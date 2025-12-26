18 добрых историй, от которых на душе тепло, как у печки в деревне
2 часа назад
Когда за окном зима, а в душе — холод, самые теплые вещи — это, конечно, не плед и не горячий чай, а добрые истории. Легкие, искренние и немного смешные, они поднимут настроение и согреют куда лучше, чем любое термобелье. Мы собрали в нашей статье нетривиальные истории, которые доказывают, что в мире есть место чуду, даже если оно кроется в банальной помощи соседу или случайной улыбке.
- Сын долго выпрашивал беспроводные наушники. Большие такие, крутые. У меня на них денег не было. И вот 1 января, гуляем во дворе. Пошел долгожданный снег, красивый такой, пушистый и мокрый, как в сказке. Сын катается в снегу, лепит крутого снежного чувака, весь мокрый, красный и счастливый. Мимо проходит парень, говорит: «Пацан, крутой снеговик!» Мой отвечает: «Спасибо, с Новым годом!» Парень проходит метров 20, останавливается, поворачивается к сыну, снимает с себя наушники, в которых играет крутой музон, и отдает сыну со словами: «На, пацан, это подарок!» Я в шоке, сын тоже. Говорю ему, мол, не надо, а он мне: «Все нормально, с Новым годом!» Представляете, именно такие наушники, о которых мечтал мой сын! Ребенок в 10 лет снова поверил в чудеса. © Fawkes1 / Pikabu
- Мы как-то с дочкой шли с пакетами после шопинга, где нам надарили кучу подарочков небольших (накануне праздника дело было). Дочка сразу забрала себе пакетик с подарками. Навстречу нам шла девушка, она разговаривала по телефону, и у нее слезы текли рекой. У меня был такой шок! Я дочке предложила пакет с подарками подарить этой девушке, и она согласилась. Побежала, догнала ее и вручила пакетик со словами: «С праздником! Не нужно плакать, улыбайтесь!» Девушка улыбнулась, обняла мою дочку в знак благодарности, а потом мы пошли дальше. © natalia_s_fs
- Коллега по работе всегда одевалась крайне красочно, любимый цвет у нее был красный. Сочетала несочетаемое, за что получила обидное прозвище от программиста. Он и еще 2-3 девушки постоянно над ней подшучивали. Как-то раз я попросила эту коллегу взять из красной папки документы, что ввело ее в ступор. Оказалось, что она не различает несколько цветов, а помогает ей одеваться шестилетняя дочка. Ни мужа, ни родни, кто помог бы в этом деле, у нее просто нет. Теперь каждый мой день начинается с общения по телефону с коллегой — я помогаю ей выбрать подходящий наряд. © threads__kz
- Дело было 3 января. Мне поставщик надавал всяких игрушек на реализацию. В мятой упаковке. В общем, набрала я их домой, для своих детей, и села в электричку. И вот сидит недалеко ребенок, насупился, грустный, и рядом такая же мать. Мама успокаивает его — как я поняла из разговора, Дедушка Мороз ему игрушки не принес. И вот перед выходом на своей станции я достаю из сумки ворох этих игрушек — штук 5 или 6 — и просто кладу их ребенку в руки. И говорю: «Малыш, ты прости, Дедушка Мороз не смог сам привезти тебе подарок — пришлось ему меня попросить!» Вы бы видели лицо ребенка! © BublikVsaxare / Pikabu
- Однажды я спускалась в метро, и мне стало плохо. Я не поняла даже, что случилось, просто все поплыло, а я на автомате шла дальше. В какой-то момент резкая вспышка света — и я почувствовала боль в шее. Оказывается, я подошла уже на станцию, выезжавший из-за поворота поезд ослепил меня, и я начала коситься в сторону рельсов. Меня за рубашку сзади схватил мужчина и откинул назад. Этот мужчина просидел со мной на полу метро около часа, пока мой муж не подъехал. Денег он с нас не взял. © ushi_v_ushi
- У меня пропала кошка. Я развесила объявления во дворе. Позвонила женщина, сказала, что ее дочка видела мою кошку, и объяснила, где. Я пришла туда, но стала метаться и писать ей сообщения: «Вот тут видела? Где точно?» И эта женщина просто спустилась во двор со своими детьми. Оказалось, что детей у нее несколько (один даже младенец), и ей не с кем их оставить. Так вот она взяла их всех и пошла помогать мне искать кошку! Очень они мне помогли, и кошка потом нашлась, а я принесла им тортик в подарок. Но первый вопрос девочки был не о тортике, а о кошке: она сначала расспросила, как моя хвостатая себя чувствует, потом поблагодарила за угощение и ушла. Ребенку и 10 лет нет. Вот что значит доброе воспитание. Мама у них — чудесная! © yeldanabakirova
- Этим летом случилась такая ситуация: гуляли с сыном по пирсу, сильным порывом ветра у ребенка срывает кепку и уносит в море. Кепка с человеком-пауком — конечно, дите ударилось в слезы. Мои увещевания не помогали. Рядом была молодая пара, и парень снял со своей головы кепку и отдал ее ребенку! Тот моментально успокоился и прижал подаренную кепку к груди. Парню большое человеческое спасибо! Если ты прочитаешь этот пост, знай, кепка твоя до сих пор в числе любимейших. © Malu0603 / Pikabu
- Шла в гости с коляской, дом был с крыльцом, на которое подниматься надо по лестнице. На крыльце сидят парни лет 15-16, ржут, семечки щелкают. Мне страшновато, но идти надо. Понимаю, что коляску тащить будет нелегко. Можно позвонить тем, к кому иду в гости, но...
— Мальчики, помогите, пожалуйста, коляску занести — тяжелая очень!
Мальчики побросали все свои дела, двое взяли коляску, третий двери открыл, пропустили меня вперед — в общем, меня саму чуть туда не занесли и в лифт не погрузили. Приятно. ©
oreiro16 / Pikabu
- Ночью дочери поплохело, мы помчались в неотложку, там нам выписали кучу лекарств. В 3 часа ночи возвращаемся домой, а у подъезда сидит корги. Мне его так жалко стало, таким он балбесом выглядел, что приютили мы песеля. А на утро произошло чудо и очень быстро нашлась хозяйка корги — она живет в соседнем доме, оказывается. И в момент встречи она выдала мне конверт с суммой, которая как раз покрыла расходы на аптеку! © Lybalobster / Pikabu
- Я отдыхала в Тунисе одна. Это был конец сезона, отель был заполнен не весь, поэтому все друг друга хотя бы визуально знали. И вот на шестой день я не вышла ни на завтрак, ни на море, ни на обед. У меня поднялась температура, и я была практически в бреду. Когда я не пришла к ужину, мои соседи забеспокоились и пришли в мой номер. Потом принесли мне еду, напитки и сгоняли за лекарствами. Они меня просто спасли! © ana__sova
- У нас в семье было не принято отмечать дни рождения и дарить подарки. Но накануне моего 22-летия произошло вот что: я рассказала сестрам и маме, что потеряла связь с большей частью своих друзей и мне не с кем отпраздновать свой день рождения. Они сказали, что это печально, и все. В свой день рождения я пришла домой и увидела кучу шариков и всяких украшений, а на столе стоял большой торт и много красиво упакованных подарков! Мамочка и все мои сестры собрались у меня дома, чтобы разделить этот праздник со мной. Даже папа приехал (они с мамой в разводе, мы редко видимся). Я была просто потрясена и очень тронута, потому что никогда в моей жизни такого не было! Моя сестра сняла на видео, как я задуваю свечи, счастливо улыбаюсь и хлопаю в ладоши от радости. Теперь, когда мне грустно, я смотрю это видео, чтобы напомнить себе, что у меня были и счастливые времена и что много хорошего еще впереди. © Unknown author / Reddit
- Однажды на трассе я остановилась на заправке. Со мной были моя сестра и ее сын. Мы стояли на кассе и выбирали вкусняшки. Я взяла киндер делис и спросила у сестры и племянника, взять ли им. Кассир сказала: «Наверное, вкусно, да? Я не пробовала никогда». И тогда я купила киндер и ей тоже. Она так благодарила! Это было мило. © indira_issenova
- 30 лет назад. Студенческая общага. Раннее утро, стук в дверь. Открываю — на пороге мама. Удивлен. Обнимаю, целую.
-Ты как здесь?
-На пару дней отправили по работе, за реактивами. Решила до заселения в гостиницу тебя проведать. Ставь чайник: варенья вам привезла и колбасы немного.
Я вскипятил чайник, парни встали, позавтракали. Мы на учебу уехали, а мама сказала, что до обеда у нас побудет. После пар возвращаемся и видим, что моя мама порядок навела, уютно стало даже. Под одеялом на стуле стоит кастрюля с котлетами, на столе — большая миска с салатом и лимон. Праздник нам сделала! И тогда понимал, и сейчас понимаю, что она все командировочные деньги потратила на нас, а с деньгами в семье было туго.
«Попировали» мы с парнями, съев по 3 котлеты, сидим, счастливые, сытые. Валерка, сосед по комнате, доедая, изрек:
— Спасибо маме передай. Она у тебя сказочная котлетная фея!
Передал, поблагодарил. И запомнил. И до сих пор, когда попадаю на мамины котлеты, всегда величаю ее «котлетной феей». © cma4000 / Pikabu
- Брак рушился, будущий бывший муж съехал, дом был под угрозой конфискации. Я задолжала по всем счетам. Плюс надо было платить за детский сад для сына. Моя лучшая подруга, которая несколько лет назад переехала, примчалась ко мне в гости на Рождество. Без лишних церемоний она подарила мне $ 2 тыс., настаивая, что это рождественский подарок, и его ни в коем случае нельзя возвращать.
Дом все равно конфисковали за долги, но зато мне хватило на все остальное. Я погасила все счета, оплатила детский сад для сына на несколько недель, закупила продукты. Потом я сняла небольшую квартиру, которую могла себе позволить. В конце концов, я нашла более высокооплачиваемую работу и встретила мужчину, который стал моим мужем. Я не знаю, что бы я делала без той помощи от подруги! Я ей очень благодарна. © LJGHunter / Reddit
- А я обожаю радовать посторонних людей. Недавно пришла в кофейню, смотрю: две девчонки лет 20 сделали заказ, и тут случился конфуз — то ли денег не хватило, то ли что, но они стали с карты на карту друг другу деньги переводить. За ними мужик в очереди стоял и весь изнылся. Я подошла, говорю: «Девушки, разрешите, я вас угощу. Вы чудесно выглядите!» И приложила свою карту. Они аж прям присели от неожиданности. Цена вопроса полторы тысячи, а всем приятно. © _sukhorukova.e_
- Работала я продавцом. У нас в магазине богатенькая дама никак не могла выбрать плащ. Я предлагала черный, а ее подруга фыркала: «Не слушай ее, бери бежевый!» Ну, купила она бежевый. А через неделю вернулась: «Хочу черный!» Я несу ей черный плащ, а она в этот момент достает дорогущую сумку, ставит ее передо мной и говорит: «Вот вам небольшой подарок от меня». Небольшой?! Да это, наверное, вся моя годовая зарплата!
- Примерно 4 года назад у меня были серьезные финансовые трудности, а вдобавок ко всему в моей квартире замерзли и лопнули трубы, из-за чего мне пришлось съехать оттуда на пару месяцев. Меня приютил мой друг и его невеста. Я помню, как утром проснулся и обнаружил на кухне записку: «Все будет хорошо. Мы очень рады, что ты здесь и что ты наш друг! Если хочешь кофе, молотый кофе лежит в шкафчике над раковиной». Так мило! © TheRelevantElephants / Reddit
- Стою я на кассе, а передо мной парочка. Пора платить, и тут парень начал выступать, мол, опять ты всякой фигни набрала! Девушка вся сжалась. Я не выдержала, оплатила ее покупки и шепнула на ухо: «Беги от него!» Проходит несколько лет, и я случайно вижу эту девушку на улице. Мы обнимаемся, и она рассказывает, что стала визажистом и начала отлично зарабатывать как раз после того, как бросила того парня! И говорит мне: «Не знаю, как тебя отблагодарить!» Я рассказала, что у меня через полгода свадьба, а она предложила мне сделать макияж у нее бесплатно. Добро всегда возвращается!
А если вы любите крутые истории, то вот вам статья о ситуациях с таким неожиданным финалом, что его и предположить невозможно.
