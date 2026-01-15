15 историй из командировок, в которых не обошлось без приключений

Чемодан собран, билеты найдены, вы уже мысленно в отеле с завтраком — и вот начинается командировка. Казалось бы, обычная рабочая поездка. Но стоит только выйти из дома, как реальность подмигивает: «Ну что, готов к приключениям?» Мы собрали истории, в которых командировки оборачивались то нелепыми ситуациями, то проверкой на стойкость, то неожиданными маленькими победами, о которых хочется рассказать всему миру.