15+ коварных слов и выражений, на которых спотыкаются даже грамотные люди
Культура
27 минут назад
Никто не спорит, что во время диалога нужно всего лишь в понятной форме донести мысль до другого человека. Но порой так хочется вручить собеседнику пару словарей потяжелее. Впрочем, мы и сами не без греха и можем допустить ошибки во время разговора или переписки — просто потому, что в нашем окружении все и всегда говорили именно так.
- Местоимения «Вы» и «Ваш» пишутся с прописной буквы только когда мы вежливо обращаемся к одному конкретному человеку. Если же адресатов больше, то полагается использовать исключительно строчную букву «в».
- Путаница с прописными и строчными буквами часто возникает и при попытке пригласить кого-то на день рождения. Название этого праздника никогда не пишется с большой буквы.
В первом случае есть 2 грубые ошибки: «вас» и «день рождения» написаны с прописных букв
- Не сделать ошибку в безударных личных окончаниях глаголов - дело непростое. Часто в переписке можно встретить перлы типа: "Мы уже к вам едим". И некоторые даже не выдерживают и отвечают: "К себе ешьте!" На самом деле достаточно вспомнить, к какому спряжению относится используемый вами глагол. В нашем случае "ехать" - глагол I спряжения, поэтому в его личных окончаниях всегда будет буква "е" (едем, едешь, едете).
- Вроде бы слово "вуз" - аббревиатура и по правилам должно состоять из прописных букв. Многие так и делают и преспокойно пишут "ВУЗ", совершая серьезную ошибку. Дело в том, что это исключение из общего правила, которое надо просто запомнить.
- Нередко перед тем, как написать наречие, нужно на пару секунд задуматься, от какого глагола оно образовано. Например, в случае с "вперемежку" и "вперемешку". И тот, и другой вариант правильные. Только "вперемежку" обозначает чередование в определенном порядке (что-то перемежается), а "вперемешку" - смешанный состав (все перемешано).
- Оказывается, писать и говорить "микрозайм" в корне неправильно. Это слово образовано от существительного "заём". Такое же написание и звучание сохраняется и для "микрозаёма".
- Кстати, если вы собираетесь брать заём на 1-нокомнатную квартиру, то тоже совершаете ошибку. Грамматическую, понятное дело. Правильнее будет "1-комнатная", потому что окончание числительного не должно присоединяться ко второй части слова.
Ох, как меня бесит это "одно комнатная"! Бывают комнатные цветы, комнатные собачки, а у людей ещё и квартиры комнатные!
-
-
Ответить
- Человеку, который получил награду, нередко так и хочется написать ее название со всех прописных букв: «Я была удостоена Гран При». Вот только это будет ошибкой. В словарях зафиксировано единственно верное написание «Гран-при».
- Как только ни называют этот многострадальный предмет кухонной утвари: то друшлаг, то дуршлак. Но правильным вариантом будет только «дуршлаг». А если вы думаете, что лучше сделать: «отбросить макароны на дуршлаг» или «отбросить макароны через дуршлаг», то предпочтительнее будет использовать вариант с предлогом «на».
- Часто мы задаемся вопросом, почему полагается писать то «подмышки», то «под мышки». Дело в том, что слитное написание используется для существительного, которое означает «область под мышцей». Например: платье жмет в подмышках или намазать подмышки дезодорантом. А вот градусники обычно ставят под мышку. В этом случае мы используем наречение, которое отвечает на вопросы «куда?» или «каким образом?», и пишем его раздельно.
- Ох уж эти названия кофейных напитков. Только мы запомнили, что капучино пишется без удвоенных букв "п" и "ч", как выясняется что существуют слова "фраппучино" и "моккачино". Сочетания "пп" и "кк" сохранились здесь от исходных слов "фраппе" и "мокко".
- Интересно, как правильно: "много блюдец" или много "блюдцев"? В словарях зафиксирована единственно верная форма: блюдец. Ударение, понятное дело, сохраняется на первом слоге.
- При приеме на работу нельзя требовать от соискателя написать свою автобиографию. Такое словосочетание называется плеоназмом или речевым излишеством. Слово "автобиография" само по себе уже означает "последовательное изложение пишущим основных этапов его жизни".
- Правильные формы некоторых глаголов могут настолько странно звучать, что их лишний раз стараются не произносить вслух. Именно поэтому мы не особо любим говорить "я пылесошу" и стараемся заменить на фразу типа "я делаю уборку пылесосом". Даже в словарях слово "пылесошу" часто встречается с пометкой «избегается».
- Представьте, что вы накупили в магазине кучу косметики, а вам в придачу дали еще и пробники духов. Да-да, именно «в придачу». Это наречие-исключение, которое пишется раздельно.
- Иногда мы думаем, что слова «обезболивать» и «обезбаливать» как минимум равноправны, настолько прочно вариант с «а» вошел в нашу жизнь. Кажется, что так говорят уже даже сотрудники аптек, предлагая «обезбаливающие таблетки». Но в словарях зафиксирован только один вариант: правильно писать и произносить этот глагол полагается через «о».
- Вопрос на засыпку: если вам нужно отправить посылку по почте, вы обратитесь за этой услугой на почтамт или на почтампт? На самом деле запомнить правильный вариант проще простого: достаточно проговорить про себя фразу «почтам теперь нелегко». Это мнемоническое правило, которое помогает затвердить, что в слове «почтамт» нет лишней буквы «п».
Бонус: наши читатели тоже за грамотную речь
- Бывшая коллега произносила «раболатория» вместо «лаборатория». В чем-то она была права. © Jiàngzāi / ADME
- — А идентификационный номер налогоплательщика? Ни от кого не слышала правильное сокращение, даже от бухгалтеров. Все говорят: «И-нэ-нэ-н». Так и охота затянуть: «Ай, на-нэ, на-нэ, на-нэ!» © Maxipotak / ADME
— Жму руку! я, я тот человек, который правильно произносит сокращение!) и да, остальные смотрят, как на больную, когда слышат «и-эн-эн» и уточняют «в смысле и-нэ-нэ-н?» © Мама Дорогая / ADME
- Ой, я недавно, прямо вот этим летом, в очереди за кофе услышала: «Мне кофе и два круглосана». Вот так. Ну они же круглые. Почти. © Лариса Петровская / ADME
- Я слово «броется» впервые услышала лет в 20, когда пошла парикмахером работать. Все эти «побройте» меня в оцепенение вводили, вообще не понимаю, откуда эти слова взялись. © Katie M. / ADME
Не у всех получается говорить правильно. Вот как раз статья про грамотеев, которые как откроют рот, так сядут в лужу.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ человек вяжут не скучные шарфы и носочки, а настоящие шедевры
Народное творчество
1 год назад
16 человек рассказали об очень неловких ситуациях, причиной которых стала косметика
Маразмы
1 год назад
18 животных, которых мать-природа создавала, отрываясь на полную катушку
Животные
1 год назад
Как выглядели 10 звезд до того, как обратились к пластическим хирургам
Кино
1 год назад
16 звезд, которые доказали, что не только юные и звонкие девушки могут носить смелые платья
Культура
1 год назад
27 звездных детей, которым по наследству передалась незаурядная красота их родителей
Культура
4 года назад
14 историй о людях, которые столкнулись с предательством близкого человека, но выстояли
Народное творчество
5 месяцев назад
16 людей, которые такое учудили, что хоть стой хоть падай
Маразмы
8 месяцев назад
20 человек, которые записывают контакты в телефоне так, что все потом со смеху покатываются
Народное творчество
6 месяцев назад
Я отпахала кассиром в супермаркете 5 лет и вот почему это самая неблагодарная работа в мире
Авторские колонки
1 месяц назад
14 историй о детках, которые пару нервных клеток-то точно подпортили
Семья
7 месяцев назад
Маму подростка вызвали к директору и заставили извиняться. Но она встала на сторону дочери, узнав причину
Народное творчество
4 месяца назад