20+ новогодних историй, которые пахнут детством, мандаринами и волшебством

В детстве так легко верить в чудеса: в то, что Дед Мороз лично кладет подарки под елочку и что самые заветные мечты могут исполниться в любой момент. А если рядом мама и папа, то весь мир кажется добрым и волшебным, особенно в преддверии Нового года. Такие воспоминания греют душу, и герои нашей статьи знают об этом не понаслышке.