13 ситуаций в отпуске, которые раздражают не меньше, чем песок, забившийся под купальник
Художники
2 часа назад
Отдыхать всегда хорошо. Но иногда отпуск идет не по плану, и после него нужны дополнительные выходные дни. Если вы прямо в ближайшие дни не отправляетесь наслаждаться плеском волн и теплом прогретого на солнце берега моря, самое время посмеяться над ситуациями, которые могут произойти во время любого отдыха.
Иногда вместо приятного знакомства на пляже вас ожидает местный колорит
И отнюдь не всегда плеск воды доставляет удовольствие
В отпуске деньги вдруг превращаются из твердого вещества в жидкость. И утекают быстро, словно вода в песок
А если вы решите провести отпускные дни в тишине и покое, лучше законопатить все окна и двери
Отпуск с детьми — отдельное испытание
Ожидания от романтического вечера на пляже иногда оказываются преувеличенными
А фотосессия на море чревата сюрпризами
Не перечитав кучу отзывов об отеле и, положившись на «авось», можно получить то, что далеко от обещанного
И даже, получив обещанное, не всегда мы бываем довольны
А с этой острой проблемой сталкивались многие
Редкий отдых обходится без осмотра достопримечательностей
Наши планы не всегда совпадают с планами Вселенной. И, как кажется, у нее есть любимчики
И даже если вы все продумали, уж от странных людей точно не застрахован никто
Если у вас есть настроение посмеяться, посмотрите подборку курьезных историй о приключениях в отпуске.
Фото на превью freepik / Freepik
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