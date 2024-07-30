9 трюков, благодаря которым умные женщины даже в жарищу не переживают о сохранности макияжа

Лето вовсе не повод отказываться от макияжа. Однако для того, чтобы он не «поплыл» в первые 10 минут на улице, нужно следовать нескольким простым правилам. И тогда вашему макияжу будут не страшны ни 40-градусная жара, ни влажность.

Начинайте с основы

Королева-Ведьма 50 минут назад Ну хоть ногти можно было в порядок привести, прежде чем такие фото делать?( - - Ответить

Из-за высокой температуры и влажности наши поры работают на пределе возможностей: выделяют больше пота и кожного сала. Поэтому даже самые стойкие продукты начинают «плыть». Чтобы избежать этого, начинать макияж стоит с нанесения базы. Визажисты рекомендуют отдавать предпочтение матирующему средству. Такой праймер позволит отрегулировать жирность кожи, заполнит поры и продлит стойкость макияжа.

Выбирайте легкие текстуры

Плотная тональная основа в летнюю жару может ощущаться невыносимо тяжелой. Значит, стоит попробовать более легкие продукты. Например, тонирующий увлажняющий крем, ВВ-крем или кушон. Несмотря на то что эти продукты обладают легкой текстурой, их перекрывающая способность не уступает плотным косметическим средствам. А если любая тонирующая основа ощущается как маска, то можно только точечно нанести консилер.

Используйте рассыпчатую пудру

Лучший способ сохранить макияж на весь день — закрепить его пудрой. В летнее время стоит выбирать именно рассыпчатый вариант: им можно работать в технике бейкинга. Для этого нужно нанести на лицо тональный крем и консилер, а затем на самые проблемные места добавить плотный слой пудры, оставить его на несколько минут, а затем смахнуть остатки. Этот прием позволит продлить стойкость макияжа. А если выбрать подсвечивающую пудру вместо матирующей, то макияж будет не только стойким, но и сияющим.

Попробуйте автозагар

Огонек 5 часов назад О, я несколько лет вижу этот прием в рилзах и всегда казалось любопытным испытать, ежегодно собиралась, но забывала)) Теперь вижу, что даже не стоит пробовать, спасибо. - - Ответить

Еще один способ буквально проснуться уже накрашенной — автозагар. Его можно использовать на все лицо. В этом случае вы получите ровный бронзовый оттенок кожи. А можно и локально — сделать с его помощью коррекцию. Для этого следует нанести автозагар на скулы, линию челюсти, виски, крылья носа и выдержать указанное на продукте время. После смыть и наслаждаться результатом. Весть процесс может выглядеть немного пугающим. Однако, когда вы смоете автозагар, на коже останется только красивая и благородная «тень».

Откажитесь от выщипывания бровей

Если вы оформляете брови в салоне, то наверняка знаете, что мастера не любят, когда клиенты в перерывах между сеансами самостоятельно выдергивают волоски. Летом это правило особенно актуально. Потому что жаркая погода может продлить процесс заживления или даже привести к образованию вросших волос. Если ко всему этому добавить еще и самостоятельное использование пинцета, то ситуация может усугубиться.

Зафиксируйте макияж

Финальным шагом, который поможет зафиксировать макияж и продлить его стойкость, может стать специальный фиксирующий спрей. В зависимости от свойств он может придать матовый, естественный или сияющий эффект.

Откажитесь от помады

В летнюю жару классические помады могут быть не лучшим решением. Причины все те же: кремовые текстуры растекаются от высоких температур. То же самое касается и блесков. Вместо них лучше использовать матовые помады с SPF. Еще один продукт для губ, который отлично подойдет для жарких дней, — тинт. С его помощью можно достичь максимально естественного эффекта. При этом продукт будет едва ощущаться на губах.

Используйте водостойкие средства

Обычно о водостойких текстурах, особенно для глаз, вспоминают только в зимнее время. На деле же они буквально созданы для летнего макияжа. С устойчивой к влаге тушью можно не бояться вспотеть или даже попасть под дождь. Макияж глаз все равно будет выглядеть свежо и аккуратно.

Контролируйте жирный блеск

Жирный блеск может проступить даже через самый стойкий макияж. И не всегда хочется накладывать еще один слой пудры. В этом случае на помощь приходят матирующие салфетки. С их помощью можно в два счета избавиться от жирного блеска. Это нужно не только для эстетического эффекта, но и для того, чтобы макияж продержался дольше. Еще одно средство, которое поможет контролировать жирность кожи, — ролик с вулканическим камнем. Он выполняет все те же функции. Его главное преимущество в том, что он избавляет от блеска буквально за пару касаний. Это может быть особенно удобно для тех, кому обычно недостаточно одной-двух матирующих салфеток.

А еще недавно в другой нашей статье мы рассказали о том, как пережить эти безумно жаркие дни.