12 правил этикета, которые спасут вас от неловких ситуаций
Хорошие манеры как кислород: их замечают только тогда, когда их не хватает. Может показаться, что этикет — это что-то из замшелых правил для аристократов, но так это лишь на первый взгляд. Правила этикета в наши дни помогают оставить приятное впечатление на свидании, избежать осуждающих взглядов в метро и наладить отношения с парикмахером, соседями или потенциальным работодателем.
Носите купальник только в пляжной зоне
Большинство жителей приморских стран никогда не позволят себе зайти в кафе или магазин в одном купальнике — это будет верным признаком беспечного туриста. Даже для посещения прибрежного ресторанчика стоит накинуть парео или легкий сарафан. Это правило особенно актуально в странах с консервативной культурой — в отдельных городах Испании и Италии даже можно нарваться на штраф!
Держите глаза закрытыми во время мытья головы в парикмахерской
Закрытые глаза помогают избежать попадания в них воды и шампуня. Не всегда мастер может предотвратить это, как бы не старалась.
Когда мастер моет вам голову, закрытые глаза — не просто жест вежливости, а способ создать комфортную атмосферу для обеих сторон. Многие парикмахеры, как упоминает издание The Sun, отмечают, что чувствуют неловкость, когда клиент пристально смотрит на них во время процедуры. Это может отвлекать и создавать ненужное напряжение.
Кроме того, закрытые глаза помогают вам расслабиться. Теплая вода и массаж кожи головы — это приятно, и если вы не отвлекаетесь на зрительный контакт, то получаете больше удовольствия. Подобные мелочи делают обслуживание более приятным для всех участников.
Снимайте рюкзак в общественном транспорте
Новый уровень яжематеринства 🤦🏻♀️ Если ваши дети в таком возрасте, что еще не способны удержать в руках сумку, как вы вообще отпускаете их самих ездить в общественном транспорте с этой самой сумкой.
В переполненном метро или автобусе рюкзак на спине — это неудобно для всех. Вы не чувствуете его габаритов и можете случайно толкнуть других пассажиров. Правила вежливости предписывают снимать рюкзак и держать его в руках или между ног. В некоторых городах, например в Лондоне, это правило даже прописано в рекомендациях для пассажиров.
Спрашивайте разрешения перед публикацией фото в соцсетях
Потому что часто "хозяин" фото выкладывает такой кадр, где хорошо получился он сам)) а как остальные - вопрос саааамый последний 😁
Не все хотят, чтобы их фото появлялись в интернете. Кто-то заботится о конфиденциальности, у кого-то строгие работодатели. Прежде чем отмечать человека или выкладывать совместное фото, спросите его согласия. Это особенно важно, если на снимке человек в неформальной обстановке или ребенок.
Уважение к личным границам — основа цифрового этикета. Согласно опросу, сделанному Silicon Republic, каждый десятый получал отказ в работе из-за своих публикаций в соцсетях. А Pew Research Center выяснили, что треть людей удаляют отметки о себе с фото, когда их отмечают друзья.
Отключайте уведомления при личном общении
Постоянные звуки и вибрация телефона во время разговора показывают, что вы не вовлечены в беседу. Эксперт и автор двух книг по этикету Розалинда Рэндалл предупреждает: такое поведение не только может расстроить вашего собеседника, но и снижает качество общения.
Вы упускаете возможность заметить эмоции и невербальные сигналы, которые являются неотъемлемой частью разговора. Кроме того, ваши ответы могут быть неуместны и лишены сопереживания, потому что вы улавливаете лишь часть сказанного. Перевод телефона в беззвучный режим — знак уважения. Если ждете важный звонок, просто предупредите об этом заранее.
Отвечайте на сообщения и звонки в разумные сроки
О каких сроках речь? Мне утром написали. Интернета нет мобильного. В 8 вечера домой рришла, увидела сообщения и чаты. Ответила, если еще актуально.
В современном мире быстрый ответ — признак уважения к собеседнику. Специалист в области корпоративной культуры Джастин Барисо провел собственное исследование, опросил более 600 человек и выяснил, что оптимальное время для ответа на сообщение — в течение 24 часов.
Если вы заняты, можно отправить краткое уведомление: «Сейчас на встрече, отвечу позже». Это показывает, что вы не игнорируете человека. Исключение — выходные дни.
Оставляйте общественный туалет после себя чистым
Этикет предписывает относиться к общественным местам так же бережно, как к собственному дому. То, что находиться в грязном, замусоренном помещении некомфортно и неприятно, очевидно — и это подтверждают в том числе и социологические исследования. Например, примерно половина опрошенных в исследовании Bradley Company заявляют, что не вернутся в заведение, если состояние санузла произвело на них плохое впечатление.
Неожиданный вывод: если у вас есть любимое кафе и вы хотите, чтобы оно продолжало работать — всегда смывайте воду, выбрасывайте салфетки в урну и при необходимости используйте одноразовые сиденья. Следующий посетитель оценит вашу внимательность.
Используйте парфюм с умом
Я обожаю разные приятные ароматы. Однажды ехала в маршрутке и от женщины был такой классный запах духов. Не удержалась и спросила её, что за духи. Она ответила, но как-то сердито. Видимо не ожидала что от неё так сильно пахнет.
Сильный аромат может быть так же неприятен, как громкий разговор в тихом кафе. Повышенная чувствительность к ароматам (гиперосмия) характерна примерно для трети людей. По словам доктора Зары Патель, профессора отоларингологии в Стэнфордском медицинском университете, это не просто индивидуальные предпочтения: резкий запах может вызывать мигрень, приступы астмы или сыпь.
Парфюмерный этикет особенно важно соблюдать летом, когда жара усиливает запахи. Правило простое: достаточно одного легкого распыления в воздух, после чего пройти через ароматное облако. Так запах будет ненавязчивым. Избегайте парфюмов с тяжелыми нотами в спортзалах и больницах — там они особенно неуместны.
Избегайте комментариев о внешности
да, мне один коллега н_а работе сделал комплимент "тебе так идет эта новая куртка, прям н_а человека стала похожа!" я с ним после этого долго не разговаривала
Нежелательные замечания о внешности — табу. Даже комплимент в духе «Ты так похорошела!» может вызвать у собеседника дискомфорт. Этикет предписывает вообще не касаться этой темы, если человек сам не начал разговор.
Тренер по этикету Мэрайя Грюмет Гумберт советует быть очень деликатными, когда вы делаете комплимент, касающийся внешнего вида. Гораздо безопаснее похвалить наряд собеседницы или то, как она подобрала к нему аксессуары, чем сказать: «Ты отлично выглядишь в этом платье!».
Бережно относитесь к чужим вещам
Одолжить вещь — все равно что получить от человека кредит доверия. Возвращать нужно не просто вовремя, а в состоянии, которое не заставит владельца сожалеть о своей щедрости. Книга без загнутых страниц, одежда после стирки, техника с полным зарядом — такие мелочи показывают, что вы цените чужую собственность. Если вещь повредилась, честность важнее извинений: предложите починить или заменить. Именно так сохраняются хорошие отношения.
Научитесь принимать и дарить комплименты
Комплимент — это маленький подарок. Отмахнуться или начать спорить — все равно что вернуть подарок обратно нераспечатанным. Простое «спасибо» работает лучше тысячи оправданий — советует эксперт и тренер по этикету Николь Роуз. Когда делаете комплимент сами, избегайте шаблонов: вместо «ты классная» скажите, что именно вас впечатлило — нестандартный выбор туфелек, уместная шутка или то, как человек держится в сложной ситуации. Искренность видна сразу, особенно когда она подкреплена деталями.
Соблюдайте негласные правила «дамской комнаты»
Как известно, дамская комната — это чуть больше, чем просто санузел. Но не стоит разглядывать других у зеркала, занимать раковину с макияжем на полчаса, а также болтать по телефону или с подружкой из соседней кабинки.
В то же время это место, где принято помогать друг другу — поделиться средствами гигиены или предупредить о съехавшей юбке. Главное правило: делать это деликатно, чтобы помощь не превратилась в нарушение личного пространства.
А вот и еще несколько наших статей с советами, которые могут сделать жизнь немного лучше:
Комментарии
Эта статья уже тут появлялась пару лет назад. Я даже помню свой коммент к ней