8 вещей, которые приличный человек себе в жизни не позволит

В интернете люди, кажется, только то и делают, что спорят. Кто-то считает, что может носить все, что пожелает, и делать то, что хочет — и плевать на чужое мнение. А кто-то очень бережно относится к личным границам окружающих. Давайте поговорим о вещах, которые воспитанные люди точно не будут делать.

Приходить на пляж в неподходящий одежде

Для пляжа существует свой дресс-код. Как правило, он подразумевает купальник или плавки. Поэтому не очень красиво купаться в нижнем белье или в одежде. Также следует избегает слишком открытых купальников (если вы не готовы к тонне осуждающих взглядов).

Занимать много места в ущерб другим

Часто в адрес таких кадров можно услышать фразу: «Разложился тут». И ведь правда: порой люди, кажется, пытаются занять все пространство вокруг своими вещами. Это может произойти как в очереди к врачу, когда на соседние кресла ставятся сумки и верхняя одежда, так и на пляже, когда человек будто бы создает вокруг себя буфер из вещей. Приехала на вокзал. Жду свою электричку, устала стоять, пошла в зал ожидания. А там все кресла заставлены чьими-то клетчатыми сумками и котомками. Выбрала самую безобидную на вид женщину, спокойной прошу ее подвинуть сумки. А та: «А куда я свои сумки поставлю? На пол, то ли?»

Смотреть ролики на всю громкость и записывать видео

© freepik / Freepik Криптозоолог мамкин 1 час назад Свежий прикол). Сплю на сидениях в аэропорту (несколько рядов соседних пустые). Подходит семья и громко возмущается, что заняла много места. Спокойно сажусь и освобождаю им пространство. Что делает девушка с парнем? Правильно, ложатся на моё место. Остальные члены семьи сидят.

Я не совсем поняла), но удивилась сильно - - Ответить

Раньше все бесились, когда окружающие громко слушали музыку без наушников. Сейчас громко слушают уже не музыку. В общественном транспорте пассажиры смотрят короткие видео на полную громкость или без стеснения записывают ролики на фоне других людей. В электричке как-то была эпичная история. Барышня общалась по видеосвязи без наушников. На остальных пассажиров ей было глубоко начхать. Зашел торговец какой-то с микрофоном. Судя по всему, у него было дикое желание рассказывать про свой товар долго и обстоятельно. Встал рядом с барышней. Она кидала на него косые взгляды, потом психанула и свалила. И торговец ушел. И наступила тишина. © Koshkota / Pikabu

Пришли на пляж загорать. Дети плещутся. Я намазалась кремом и лежу, вывалив живот, читаю книгу. Поднимаю глаза, а там две девчонки на моем фоне видео свои короткие под музыку записывают. Когда сделала им замечание, они заявили: «Знаете, тетя, тут общественное место — что хотим, то и делаем». Ну я тогда сказала, что сейчас начну им в камеру жесты разные показывать и точно всю съемку испорчу.

Вести себя в самолете как дома

«Вот как люди вели себя на моем рейсе».

К этому пункту можно отнести разных пассажиров. Начиная с тех, которые выкладывают ноги и руки на чужие подлокотники, и заканчивая персонажами, которые без зазрения совести нависают над другими в проходе. Сижу у прохода в самолете. Только приземлились, пара из двух соседних отцепляет ремни и смотрит на меня выжидающе, мол, что я сижу, не пропускаю их. А я нарочно сидела и ни двигалась, ибо нечего.

Прижиматься вплотную в очереди

Есть люди, для которых личное пространно — понятие незнакомое. Они без зазрения совести прижимаются близко в очереди на оплату, в метро, даже в очереди на посадку в самолет. Стою вчера в супермаркете в очереди. Ко мне прилипла женщина богатырских размеров. Вдруг на кассе просят подождать, так как инкассация. Я спокойным голосом прошу: «Отойдите от меня, пожалуйста». В ответ посыпался шквал эмоций: «Да какого фига? Мне тут не нравится стоять, лучше бы и вообще сюда не приходила». Я опять спокойным голосом: «Женщина, у каждого человека должно быть личное пространство. Вы со мной согласны?» Она отошла на метр и начала кричать, что она не трогает мое личное пространство. Я ей посоветовала там и оставаться. © Elena13Krasnaya / Pikabu

Заглядывать в чужой телефон

По статистике, каждый второй человек в общественном транспорте заглядывал в телефон попутчика. Согласны, что порой удержаться очень сложно. Многие люди даже устанавливают на свои девайсы экраны «анти-шпион». Благодаря дополнительному стеклу рассмотреть что-то у вас в телефоне можно только под определенным углом, но никак не из-за плеча.

Рассекать по вагонам босиком

В поезде, как и в другом общественном транспорте, есть свой этикет. Например, прежде чем застилать свою нижнюю полку, стоит дать время сделать это соседу с верхней. А находясь на верхней полке, стоит располагаться так, чтобы голые босые пятки не загораживали проход другим людям. Вчера ехала в поезде и увидела торчащие из-под одеяла пятки. Задумалась, насколько человек принял себя, свои длинные ноги, которые не помещаются на полке плацкартного вагона, чтобы вот так смело выставить их на всеобщее обозрение. Он принял то, что его стопам придется обходиться без одеяла, причем в вагоне было достаточно прохладно. Но они не выглядят замороженными, наоборот, излучают тепло и безмятежность! Он принял и то, что проходящие мимо люди будут врезаться и, возможно , будить его... © ytroya / Pikabu

Одеваться, игнорируя принятый дресс-код

Некоторые люди обожают быть в центре внимания, и мы не можем их осуждать. Но порой желание выделиться из толпы толкает на немного странные поступки. Например, кто-то без зазрения совести надевает открытое платье на детский утренник. Конечно, такие люди не нарушают законы, однако порой их наряды смотрятся очень уж странно.