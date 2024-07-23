16 освежающих лайфхаков от жителей стран, где солнце шпарит как сумасшедшее

Культура
1 час назад

Лето — это не только ласковое солнышко и зелень, но еще и пара недель изнуряющей жары, когда хочется только одного: лежать пластом под кондиционером. Люди родом из теплых стран к такой жаре привыкли, а точней, привыкли справляться с ней всеми удобными способами. И многие из них стоит взять на заметку.

Индия

  • Попробуйте пить не простую воду, а кокосовую — ее продают и у нас. В ней содержатся электролиты, которые восполнят водно-солевой баланс и не позволят вам страдать от обезвоживания.
  • Если дома или в офисе нет кондиционера, попробуйте поставить емкость со льдом перед настольным вентилятором. Такой же трюк можно проделать и в машине, поставив наполненную льдом бутылку у кондиционера.
  • Если у вас дома на окнах обычные тканевые шторы, намочите их. Испаряющаяся влага превратит жаркий воздух дома в прохладный бриз.
fogandsmoke
22 минуты назад

Зачем ставить бутылку со льдом возле кондиционера в автомобиле? А главное - как?

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  • Летом, ясное дело, хочется носить все легкое и открытое, но в сильную жару кожные покровы должны быть максимально закрыты, чтобы защититься от перегрева. Нам кажется, льняное платье-макси с длинным рукавом — крутое решение.
  • Как ни странно, индийцы продолжают есть острую пищу даже в жару, чтобы повысить сопротивление организма высоким температурам. Но осторожнее с этим.

ОАЭ

Niki SS
28 минут назад

Охлаждение через запястье кенгуру придумали. Они вылизывают свои передние лапы

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  • Если жара вас доконала, подставьте запястья под ледяную воду. Через эту часть тела проходят крупные вены, и их контакт с холодом поможет организму немного охладиться.
  • Жители Эмиратов стараются соблюдать диету во время жары. Некоторые и вовсе переходят на вегетарианское меню, ведь переваривая мясные блюда, организм вырабатывает больше тепла. Кроме того, они отказываются от соли и сахара.
  • Все важные дела и поездки лучше совершать утром, часов в 7. Вы успеете сделать все запланированное прежде, чем солнце достигнет своего пика.

Китай

fogandsmoke
19 минут назад

"Все важные дела и поездки лучше совершать утром, часов в 7" ну да, ну да. В той же Европе прямо-таки все организации и учреждения, сервисные центры и иже с ними работают в шесть утра.

Или важные дела ограничиваются поездками в круглосуточные супермаркеты?

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  • Жители жарких регионов Китая признают, что без бамбуковых циновок в жару никуда. Их кладут на диван, на сиденье автомобиля или даже просто на пол.
  • В сильную жару китайцы спят на полу — так намного прохладнее. Некоторые даже разливают на пол воду, а сверху кладут тонкий коврик для сна.
  • Люди, живущие в сельской местности, охлаждаются холодными арбузами. Они опускают их в колодец и достают через несколько часов уже холодными. Нам с вами, конечно, необязательно искать колодец, достаточно лишь положить арбуз в холодильник.

Италия

  • Одно слово: граттакекка (grattachecca). Это холодный напиток родом из Рима, состоящий из целого стакана колотого льда с фруктовым соком и сиропами. Такой напиток — это прямо-таки «ручная система охлаждения», от которой не стоит отказываться. К тому же, его легко сделать и дома.
  • Многие итальянцы носят с собой веер. Можно приобрести и маленький ручной вентилятор на батарейках, но веер проще и занимает меньше места. И действительно помогает.

Испания

  • Испанцы, живущие в домах без кондиционера, признаются: холодный душ несколько раз в день и обильное питье — основа всего. Поможет и распыление воды перед вентилятором.
  • Днем жители Испании зашторивают окна, чтобы квартира не так сильно нагревалась, а вечером или ночью, когда становится прохладнее, открывают все окна нараспашку, чтобы немного проветрить помещение. Некоторые оставляют окна открытыми на всю ночь и закрывают только к утру.
  • Распорядок дня у испанцев летом тоже подстраивается под жару, и вы наверняка знаете про сиесту. Спать днем необязательно, но если есть возможность провести самые жаркие часы в прохладе — дома, в кафе, на дачной веранде в теньке, — так и сделайте. А все прогулки можно перенести на более позднее время, когда зайдет солнце.

Летом все мы чувствуем себя как мороженка, тающая на солнце. На фотках из этой статьи запечатлена вся жиза и боль летних денечков.

Фото на превью Lauren Friedman / Flickr, CC BY 2.0

Комментарии

Уведомления
Дмитрий Жуков
49 минут назад

В + 50 ночью заворачиваешься в мокрую простыню и ложишься спать. Успеваешь заснуть, пока она высохнет.

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