16 освежающих лайфхаков от жителей стран, где солнце шпарит как сумасшедшее

Лето — это не только ласковое солнышко и зелень, но еще и пара недель изнуряющей жары, когда хочется только одного: лежать пластом под кондиционером. Люди родом из теплых стран к такой жаре привыкли, а точней, привыкли справляться с ней всеми удобными способами. И многие из них стоит взять на заметку.