15+ коварных слов и выражений, на которых спотыкаются даже грамотные люди

Никто не спорит, что во время диалога нужно всего лишь в понятной форме донести мысль до другого человека. Но порой так хочется вручить собеседнику пару словарей потяжелее. Впрочем, мы и сами не без греха и можем допустить ошибки во время разговора или переписки — просто потому, что в нашем окружении все и всегда говорили именно так.