1 час назад
15 историй из командировок, в которых не обошлось без приключений

Чемодан собран, билеты найдены, вы уже мысленно в отеле с завтраком — и вот начинается командировка. Казалось бы, обычная рабочая поездка. Но стоит только выйти из дома, как реальность подмигивает: «Ну что, готов к приключениям?» Мы собрали истории, в которых командировки оборачивались то нелепыми ситуациями, то проверкой на стойкость, то неожиданными маленькими победами, о которых хочется рассказать всему миру.

  • Командировка в Джакарте. Я вышла в отеле на завтрак, а ресторан какой-то странный: еды мало, одни канапе да пирожные, вокруг женщины в длинной одежде и мужчины в костюмах, а я в шортах и майке. Я взяла еду, села. Ко мне подходит какой-то мужик и вдруг аккуратненько так спрашивает: «А вы на конференцию?» Говорю, мол, нет, на завтрак. А он мне: «Завтрак этажом ниже». © kris_kangoojumps
  • Поехал в командировку, снял квартиру посуточно. Хозяйка перед уходом предупредила строго: «В кладовку не лезьте!» Среди ночи просыпаюсь от скрежета и визга из кладовки. Взял тапок, рывком открыл дверь, а на меня оттуда выкатились пять пушистых комков и мама-кошка. Оказалось, кошка туда рожать забралась, а хозяйка просто боялась, что я ее с котятами выпущу или потревожу, но постеснялась здоровому мужику про «котиков» объяснять. Домой в итоге поехал с одним из них.
  • Муж перед командировкой пошел в душ. Смотрю, ему смс приходит: «Жду тебя в номере 502». Я была в шоке, но промолчала. А сама взяла билет на самолет — и прямиком в тот отель. Застыла у номера 502. И тут открывается дверь, и я вижу моего довольного мужа и его отца, с которым мой благоверный уже несколько лет не виделся. Родители мужа развелись лет 15 назад, отец переехал за две тысячи км от нас, а тут они оказались почти рядом и решили наконец-то пересечься. Ох, сколько я всего надумала, пока летела!.. Такого облегчения, как в тот раз, я никогда не испытывала.
  • Муж уехал в командировку в другой город, жил там полгода. Квартиру ему сдавала женщина, но с условием, что она будет раз в неделю приходить и наводить там чистоту. А через месяц она предложила ему исключить пункт об уборке, потому что ей неудобно было намывать уже чистое. © mariia.sevidova
  • В начале месяца летала в другой город по работе в командировку. Лететь было 2 часа. Сидела я рядом с парнем. Он почти сразу начал диалог. Я не очень люблю общаться с незнакомыми людьми, но с ним как-то диалог завязался сразу. Потом он предложил посмотреть фильм на его телефоне, а все оставшееся время после фильма мы проболтали. Мы общались так, как будто знаем друг друга много лет. У меня впервые такое за 33 года моей жизни. В аэропорту мы попрощались, и даже не обменялись контактами. Неделю уже дома и все думаю о том парне. Надеюсь, что когда-то судьба нас снова сведет. © Рабочие истории / VK
  • Сын был в командировке в Швейцарии, жил в отеле, и где-то в номере потерял часы, которые ему от деда остались. Искали всем персоналом — тщетно. Сын переживал очень, ведь это была память о любимом деде. Прошло 7 лет. А вчера вдруг приходит пакет из Швейцарии, из того самого отеля. Они начали ремонт и, разбирая мебель, нашли часы. Кто-то вспомнил историю моего сына, они нашли контакт и отправили часы владельцу. Через 7 лет! © ira_sterff
  • В январе меня и еще двух коллег отправили в командировку в столицу на месяц и знаете, что я хочу сказать? Так я не отдыхала еще ни в одном отпуске! Гостиница у нас была с видом на ипподром. Утром нас ждал шикарный шведский стол с вкуснейшими сырниками, а вечером море вкуснейших блюд. Каждый день чистая, заправленная постель. Вещи гладились тоже не мною. Между рабочими делами мы успевали побывать на катке, в музеях, на выставке. Мы несколько раз гуляли пешком до центра. Этот месяц был настолько насыщенным и интересным, что домой я вернулась в прекрасном настроении, полная сил и энергии! А некоторые еще отказывались от командировки, мол, месяц в чужом городе. А я бы так ездила хоть по 3 раза на год! © Рабочие истории / VK
  • Муж в среду уехал в командировку. Думаю, что не хочется скучать в одиночестве, позовy-ка я подружку, хоть поболтаем без посторонних ушей. Пишу смс: «Муж в командировке. В гости заезжай». И по счастливой случайности отправляю ее кому? Правильно, своему мужу! Мгновенный звонок: «Кого это ты там в гости зазываешь, пока меня нет?!» Объяснила все, вроде успокоился. Вечером приехала подруга, сидим, болтаем. Звонок в домофон. Его друг приехал «за дрелью». Загадочно прошелся по квартире, похомячил нашу пищу и ушел спокойненько. Дрель так и не взял. © Карамель / VK
  • Моя самая первая командировка была веселой. Я решила пофантазировать и оделась в стиле Кэрри Брэдшоу, чтобы чувствовать себя независимой, свободной, в общем, птицей высокого полета. Я наслаждалась, когда сдавала документы (это была моя главная цель поездки) и ходила на встречу. Потом я вернулась в свой номер в отеле и такая: «Ладно, что мне теперь делать?» Заказала еду навынос и смотрела телевизор в своем номере, отчаянно скучая. © eppydeservedbetter / Reddit
  • По работе отправили в командировку в село. Там по счастливой случайности познакомилась с мужчиной, и закрутилось. Он приехал ко мне в мегаполис, стали жить вместе, потом поженились. Год назад купили трешку. Спасибо большое его родителям за помощь — они внесли свою лепту в нашу покупку! Они помогают мне с дочкой от первого брака, частенько забирают ее к себе в село, ей там очень нравится. Или к нам приезжают и сидят с ней, когда нам нужно уехать по работе. Моя мама бизнес-вумен, но она нам не помогает. Иногда мне кажется, что родители мужа мне ближе, чем родная мать. © Рабочие истории / VK
  • Отправили меня в командировку в Воронеж на неделю. На третий день моя девушка позвонила и заявила, что я ей изменяю и она меня бросает. Она отключила телефон, удалила меня из всех социальных сетей и мессенджеров. Когда я вернулся, ее подруга рассказала, что девушка увидела пост моей одноклассницы, где та отмечала свое присутствие на концерте какой-то группы в Воронеже. И, по словам подруги, девушка сделала вывод, что я ей изменяю и сейчас нахожусь именно со своей бывшей одноклассницей. Возможно оно и к лучшему, не представляю, что бы было, если бы мы поженились. © Рабочие истории / VK
  • Уехал как-то муж в командировку на неделю. Звонит, мол, я задержусь, аврал. Я и слова не сказала, работа есть работа. А через пару дней мне на телефон вдруг приходит оповещение о том, что в столице оплачен такой-то отель. А муж вообще в Новосибирск поехал! Звоню ему, мол, как так-то? В ответ тишина, а потом: «Как ты узнала? Ты что, следишь за мной?» В общем, так и развелись. Прошло 4 года. И я ни разу не пожалела! © Рабочие истории / VK
  • Был в командировке с коллегой. В отеле нам дали соседние номера. После ужина мы договорились, что тот, кто утром первым соберется, постучит в дверь другого. На следующее стучу в его номер. Мне открывает незнакомый лысый мужик. Я аж онемел, а он спокойно так: «Ты что, никогда раньше не видел меня без парика?» © Joe Homan / Quora
  • Не могу не поделиться обалдением. Возможно, это фигня, но меня аж расперло. Три дня назад мотался в командировку. Снимали там с напарником квартиру посуточно. Офигеть. Там мало того, что все чисто и уютно. Так еще и качественный ремонт, современная и недешевая техника. Все предусмотрено: от простыней и тапочек до одноразовых зубных щеток с бритвами. Присутствует бутылка масла, банка тушенки, макароны. Про чай и сахар молчу. © Fokus100 / Pikabu
  • Папа работал с иностранными инвесторами. Он иногда ездил в командировки и привозил нам конфетки, которые называл «Бегемотики». Мы с сестрой всегда радовались такому подарку, потому что они были очень вкусными. Но где-то 3 года назад он перестал их привозить, потому что их перестали выпускать. Не так давно папа слег с болезнью, а я как раз летела в Европу. В одном из маленьких магазинчиков на окраине города я нашла тех самых бегемотиков! Привезла их папе. Выдели бы вы его счастливые глаза! © Карамель / VK

