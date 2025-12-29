Вообще-то, в реальности эти два мешка мутоновых шапок стоили (и стоят сейчас) как крыло самолёта. Шубу купить дешевле... Но откуда ж ИИ это знает?
20+ новогодних историй, которые пахнут детством, мандаринами и волшебством
Истории
5 часов назад
В детстве так легко верить в чудеса: в то, что Дед Мороз лично кладет подарки под елочку и что самые заветные мечты могут исполниться в любой момент. А если рядом мама и папа, то весь мир кажется добрым и волшебным, особенно в преддверии Нового года. Такие воспоминания греют душу, и герои нашей статьи знают об этом не понаслышке.
- У мамы мечта была — мутоновая шуба. Достать ее было негде. Мама накручивала и себя, и батю, но толку? Свекровь услышала это и говорит сыну: «В соседней деревне шапки детские продают. Съезди-ка, купи». Ну, привез отец те шапки, а она взяла и рассказала нам потом о своем супер-плане: сшить из этих уцененных мутоновых шапок (а их было два мешка) маме шубу!
Вечера два мы с батей и с бабушкой распарывали шапки. Деятельность была под большим секретом от мамы. Помню то детское ощущение от этой большой тайны, когда рассказать хотелось, но терпел, характер вырабатывал. Бабушка пару недель собирала маме шубу, сшивая эти «лоскуты», подбирая длину ворса, цвет, потом шила подкладку (она когда-то была швеей).
И вот Новый год... Под бой курантов по телевизору батя достает сверток и вручает маме. Мама открывает его и видит шубу. Я смотрел на ее лицо. Она улыбалась, а по щекам ее текли слезы. Шуба была очень красивая! Как давно это было... И как недавно... © cma4000 / Pikabu
«А у вас были такие игрушки? Мне прям ностальгия в голову ударила... Вспомнил сразу запах елки, мандаринов и шоколадных конфет — такие классные воспоминания!»
- На папиной работе решили нанять Деда Мороза, чтобы ходил по квартирам и детей поздравлял. Мне было лет 7, когда Дед Мороз пришел. Говорит, мол, я подарки вам принес. А я в ответ: «Никакой ты не дедушка!» — и потянулся к телефону. Дед сбежал. А вечером батя пришел с работы и сам принес подарки, еще и сверху ништяков купил за бдительность. © Unknown author / Pikabu
- Начало 2000-х. Каждый год 31 декабря мы семьей ходили в баню. Возвращаемся домой и вдруг смотрим — в почтовом ящике письмо, а на нем написано: «От Деда Мороза». У меня был щенячий восторг! Вскрыли конверт, внутри карта, а на карте нарисована планировка квартиры, где крестиками обозначены определенные места (крестиков 5, как и нас в семье, где есть я, родители, собака и кот). Подарки предназначались всем, и весь вечер мы провели вместе в поисках. Самый запоминающийся момент был тогда, когда мне надо было достать из старой стиральной машины свой подарок, а у меня никак не получалось. Пришлось срочно бежать за помощью к папе, и он достал оттуда огромный черный пакет, который доверху был заполнен конфетами, большими яблоками и апельсинами. Чудо! © MiniEfimka / Pikabu
«Друзья в костюмах животных люто мне завидовали»
- Помню, мне лет 5. Декабрь. Пора писать письмо Деду Морозу. Я как самостоятельный ребенок вырвал листок из тетради и карандашом «нацарапал»: «Дет Марос падари мне машинку!» Похвалился отцу, а он такой:
— Разве это письмо?! — берет, комкает и кидает в урну. — Это не письмо, это позор!
Я в слезы. Отец не обращает внимания:
— Садись, сын. Будем учиться.
Весь вечер мы писали письмо. Если я ошибался в слове, все начиналось заново. А текст вырос во много раз! «Здравствуйте, дорогой Дедушка Мороз. Пишет Вам мальчик из такого-то города. Как Ваше здоровье?..» И так далее, с указанием цвета и марки подарка.
Когда 31 числа под елкой стояла та самая машинка, я был счастлив как никогда! Отличный отцовский урок аккуратности на всю жизнь. © Unknown author / Pikabu
- В годы моего детства в Красноярске в каждом квартале устанавливали большую елку. Числа с 20 декабря ребятня делала для нее игрушки. Кто-то мастерил их дома, а кто-то в детской комнате — были такие в те времена. За работу с детьми отвечал воспитатель, получавший зарплату от завода, на чьем балансе числились дома. На фотографии как раз наша дворовая елка. Это 1970 год. У елки две мои закадычные подружки — Ольга и Ленка.
К новогодней елке непременно прилагалась деревянная горка с длинным ледяным спуском, а также хоккейная коробка и небольшой каток. Впрочем, все это начинало бурно функционировать с первыми же морозами и было заполнено детьми всех возрастов днем и вечером. На горках любили кататься не только дети, но и все народонаселение нашего квартала. Шиком было съезжать стоя — вдвоем или компанией. Я не знаю, как в других городах, но у нас в Красноярске катание с горок было любимым зимним досугом. Мы, младшие дети, приходили домой в обледенелых штанах и рукавичках, с красными щеками, уставшие от воплей и смеха. Понятно, что после таких гуляний спали как младенцы. © staloweselo / Pikabu
- Меня до сих пор греют приятные воспоминания о том, что родители продлевали мне Новый год аж до 7 января, оставляя каждую ночь под елкой то конфету, то плитку шоколада, то мандаринку. И ты просыпаешься, всегда зная, что обязательно подарочек лежит, и Дед Мороз, трудяга, всегда готов принести тебе счастье с самого раннего утра! © Brotherfree / Pikabu
- Дело было больше 20 лет назад. Мне около 10 лет. Родители-бюджетники денег месяцами не получают, вместо заработной платы — то мешок кальмаров, то коробка зеленого горошка, то коробка молока. Иногда просто большое спасибо. Никаких излишеств, никаких деликатесов. Поэтому тот Новый год не обещал выделиться ни подарками, ни столом, ни украшениями. Сидим с друзьями-соседями (брат с сестрой моего возраста), грустим, ждем мам, которые куда-то ушли. До боя курантов осталось не больше 2 часов. Открываются двери, вваливаются наши родительницы и заносят елку.... Ну как елку: ствол, на котором штук 20 веток и, наверное, 100 иголок на все дерево. На рынке у дома продавцы бракованный товар бросили, а мамы наши уволокли. Радости было — просто не описать! Прибили мы крестовину к полу, воткнули туда несчастную, замотали гирляндами и мишурой погуще, игрушки все повесили, какие нашли, звезду сверху прилепили — красота! Смотрели «Голубой огонек», выходили на салюты, жевали бутерброды со шпротами и поздравляли весь подъезд и народ во дворе. Елка на фото не с того Нового года, а вот счастье — то самое. © Chernii91 / Pikabu
- Я жила в Гатчине. Мы на елку вешали конфеты. Самое классное было потом их съесть, не повредив обертку. Причем сладкоежками мы были вместе с папой, и было забавно обнаруживать свернутую бумажку внутри конфеты, которую ты точно не ела. Ребятни в доме жило много, играли все вместе. Во дворе был двухэтажный сарай, с которого летом было высоко прыгать, а вот зимой в сугробы — самое то. А после Нового года во двор вытаскивали осыпающиеся елки, и по традиции все это заканчивалось костром. Костер устраивали на детской площадке, возможность пожарить хлеб на этом огне никто не упускал. © Клуб ТАНЦЫ ДЛЯ ВСЕХ / Dzen
- Когда мне было лет 5, я мечта о кукольном домике или хотя бы спальном наборе. И тут Новый год, 31 декабря, вечер. Захожу в ванную, в там стоит на стиралке кукольный дом! Выбегаю с ним из ванной с криками и восторгом, а мама и говорит: «Это не тебе!» Что было дальше, я уже не помню, потому что у меня началась истерика. Как мама рассказала мне спустя 20 лет, этот набор все же был мой, только вот спрятать и упаковать его родители не успели: папа пришел с работы, занес его, куда пришлось, поставил и забыл, а я увидела раньше времени. В итоге мне его и подарили, но этого я не помню. Запомнила только ту боль и истерику. © Mrs.AnnaMeow / Pikabu
- Фото ниже сделано 33 года назад, это Новый год у бабушки с дедушкой. Мы маленькие, родители молодые... Да что там родители — бабушка с дедушкой еще молодые! Мы здесь все двоюродные и троюродные братья и сестры, все представляем какого-нибудь персонажа. Я, конечно же, Д’Артаньян. © FokaJobko / Pikabu
Разве можно говорить такое дочери, которая мечтает о таком подарке 🤦♀️
-
-
Ответить
- Двери в квартирах во всем подъезде не закрывались, мамы без конца бегали друг к другу: одной двух яиц на салат не хватило, у другой горошек в банке вздулся, еще у кого-то открывашка сломалась. Делились всем, не считая потом, кто у кого что брал. Мама моя пироги просто шикарные пекла. Она их готовила с расчетом угостить хотя бы соседей по этажу, а соседи несли нам конфеты и мандарины. А потом почти все вываливались во двор и гулянье продолжалось с перерывами «на погреться». Весело было! © Наталья Ш. / Dzen
- Вспомнила свое детство. Елка была до потолка! Крестовину от нее отец прибивал к полу, чтобы кошки не уронили. Я клеила из цветной бумаги километры бумажных бус. Бумажные бусы при хранении сильно мялись, поэтому каждый год клеили новые. Украшали елку мы с мамой. Елочные игрушки были такие замечательные: разные фигурки, спутники, ракеты, стеклянные бусы, дождик из фольги! Я очень любила их разглядывать. Внизу размещали картонные игрушки, чтобы кошки не разбили. Еще обязательно вешали конфеты на елку. Потом за каникулы потихоньку их съедали, оставляя на елке пустые фантики, аккуратно свернутые, как будто в них что-то есть. Отец сам сделал гирлянду из маленьких лампочек, которые покрасили акварельными красками. Она много лет исправно служила. А какой радостью были подарки! Зимой в деревне получить подарок в нарядном новогоднем пакете из шоколадных и простых конфет с мандаринами, яблоками или апельсином — это была сказка! © Татьяна Ш. / Dzen
«Мама забыла про фотосессию в детском саду. Платье сняли с другой девочки»
- Встречаем 1996 Новый год втроем с родителями. В доме дровяной котел, свет отключили в очередной раз. Горит керосиновая лампа. Пахнет хвоей от принесенной с мороза сосны. Мама накрыла стол: пюрешка, котлетки, соленые огурцы и помидоры, мой любимый вишневый компот. После ужина меня просят заглянуть под елку, а там... Барби и Кен! Сказать, что я была счастлива — ничего не сказать. © saschu / Pikabu
- Я в детстве жила в Норильске. Перед Новым годом папа обязательно шел в тундру и приносил огромную елку до потолка. Он входил с елкой и лыжами, весь запорошенный и занесенный снегом, но нам не разрешали сразу подходить к нему и трогать елку — она должна была оттаять. Потом папа сбивал крестовину, устанавливал новогоднюю красавицу и мы помогали ее наряжать. А когда мы не видели, мама развешивала конфеты — их потом нужно было разыскивать среди ветвей и мишуры и срезать ножницами. Это было такое соревнование: кто больше найдет и срежет конфет. Для этого нам давали ножницы и поднимали на руках к найденной конфете. © Людмила / Dzen
- Маме было 15 лет, когда она перед Новым годом зашла в магазин. Это был 1964 год. Мамуля уже точно не помнит — то ли ей премию дали, то ли зарплату, но она говорила, что ощущала себя жутко богатой (да, она работала уже). И мама увидела ее! Она светила и манила, звала. Она была дорогой, стоила больше ₽ 3! Продавец-грузин ей говорил: «Новое изобретение, неоновая звезда! Век светить будет, мамой клянусь! Бери, красавица!» Мама купила. И время прошло, и мама переехала, и мы у нее родились. Я родилась в 1977 году, я выросла под этой звездой и всегда считала, что елка обязательно должна быть с этим атрибутом. Мама говорила, что я лялькой смотрела на эту звезду и ахала — так она мне нравилась. А когда она повела меня куда-то на представление, а я там разглядела на елке макушку типа сосульки, то разревелась, что елка ненастоящая, на ней нет звезды! Я когда замуж вышла, попросила у мамы звезду в приданое. Она рассмеялась, мол, ну так забирай, ты ее всегда любила. Сегодня я повесила на елку только ее и гирлянды, завтра буду украшать игрушками и мишурой. Скоро 60 лет, как эта звезда в нашей семье. И путь она горит мало — ну, условно, месяц в году — она горит, работает и осталась такой же, как и была. © Jasmyne75 / Pikabu
- Помню, в детстве папа принес домой пихточку, аккуратную такую, зеленую. А я, будучи странным ребенком, расстроилась, мол, елка некрасивая. Сказала об этом, печально вздохнула и пошла. Через пару часов меня опять позвали во двор (частный дом). Оказалось, папа принес вторую елку, здоровую и очень пышную! И сказал: «А ту, первую, сестре отдам». И тут я уже разревелась, потому что мне стало стыдно за первую елочку, типа я ее обидела. И нет, не жалко было отдать сестре, а именно стыдно за то, что я обидела первое дерево. В общем, в тот год у нас было две елки. Первая стояла на втором этаже в моей комнате. Вот сейчас вспоминаю и думаю: «Какие же родители классные нам достались!» © Detcher / ADME
- Самое запомнившееся из детства — это елка, вернее, сосна. Где папа взял ее, я не знаю. Она была настолько огромная, мы что спилили ствол внизу, верхушку немного, и все равно она стояла под наклоном. Пахла как Новый год.
Еще помню костюмы. Я, конечно, была снежинкой с платьем из накрахмаленной марли, пришитой к тесемке, что шла подмышками. И еще марля была обшита бусами, как и кокошник. Этот ансамбль смотрелся дорого-богато.
Подарки. Мама говорила подойти к елочке и тихонько сказать Деду Морозу, что хочется в подарок. Наверное, мой шепот был услышан Дедом — подарки были те, какие я хотела.
А самая запомнившаяся новогодняя ночь была, когда у меня появились свои дети. В полночь выходили на улицу запускать салют. Возвращаясь домой, я уходила чуть вперед и, открыв квартиру, звонила в колокольчик, мол, это Дед Мороз! Видеть глаза ребенка, ждущего чуда, который бегом бежит по лестнице к елке — вот это и есть Новый год. © Олеся / ADME
«В фотоателье меня нарядили Новым годом, а я вообще-то девочка!»
- Все как будто вчера было. Зима, деревня, сугробы, фанерная лопата для снега, которой ты 2 часа отчаянно машешь. Потом надо 4 раза свозить флягу на санках к колодцу, а вечером баня. Выходишь после бани в трусах и ватнике. Голову поднимаешь, а там — ба-а-а! Все небо усыпано звездами, и полумесяц светит ярко-ярко. Закрываешь глаза: слышно лай собак, скрип чьих-то валенок. Идешь домой, а лунный свет отражается и сверкает в мириадах снежинок, словно малюсенькие фотовспышки. Заходишь в дом, там тепло — натоплено так, что аж трубы трещат. Дед с бабушкой сидят перед телевизором, смотрят новогодний фильм. Кот вылизывается на полу. Как же хорошо и спокойно! Вокруг дома ледяная мгла, а в доме тепло, уютно. А мне всего лишь 16 лет и я еще не знаю, что ждет меня дальше. Как было хорошо! © Neirby / Pikabu
- В детстве увидела я набор со Стейси (это какая-то сестра Барби). Там была и одежка, и мебель, и дом картонный. И так мне его захотелось, слов нет! Я, конечно, маме об этом сказала, но что толку? Денег лишних не было. И тут Новый год. Почти полночь. Мы с папой на балконе ждем Деда Мороза — отец обещал, что тот появится. Но тут звонит соседка на домашний телефон! Я нервничаю: там же Дед Мороз должен быть, а эта бабка соседская трындит со мной, желает всякое. Я слушаю, благодарю. Когда она попрощалась, бегу обратно в комнату, а там стоит он — картонный домик со Стейси, одежкой, мебелью, посудкой. Даже еда в нем была: кура, яичница, еще что-то. Сколько было счастья! И немножко обидно было, что не застала Дедушку, ведь я знала, что он точно прилетал — у мамы-то нет денег на такой подарок. © KusyaKukusya / Pikabu
- Еще до новогоднего застолья дома всегда были утренники в детском саду, в школе или в клубе. Шили костюмы, обшивали мехом, мишурой или дождиком. Делали снежные короны из картона, ваты и марли, даже ухитрялись толочь игрушки и наклеивать везде. Зайчикам делали хвосты из меха, лисам тоже. Один костюм я помню до сих пор — наряд кукурузы, сшитый из сотни желтых подушечек, набитых ватой. Были призы за лучшие костюмы, лучший стих, танец, песню новогоднюю. Потом всем раздавали по подарку. Вот тогда и начинался праздник! © Irina Vladi / Dzen
«Копался в старых детских фотках и нашел такое...»
- В тот год в продаже появились Киндер-сюрпризы. На уровне слухов и мифов я узнала про такую штуку, где есть и шоколад, и игрушка, и маме под Новый год рассказала. Она спросила, хочу ли я что-то еще, а мне нужны были только они. И мы числа 30-го пошли в какой-то магазин а-ля большой ларек и купили там новогодний домик, в котором было 6 яиц (в этом месте рассказа мой муж всегда называет меня «мажоркой»)! Мы с мамой сели их открывать, и это было мое новогоднее чудо! Мне попалось 2 крокодила, одна желтая птичка, качающаяся на ветке, одна инерционная машинка, один пазл и еще что-то. Но это чувство сбывшейся мечты, воплотившейся сказки я помню до сих пор. Попался б мне сейчас такой домик — купила бы не раздумывая! © Rarebirdie / Pikabu
- Это был, наверное, 1999-2000 год. Брату было 2 года от силы. Денег особо не водилось у родителей, а праздника хотелось. Отец притащил откуда-то с работы огромную картонную коробку, доверху наполненную пенопластовыми звездочками для упаковки хрупких вещей. Я в эту коробку ныряла и искала подарки. Вот это был кайф! Настоящее чудо на Новый год — коробка с таким нетающим снегом. Что за подарки там были, я запамятовала, а вот саму коробку с пенопластом запомнила на всю жизнь. Мечтаю когда-нибудь и дочке такой праздник устроить. Пенопласт, конечно, по всей квартире потом валялся, и еще долго отовсюду мы звездочки выметали, но это того стоило. А из коробки нам с братом папа еще и домик сделал с открывающимися дверью и окошками. © Upuzya / Pikabu
«Это я 43 года назад, начитавшись Джеймса Фенимора Купера, сам смастерил себе новогодний костюм»
Крокодильчики в киндер-сюрпризах ценились очень высоко. Помню, здесь как-то была история, что кто-то продавал фигурки животных из киндер-сюрпризов, но крокодильчика продавать отказался.
-
-
Ответить
- Помню, мне лет 11-12. В Деда Мороза я уже не верю, но бабуля по-прежнему прячет на елке подарки. И вот достаю я с ветки коробку, распаковываю и вижу компьютерную мышку. Первая мысль: «Ну вот, бабуля глупая, не знает, что сначала компьютер нужно купить, а уже к нему мышку». Оказалась, что глупая тут я — компьютер в тот момент уже стоял в моей комнате. До сих пор помню, что от счастья не сразу поверила в происходящее. Очень многое бы отдала, чтобы чувствовать такое же счастье от подарков сейчас. Но как-то больше не вставляет. © Алина Тимофеева / ADME
- Жили бедно. В детском саду намечался новогодний утренник, а наряда у меня не было. Мама без сожаления раскромсала свое импортное кружевное свадебное платье и сшила мне его точную маленькую копию. Я чувствовала себя самой счастливой и красивой снежинкой! © Марфа С. / Dzen
- А я никогда не верила в Деда Мороза. Всегда была уверена, что подарки под елку папа кладет. И каждый год специально притворялась, что сплю, а сама ждала момента, когда он положит подарки (елка стояла в моей комнате). Вечером, как только услышу, что они с мамой пошли спать, настраиваюсь на бессонную ночь, стерегу его, но все равно засыпаю. Утром вскакиваю рано и тут же под елку, а подарок там! И папа с мамой еще спят. Я про себя удивлялась, как он так мог. Но, видимо, он очень хотел именно чудо мне сотворить, как доказательство, что сказка есть. Чувствовал, что я не верю в Деда Мороза, вот и вставал специально глубокой ночью и ни разу не спалился! Папы не стало, когда мне было 9 лет. И с тех пор Дед Мороз перестал приходить ко мне. Но я сама стала работать Дедом Морозом. Сначала у маленького братишки, потом у своих детей, теперь у внуков. Сказка и чудо должны быть в жизни каждого ребенка — это очень ценно. Даже если не веришь в Деда Мороза. © Ирина Власова / Dzen
А если вы любите душевные и позитивные статьи, вот что может еще вам понравиться:
Комментарии
Уведомления
Похожее
24 истории о том, как люди однажды осознали: «Это и есть мой человек»
15+ историй о том, что мужская логика — это что-то неизведанное
Интересное
1 месяц назад
Деньги — не главное: 20+ человек рассказали о самой ценной вещи, которая досталась им в наследство
Народное творчество
1 месяц назад
18 историй о родителях, которые так «дали джазу», что вся семья до сих пор вспоминает
17 случаев, когда обычная жизнь оказалась круче любого сценариста
18 блюд, после которых хочется плакать, смеяться и звонить в доставку
Фотоподборки
1 месяц назад
15 теплых историй, в которых сюжет закручен до предела — как крышки на банках
Народное творчество
6 дней назад
19 историй о женской поддержке, которые возвращают веру в людей
16 случаев, когда финал оказался таким, что поди догадайся
16 историй о проделках людей, которые удивляют и веселят одновременно
Истории
1 неделя назад
17 историй о том, что первый год брака — это сплошное приключение
Истории
2 месяца назад