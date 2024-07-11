Какие 15+ вещей в ванной лучше спрятать, чтобы гости засыпали вас комплиментами

Сложно переоценить важность правильного обустройства ванной комнаты. Ведь именно здесь начинается каждое наше утро, да и гости первым делом заглядывают в санузел и приводят себя в порядок после улицы. Но если в одной ванной хочется задержаться подольше, то в другой люди торопливо споласкивают руки и стараются побыстрее уйти в другое помещение. И дело, как водится, в мелочах, на которые многие даже не обращают внимания.

Неправильно подобранная мыльница

Svetlana Svetlana 1 минута назад "Лучше выбирать мыльницы правильной геометрической формы"

Да ну?! Кому лучше? Почему лучше? Какая зависимость между формой мыльницы и превращением мыла в кашу? - - Ответить

По идее, мыло в ней должно сохраняться в первозданной форме, не расползаться в кашу и равномерно высыхать после использования. А еще мыльница должна легко очищаться. На представленном выше фото — явно не тот вариант. Лучше выбирать мыльницы правильной геометрической формы из натуральных материалов с небольшим поддоном, в который будет стекать вода. Кстати, их действительно легче мыть.

Одноразовые бритвенные станки

Во влажной среде металлические лезвия быстро начнут ржаветь. От этого могут пострадать даже новенькие станки, если они не будут запечатаны в герметичную упаковку. Их использование будет уже бесполезно и заодно небезопасно.

Россыпь косметики на полках и у раковины

Во-первых, подобные завалы смотрятся как минимум неаккуратно. Во-вторых, тушь, кремы и помаду нежелательно хранить в ванной, так как во влажной и теплой среде на них могут начать размножаться бактерии. Именно они могут стать причиной проблем с кожей - от раздражения до появления высыпаний. Так что лучше выбрать полочку для косметики в прохладном и сухом месте.

Ватные палочки в открытом контейнере

Во влажной среде ватные палочки быстро отсыреют. А еще хранение и использование их в ванной создает потенциальную опасность засорения канализации. Иногда действительно бывает сложно удержаться и не бросить использованную палочку в унитаз. Проблема в том, что ватные палочки и диски могут застревать в трубах, и в какой-то момент вам придется срочно звонить сантехнику.

Мочалки, скопом висящие на смесителе

Лучше отвести пестрым губкам и мочалкам отдельное место рядом с душевой или ванной. Например, подвесить на крючки или сложить в пластиковый контейнер и убрать на полку.

Жидкое мыло в заводской упаковке

Обилие разноцветных флаконов на раковине является источником визуального шума. Советуем переливать жидкости в специальные емкости, подходящие под дизайн ванной комнаты. А также обратить внимание на автоматические сенсорные диспенсеры для мыла. Они не оставляют подтеков, экономичны и смотрятся очень стильно.

Халаты, висящие на двери

Ванная комната — место повышенной влажности, поэтому хранение халатов на двери чревато тем, что они отсыреют, станут идеальной средой для бактерий и начнут издавать неприятный запах. Халаты (впрочем, как и чистые полотенца) следует держать в другой части квартиры.

Облупившаяся или пожелтевшая краска на змеевике

Стандартный чугунный стояк, покрытый белой краской, требует более внимательного отношения. Периодически проверяйте его на наличие подтеков и ржавчины, протирайте от пыли и обновляйте покрытие. Ведь со временем белый цвет приобретает желтоватый оттенок.

Коврики из микрофибры с длинным ворсом

Выглядят дешево, собирают мусор и волосы, электризуются. Коврики из микрофибры не терпят высоких температур, поэтому их нельзя сушить на батарее и стелить на теплый пол. Со временем материал стаптывается, перестает впитывать влагу и в целом неважно выглядит.

Фен, плойка и прочие электроприборы

Все электроприборы, которые не защищены от воздействия воды, лучше хранить подальше от от влаги. Во-первых, потому что это опасно: рано или поздно может случиться короткое замыкание или возгорание. А во-вторых, фены и плойки, которые постоянно находятся во влажной среде, скорее всего, прослужат гораздо меньше, чем могли бы.

Бытовые средства, которые хранятся на стиральной машинке

Попробуйте убрать все лишние вещи со стиральной машинки с глаз долой, и вы увидите, как преобразится вид вашей ванной. Бытовая химия и косметические средства, выставленные на всеобщее обозрение, визуально загромождают и без того небольшое пространство комнаты. Не забывайте своевременно расчищать этот «островок захламленности».

Хозяйственная губка вместо мыльницы

Непрезентабельно выглядит и точно не принесет удовольствия от процесса мытья рук. Мыло размокает, становится мягким, рыхлым, а сама губка настолько пропитывается мыльным раствором, что больше напоминает склизкую субстанцию. Для экстренных случаев такое неожиданное решение вполне сгодится, но для постоянного использования лучше задействовать качественный и стильный аксессуар.

Запасы туалетной бумаги в заводской упаковке

Вскрытые и разорванные упаковки туалетной бумаги, стоящие на всеобщем обозрении, увы, не прибавят уборной лоска. Если место для хранения рулонов не предусмотрено или его попросту нет, то бумагу лучше вынуть из упаковки и хранить в контейнерах, корзинах или на специальных стойках. Это будет выглядеть нетривиально и вполне симпатично.

Стакан для зубных щеток

Возможно, вы не раз замечали въевшиеся черные пятна на ручке зубной щетки. Это плесень, которая образуется на дне стакана из-за скопившейся влаги и слизи. Стакан необходимо постоянно мыть и дезинфицировать, а еще он оставляет следы на раковине, которые также нужно периодически отмывать. Не рекомендуется хранить щетки всех членов семьи в одном стакане: при соприкосновении прыткие бактерии молниеносно перекочуют на соседа.

Тряпки, висящие на полотенцесушителе или хозяйственном ведре

Без сомнения, давать хозяйственным тряпкам просохнуть важно и нужно, но хранить их таким образом на постоянной основе все же не стоит. После полного высыхания не забывайте убирать их с глаз долой и храните в отдельном шкафчике или контейнере.

Грязная занавеска для душа