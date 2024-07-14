11 правдивых комиксов о том, что лето — это не всегда морское побережье и отель «все включено»

Приятно в отпуске отправиться на Мальдивы или любоваться на вершины заснеженных Альп. Но увы, не всегда наш отдых проходит так, как бы хотелось. Для тех, чьи планы на отпуск пока неопределенны, наша редакция подготовила ироничные комиксы о том, в какие «страны» и на какие «курорты» хоть раз в жизни отправлялся каждый.

Кот-д’Иванар

Рядом с любимым котиком и с коробкой мороженого под рукой никакая жара не страшна. И, главное, не нужно трястись никуда на поезде или стоять в очереди на регистрацию в аэропорту — прохладный ветерок от вентиляторов вполне заменит собой морской бриз.

Романия

Это государство не имеет прямого отношения ни к Римской империи, ни к Византии. Но вы можете отправиться в любую из этих стран с помощью томика хорошего романа и часа свободного времени. С помощью детективного романа вы можете за 5 минут перенестись в туманный Альбион и расшевелить свои серые клеточки, а любовный роман лучше любого приложения для знакомств откроет страну страсти и нежных грез.

Дачленд

Не путайте с Дойчленд — никакого сравнения. Вместо того, чтобы спускать свои кровные на калорийные пончики и колбаски и повышать уровень холестерина в крови, вы будете вести здоровый образ жизни — этакий агрофитнес по посадке и сбору картошки. А бонусом можно получить загар, которому позавидуют и на модных курортах.

Остров Боли

Женщины отправляются на этот остров каждый месяц. Остается только лежать, закидываться шоколадками и болеутоляющими таблетками и ждать, когда это закончится. И мечтать о том, что любимый отвезет в следующий отпуск на Бали в благодарность за то, что вы каждый раз находите к его приходу силы привести себя в порядок, убрать дом и приготовить ужин.

Кашевария

Отличное решение того, как сэкономить на турецком хамаме и при этом хорошо попариться. Включите плиту и начните готовить несколько блюд одновременно — борщ, суп и какую-нибудь кашу. Необходимый эффект будет достигнут, возможно, вы даже сбросите пару килограммов.

Трудоголия



Если ваш начальник считает, что лучше, чем дать отпуск сотруднику в феврале, — это не дать вообще никакого отпуска, добро пожаловать в страну Трудоголию. Вместо «все включено» в отеле там вам предложат чай из пакетика и много-много работы, от одного вида которой руки опускаются.

Остров слезящихся глаз и заложенного носа

У обитателей этой страны основной враг — пыльца трав и деревьев. И без каплей в нос и таблеток им лучше на улицу не соваться. И пока остальные не против поваляться на травке в тени деревьев или пойти на пикник, они при встрече с условной амброзией нервничают больше, чем когда сталкиваются с амбалом в темном переулке.

Папуа — Новый Гараж

Общественный транспорт не для вас, а рейсовый автобус, как всегда, переполнен? Есть решение. Папуа — Новый Гараж: проведите время с пользой. Головоломки в духе лучших автомехаников по версии вашего отца.

Остров Грязных Песков

На этом острове можно не только отдохнуть, но и пройти квест настоящего детектива и узнать, кто был здесь до вас. И заодно удивиться, как они ловко свои пятачки маскируют под человеческие носы.

Бор-и-Бор

Вместо Бора-Бора можно всегда посетить бор и еще раз бор. А заодно и грибы собрать. Не всем же любить Тихий океан и его побережье. Кому-то по душе и тихая охота.



Дуркменистан

Отпуск с детьми не всегда бывает спокойным и расслабляющим. А если подруги или родственники еще решили спихнуть на вас своих чад, а вы постеснялись сразу сказать категоричное «нет», даже самый классный отдых может быть испорчен.

Иллюстратор Anastasiya Pavlova специально для AdMe.Media