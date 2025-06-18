7 советов, благодаря которым вашим ресницам от комплиментов отбоя не будет

То, как вы достаете щеточку из флакончика, влияет на то, как тушь ложится на ресницы. Старайтесь не «накачивать» кисточку, двигая ее вверх-вниз — так вы впускаете воздух, из-за чего тушь быстрее высыхает. Чтобы нанести тушь, слегка поднимите взгляд вверх, держите щеточку у основания верхних ресниц и аккуратно покачивайте ею из стороны в сторону. Не торопитесь — это поможет избежать комочков. Нижние ресницы обычно тоньше и чувствительнее к излишкам туши. Чтобы прокрасить их аккуратно, используйте кончик щеточки и наносите тушь только у корней, слегка покачивая кисточку для равномерного нанесения.