15+ человек, для которых стремление к красоте обернулось тем еще сюрпризом

Стремление выглядеть привлекательно совершенно нормально, особенно для женщин. Именно поэтому дамы пользуются косметикой, делают всевозможные укладки и завивки, закупаются модной одеждой. Но порой желание красоты приводит к настолько неловким ситуациям, что не покраснеть практически невозможно.

Утром перед работой я волосы на бигуди-липучки накрутила, кофе попила, накрасилась и стала впопыхах одеваться: блузку через голову натянула, губы подвела, бигуди сняла, головушкой тряхнула — ну, красотка ж! И побежала. Пешком квартал, народу много, рабочий день. И только в подземном переходе перед моей работой женщина сзади на лестнице окликнула меня и сняла со спины блузки две бигуди-липучки. Так стыдно было! © Людмила / Dzen

У меня в юности, лет в 12, был костюм трикотажный: штаны по типу лосин и футболка. Все это было красно-фиолетового цвета. Очень мне нравился этот костюмчик, но выросла я из него быстро. В 20 лет откопала его в шкафу и перешила в купальник: шорты и топ. В обтяжечку, все красиво. Взяла в отпуск на море. Кто ж знал, что этот костюм красится? На руках я его не стирала, а носила реально мало. В общем, выхожу я из моря, а по ногам у меня стекает красная вода. Было очень неловко. © Olische / Pikabu

Утром вырубили свет. Ну, это фигня — краситься я умею и на ощупь! Намалевалась при свечке. Еду такая вся красивая на работу, а люди в автобусе на меня как-то странно косятся. И коллеги тоже. Пошла в туалет и увидела себя в зеркале. Божечки! У меня брови густо накрашены. Новым зеленым карандашом! © Маша без медведя / Dzen

«Я случайно вырвала себе ресницы за час до свадьбы»

У меня была строгая мама. Но в 14 лет уже хочется накраситься. И мы с подружкой, имея на двоих тушь, пудру, черный карандаш и тени, вечером шли в дом культуры, красились в туалете и делали по темным безлюдным улицам (чтобы мамины знакомые нас не спалили) пару кругов. Затем отправлялись туда же, умывались и шли домой уже девочками-припевочками. Но однажды мы загулялись, и времени пойти умыться уже не было. И вот летим домой, я на бегу пытаюсь смыть косметику слюнями и платочком. Добегаем до нашей улицы, а навстречу мама. Посмотрела она на меня и вдруг спрашивает: "Красилась?" Отвечаю, честно глядя ей в глаза: "Нет, что ты!" Она почему-то засмеялась. Пришли мы домой, и мама молча ставит меня перед зеркалом. Смотрю, а я, как панда - с чернущими кругами под глазами на пол-лица! © Ольга Р. / Dzen

Про маску из яичного белка прочитали с сестрой в каком-то журнале. Были на каникулах у бабушки с дедушкой в деревне. Яиц много, жалеть не стали. Налили на волосы "от души" и пошли в баню. В очень горячую, блин, баню. Вычесывали это из волос со слезами не один час. Потом неделю еще от волос цыплятами пахло. © Гульнара / Dzen

Надела широкую юбку в складку до середины бедра, а под нее — любимые трусы в пингвинов цвета фуксии. Погода безветренная была, и я не боялась, что юбка задерется. По работе занесло меня к универу. Навстречу мне идет толпа студентов, и тут вдруг внезапный порыв ветра, и юбка задирается, явив всеобщему взору мои веселые трусы. Я сделала вид, что так и надо, и пошла дальше. © Kotakotaro / Pikabu

«Я красила волосы и не заметила, что один из пальцев моей перчатки порвался»

Накануне корпоратива купила красивущее синее бархатное платье с шифоновыми рукавами. Утром отпросилась у шефа и сначала поехала к мастеру по ресницам. В салон я ворвалась в разгар летучки мастеров, счастливая, что успела вовремя. Щебеча на женском о коварстве погоды, расстегиваю шубу, стаскиваю шарф. Девочки смотрят на меня с неподдельным интересом... Одна очнулась раньше других и молвит: "Свет, а ты юбку не забыла?" Оказалось, что пока я летела сквозь пургу и метель, мое новое, ни разу не надеванное платье задралось до пояса. Было неловко, но ржали от души. Весь день пришлось следить за платьем, чтоб не хулиганило. © SvetlanaC / Pikabu

В далекие времена в моем небольшом городе на железнодорожный вокзал можно было добраться, только проходя мимо огромных куч угля. Я, уже студентка, учусь в областном центре, приехала к родителям за теплыми вещами. Пора брать билет обратно, поехала я на вокзал. Раскрас у меня, конечно, боевой: подводка, тени, тушь, тональник, румяна, блеск для губ... Иду мимо этих куч с углем, а на улице ветер. Захожу в кассу, все на меня смотрят. Ну, еще бы! Я же красавица, да еще и одета модненько... Я еще припудрилась так тщательно, пока в очереди стояла (пудреница у меня без зеркала была). Еду в автобусе - народ оборачивается. Когда зашла домой, мама чуть не рухнула со смеху! Я очень тщательно размазала по лицу угольную пыль... © 650253 зайцева екатерина / Dzen

«Из 30 человек в моем офисе я единственная, кто нарядился на костюмированный корпоратив. Да, это костюм банана. Да, он ростовой»

Это случилось несколько месяцев назад, но я до сих пор прийти в себя не могу. Я завивала ресницы, и в этот момент мой кот неожиданно тяпнул меня за коленку. Я подпрыгнула от боли и испуга и вырвала половину ресниц с правого века! Вы не представляете, как я вопила, когда увидела себя в зеркале! У меня осталось всего 5 ресничек... © Possible-Flatworm-13 / Reddit

Я 2 года изучала мастеров микроблейдинга прежде, чем записаться на процедуру. Ехала 6 часов в одну сторону, чтобы попасть к девушке, у которой было более тысячи положительных отзывов и фотографий. И это был полный провал! Казалось, что она просто взяла черный маркер и закрасила мне брови. Новые брови вообще не подходили к моему лицу, и цвет оказался совсем не тот. У меня от природы золотисто-каштановые волосы, а бровищи мне намалевали черным. Они состарили меня на 10 лет. Сейчас я хожу удалять эту жесть лазером. Женщина, которая это делает, сказала: «Без обид, но это худший микроблейдинг, который я когда-либо видела!» Да кто бы спорил! © Visible_Mood_5932 / Reddit

«Я просто решила сделать макияж в машине. Ума палата, чего уж там!»

Моя подруга в 32 года замуж вышла. А дело было так: ехала она такая красивая в автобусе в модной майке. Все поглядывали и улыбались, а один мужчина прямо глаз с нее не сводил. Она вовсю с ним кокетничала. А на конечной остановке он ей шепнул, что у нее майка наизнанку. Предложил зайти в подъезд переодеться, потому что в 6 утра некуда больше зайти. Через полгода они поженились. © Ирина Гри / Dzen

Мой самый шикарный наряд был в седьмом классе: джинсовая юбка, которая когда-то была по колено, а к этому моменту стала супер-мини, и полосатая обтягивающая майка на одно плечо. А так как в школу открытые плечи нельзя, то дополнительно был накинут мамин белый шелковый шарфик. Этот образ я дополнила двумя хвостиками. Классная так ржала с этого вида, что даже не стала отправлять домой переодеваться, но стебала меня до самого выпуска. © BlackFee / Pikabu

Было мне лет 17. Бежала к автобусу, люди оборачивались мне вслед. Я вся так гордая, бегу, волосы назад, думаю: «Это же от моей красоты неземной люди головы сворачивают!» А оказалось, что у меня просто блузка расстегнулась, полностью. Заметила это только в автобусе. © ЗимняЯ / Dzen

«Решила рискнуть и сделать микроблейдинг бровей. Кажется, это была ошибка»

Летом перед 10-м классом я позволила сестре подстричь мои волосы, которые были до середины спины. Она сказала, что обкорнает меня до плеч, и я согласилась. Мы даже составили контракт, где прописали, что если мне не понравится результат, она купит мне парик. И вот она делает первый срез, я поворачиваюсь к зеркалу и вижу, что мои прекрасные, вьющиеся волосы едва касаются нижней части мочки уха. После того, как я смирилась с тем, что мне придется носить парик, сестра заявила, что наш контракт недействителен, потому что он был написан мелком. Мне потребовалось 2 года, чтобы отрастить волосы хотя бы до плеч. © HunterAshton / Reddit

Я в молодости сумела приобрести себе классные светлые сапожки на весну, светло-голубые джинсы, которые заправляла в сапоги, и светло-зеленую курточку. На улице тепло, приятно, волосы у меня распущенные, до лопаток, иду, выделываюсь. Как поскользнулась и упала в лужу, даже не вспомню. Встала вся в грязи: куртка, брюки сапоги, волосы, и с рук прямо грязь стекает! Мне до дома 3 остановки ехать, но лезть в транспорт в таком виде я не решилась. Шла пешком, ни на кого не глядя. Такое позорище! Вот так погуляла! © Анна Лещинская / Dzen

Подруга рассказала много лет назад, как она, гордая, шла на остановку, а из всех машин ей сигналили. Конечно, она решила, что обворожительна в крайней степени, а добрая женщина ей подсказала, что у нее просто колготки сзади развеваются. Подруга это вспоминает до сих пор. Хорошо, что у нее с чувством юмора все нормально, я бы в обмороке валялась. © Елена Ефимова / Dzen