так что...)

Грех жаловаться 😂.

А вот если не любите, но вам дарят - значит, ваш мужчина в целом не очень заинтересован в том, чтобы вас радовать...

Дарите ему в ответ набор кастрюль/сковородок (а что? Это ж "для семьи", да и вообще - нужная вещь 😅), а еще лучше - сразу слать далеко и надолго. Но таких обычно и до свадьбы вычислить легко 😏.

Конечно, сейчас есть доставки и прочие сервисы, но, когда болеешь, хочется немного другой заботы. И тут у замужних есть огромное преимущество в виде супруга под боком

Муси-пуси Это если вы вышли замуж за хорошего человека. Увы, такой брак бывает не у всех...

Многие дамы после свадьбы начинают «вить гнездо» и обустраивать общее жилье. И если раньше они зависали в магазинах красоты, то теперь им милее текстиль для дома

Алина Свое жильё и до замужества очень приятно обустраивать.

Девушка в поиске старается выглядеть идеально, ведь ее задача — закадрить принца. Замужняя может расслабиться, ведь она знает: никто не идеален, даже принц

Бруннера Бедные женщины, вынужденные бриться! Искренне им сочувствую

У свободной девушки на примете обычно есть парочка мужчин, которые могут помочь решить те или иные ее проблемы. А замужней придется ждать, пока созреет муж

Маруся это жиза... Пока мужа уговоришь - проще самой сделать. Наверное, поэтому муж бывший

Встречаясь с потенциальным женихом, девушки нередко делают вид, будто едят как птички — чуть-чуть. В браке можно уже расслабиться вместе с любимым мужем

Маруся Злой осенний ветер бьёт людей под дых

И с собой уносит слабых и худых!

Сильных, толстых тоже ветер вдаль влечёт...

Но нести не может, просто волочёт. (с) - - Ответить

Шкаф незамужней девы обычно полон многообещающих нарядов, которые обновляются регулярно. У семейных дам зачастую немного другие приоритеты. И обновок поменьше

Ales Draco "Шкаф незамужней девы обычно полон многообещающих нарядов"

Шкаф замужней женщины полон малообещающих нарядов.

Пока отношений нет, можно не обременять себя готовкой. А семейным дамам при наличии мужа и детей приходится стоять у плиты регулярно. Но многим это нравится

Muereske собсно а почему "приходится" именно жене? у меня и муж замечательно готовит. кто еще, как не любимый и любящий муж, в час ночи пойдет мясо для жены жарить? ))

Если принца на горизонте не видно, есть куча возможностей весело провести время с подругами. Но домашние посиделки с мужем совсем не хуже

Ales Draco Если принца на горизонте не видно, то сойдёт и белый конь.

Возможность спать хоть поперек кровати в тишине доступна, в основном, дамам свободным. В браке то кто-то храпит, то отбирает одеяло, то ногу закидывает...

Зато так круто, что рядом всегда есть тот, кто знает о тебе все и может поддержать в трудную минуту не только словом, но и делом

Заказывать в доставке фрукты, овощи и мясо — дело на любителя, поэтому часто сумки приходится носить самой. Но свободные девы могут хотя бы принять помощь мужчин

Muereske ну опять же, а в чем проблема с мужем вместе пойти в магазин? зачем самой таскать тяжести, а потом жаловаться?

Конечно, продукты из магазина может и муж принести. Но тут возможны сюрпризы, потому что некоторые мужчины очень, очень невнимательны

Ana.Rok Кормить мужа тем, что он принес - иногда полезно))).

В следующий раз будет внимательнее

Эх, того веселья, которое бывает в безбашенной свободной юности, обычно нет даже в хорошем браке. Но там есть нечто иное, не менее ценное, на самом деле

Муси-пуси А я, наоборот, обожаю с родственниками тусоваться))

С друзьями никогда в жизни нна отдых с палатками, например, не поеду, а вот с родными - только скажите дату и время, мы будем как штык 🫡.

Просто повезло с родственниками, видимо 🥰.

Свободная жизнь дает возможность тратить деньги только на себя, а в браке приходится думать о семейном бюджете. Но зато вдвоем проще накопить на большие покупки

Маруся о, теперь понятно: ребята из первой истории просто копят пока еще)))

Вы сталкивались с таким законом подлости? Когда девушка не в отношения, найти парня — задача века. Как только появляется кавалер или муж — парни сами липнут

CatKate а вот такое на самом деле замечала)))

Свободные девушки нередко заводят себе питомцев, чтобы не чувствовать себя одиноко. А потом этих хвостатых приходится с кем-то делить. Ну, как так?

Кошачья прислуга Граф категорически против, а мужика он даже не спрашивал. Думаете, легко держать на коленях 50 кило шерстяного волчары?