18 добрых историй, от которых на душе тепло, как у печки в деревне

Когда за окном зима, а в душе — холод, самые теплые вещи — это, конечно, не плед и не горячий чай, а добрые истории. Легкие, искренние и немного смешные, они поднимут настроение и согреют куда лучше, чем любое термобелье. Мы собрали в нашей статье нетривиальные истории, которые доказывают, что в мире есть место чуду, даже если оно кроется в банальной помощи соседу или случайной улыбке.