13 ситуаций в отпуске, которые раздражают не меньше, чем песок, забившийся под купальник

Отдыхать всегда хорошо. Но иногда отпуск идет не по плану, и после него нужны дополнительные выходные дни. Если вы прямо в ближайшие дни не отправляетесь наслаждаться плеском волн и теплом прогретого на солнце берега моря, самое время посмеяться над ситуациями, которые могут произойти во время любого отдыха.

Иногда вместо приятного знакомства на пляже вас ожидает местный колорит

И отнюдь не всегда плеск воды доставляет удовольствие

В отпуске деньги вдруг превращаются из твердого вещества в жидкость. И утекают быстро, словно вода в песок

А если вы решите провести отпускные дни в тишине и покое, лучше законопатить все окна и двери

Отпуск с детьми — отдельное испытание

Ожидания от романтического вечера на пляже иногда оказываются преувеличенными

А фотосессия на море чревата сюрпризами

Не перечитав кучу отзывов об отеле и, положившись на «авось», можно получить то, что далеко от обещанного

И даже, получив обещанное, не всегда мы бываем довольны

А с этой острой проблемой сталкивались многие

Wonhee 3 дня назад Я бы не спрашивала, а то опозориться не хочется. - - Ответить

Редкий отдых обходится без осмотра достопримечательностей

Наши планы не всегда совпадают с планами Вселенной. И, как кажется, у нее есть любимчики

И даже если вы все продумали, уж от странных людей точно не застрахован никто