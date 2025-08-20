16 комиксов, которые покажут, как на самом деле проходит 1 сентября

1 сентября. Эта дата у кого-то вызывает ужас и панику, а кто-то ждет этого дня все лето. И, конечно, в этот важный день все может пойти не по плану. И хоть мой последний звонок давно прозвенел, я решила собрать для вас комиксы, которые идеально показывают, как главный день осени выглядит на самом деле: смешно, драматично и до боли знакомо. Доставайте двойные листочки.

За время летних каникул успеваешь соскучиться. Правда, надолго этого не хватает.

И пусть тебе нравится твоя новая форма, играть с одноклассниками в футбол тебе нравится больше.

Даже искушенному родителю бывает непросто смириться с ценами на канцтовары перед 1 сентября

И даже в первый день в школе бывают разочарования. Мы с мальчиком согласны: все хорошо, но в меру

Первое сентября — это не только день встречи со школой, но и с любимыми друзьями

Когда весь город едет на линейку, очень непросто добраться вовремя

За 11 лет школа может утомить, но кое-кому не нужны причины для усталости

Когда хочется обрадовать учеников, но ты не всегда готова справиться с их радостью

Учеба в школе бывает полезна и для родителей

Когда ты можешь доверить ребенка своей первой учительнице, хотя она тебя прекрасно помнит

Есть моменты, когда с большим облегчением вспоминаешь, что школа уже позади

За красивой картинкой на линейке скрываются некоторые нюансы

Дарить учителю цветы — это классика. Давайте дарить и вазы тоже

Знакомство с учениками не заканчивается первого сентября

Головная боль всех родителей: как заставить его проснуться?

Когда не только чужие дети, но и твои растут быстрее, чем ты думаешь