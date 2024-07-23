16 освежающих лайфхаков от жителей стран, где солнце шпарит как сумасшедшее
Лето — это не только ласковое солнышко и зелень, но еще и пара недель изнуряющей жары, когда хочется только одного: лежать пластом под кондиционером. Люди родом из теплых стран к такой жаре привыкли, а точней, привыкли справляться с ней всеми удобными способами. И многие из них стоит взять на заметку.
Индия
- Попробуйте пить не простую воду, а кокосовую — ее продают и у нас. В ней содержатся электролиты, которые восполнят водно-солевой баланс и не позволят вам страдать от обезвоживания.
- Если дома или в офисе нет кондиционера, попробуйте поставить емкость со льдом перед настольным вентилятором. Такой же трюк можно проделать и в машине, поставив наполненную льдом бутылку у кондиционера.
- Если у вас дома на окнах обычные тканевые шторы, намочите их. Испаряющаяся влага превратит жаркий воздух дома в прохладный бриз.
Зачем ставить бутылку со льдом возле кондиционера в автомобиле? А главное - как?
- Летом, ясное дело, хочется носить все легкое и открытое, но в сильную жару кожные покровы должны быть максимально закрыты, чтобы защититься от перегрева. Нам кажется, льняное платье-макси с длинным рукавом — крутое решение.
- Как ни странно, индийцы продолжают есть острую пищу даже в жару, чтобы повысить сопротивление организма высоким температурам. Но осторожнее с этим.
ОАЭ
Охлаждение через запястье кенгуру придумали. Они вылизывают свои передние лапы
- Если жара вас доконала, подставьте запястья под ледяную воду. Через эту часть тела проходят крупные вены, и их контакт с холодом поможет организму немного охладиться.
- Жители Эмиратов стараются соблюдать диету во время жары. Некоторые и вовсе переходят на вегетарианское меню, ведь переваривая мясные блюда, организм вырабатывает больше тепла. Кроме того, они отказываются от соли и сахара.
- Все важные дела и поездки лучше совершать утром, часов в 7. Вы успеете сделать все запланированное прежде, чем солнце достигнет своего пика.
Китай
"Все важные дела и поездки лучше совершать утром, часов в 7" ну да, ну да. В той же Европе прямо-таки все организации и учреждения, сервисные центры и иже с ними работают в шесть утра.
Или важные дела ограничиваются поездками в круглосуточные супермаркеты?
- Жители жарких регионов Китая признают, что без бамбуковых циновок в жару никуда. Их кладут на диван, на сиденье автомобиля или даже просто на пол.
- В сильную жару китайцы спят на полу — так намного прохладнее. Некоторые даже разливают на пол воду, а сверху кладут тонкий коврик для сна.
- Люди, живущие в сельской местности, охлаждаются холодными арбузами. Они опускают их в колодец и достают через несколько часов уже холодными. Нам с вами, конечно, необязательно искать колодец, достаточно лишь положить арбуз в холодильник.
Италия
- Одно слово: граттакекка (grattachecca). Это холодный напиток родом из Рима, состоящий из целого стакана колотого льда с фруктовым соком и сиропами. Такой напиток — это прямо-таки «ручная система охлаждения», от которой не стоит отказываться. К тому же, его легко сделать и дома.
- Многие итальянцы носят с собой веер. Можно приобрести и маленький ручной вентилятор на батарейках, но веер проще и занимает меньше места. И действительно помогает.
Испания
- Испанцы, живущие в домах без кондиционера, признаются: холодный душ несколько раз в день и обильное питье — основа всего. Поможет и распыление воды перед вентилятором.
- Днем жители Испании зашторивают окна, чтобы квартира не так сильно нагревалась, а вечером или ночью, когда становится прохладнее, открывают все окна нараспашку, чтобы немного проветрить помещение. Некоторые оставляют окна открытыми на всю ночь и закрывают только к утру.
- Распорядок дня у испанцев летом тоже подстраивается под жару, и вы наверняка знаете про сиесту. Спать днем необязательно, но если есть возможность провести самые жаркие часы в прохладе — дома, в кафе, на дачной веранде в теньке, — так и сделайте. А все прогулки можно перенести на более позднее время, когда зайдет солнце.
Летом все мы чувствуем себя как мороженка, тающая на солнце. На фотках из этой статьи запечатлена вся жиза и боль летних денечков.
Комментарии
Хорошая статья! Спасибо! Даже от чтения становится прохладнее!!!
+34 в 10 утра. Кондиционер, жалюзи, льняные брюки. И полная морозилка мороженого)
В + 50 ночью заворачиваешься в мокрую простыню и ложишься спать. Успеваешь заснуть, пока она высохнет.