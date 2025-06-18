7 советов, благодаря которым вашим ресницам от комплиментов отбоя не будет
Ухоженные ресницы делают взгляд более выразительным и сразу привлекают внимание. Они подчеркивают нашу красоту как с макияжем, так и без него. Чтобы добиться идеального результата, важно не только правильно их красить, но и уделять внимание уходу. В этой статье мы собрали несколько простых, но эффективных лайфхаков, которые помогут ресницам выглядеть безупречно.
Теплый лайфхак для выразительных ресниц
Керлер, или щипцы для завивки ресниц, помогает придать им красивый изгиб, приподнимая волоски у самого основания. Аккуратно поместите верхние ресницы в «захват» керлера как можно ближе к корням. А чтобы усилить эффект, попробуйте простой, но действенный прием: слегка подогрейте щипцы феном. Теплый керлер поможет создать более стойкий изгиб.
Смотрим вверх
То, как вы достаете щеточку из флакончика, влияет на то, как тушь ложится на ресницы. Старайтесь не «накачивать» кисточку, двигая ее вверх-вниз — так вы впускаете воздух, из-за чего тушь быстрее высыхает. Чтобы нанести тушь, слегка поднимите взгляд вверх, держите щеточку у основания верхних ресниц и аккуратно покачивайте ею из стороны в сторону. Не торопитесь — это поможет избежать комочков. Нижние ресницы обычно тоньше и чувствительнее к излишкам туши. Чтобы прокрасить их аккуратно, используйте кончик щеточки и наносите тушь только у корней, слегка покачивая кисточку для равномерного нанесения.
Вбок, вперед, назад
Вместо того, чтобы просто проводить щеточкой по ресницам, двигайте ею вбок, вперед и назад — словно чистите зубы — прямо у корней и по середине ресниц. Такой способ придает ресницам густоту именно у основания и создает эффектную «оправу» для глаз.
Второй слой — без паузы
Не ждите, пока первый слой туши полностью высохнет, прежде чем нанести второй — это может сделать ресницы жесткими и ломкими. Тушь начнет комковаться, ресницы слипнутся, и красивый изгиб будет испорчен.
Больше объема с помощью пудры
Детская присыпка отлично помогает придать ресницам дополнительный объем. Нанесите первый слой туши, затем аккуратно припудрите ресницы с помощью ватной палочки. После этого нанесите еще один слой. По мнению экспертов красоты, результат вас приятно удивит. Такой же эффект можно получить, используя прозрачную пудру. Нанесите первый слой туши, слегка припудрите кончики ресниц и добавьте второй слой, чтобы завершить образ.
Зачем так изголяться? Существует же двуцветная тушь. С одной стороны белая, с другой черная. Были популярны лет десять назад.
А от присыпки своя тушь испортится
Кокосовое масло: мягкое очищение
Водостойкая тушь, конечно, имеет массу достоинств, но снять ее бывает нелегко. Попробуйте аккуратно удалить ее с помощью кокосового масла. Это просто, эффективно и бережно по отношению к коже.
Зубная щетка против комочков
Если тушь на ресницах скаталась после нанесения, возьмите чистую зубную щетку и аккуратно прочешите ресницы. Она отлично справляется с комочками и помогает «распутать» тушь.
Опять же есть маленькие щеточки для наращенных ресниц. Ими как-то приятнее расчесывать
В этой статье мы собрали советы, благодаря которым макияж не потечет даже в жару. Впрочем, стремление быть красивым иногда выходит боком — об этом мы писали здесь. А еще у нас есть история о том, как одна девушка решила отказаться от мейка, хотя раньше не могла выйти из дома без него.