Не знала, что девочкам нельзя ходить с серьезными лицами. Наверное, дурашливое выражение лица и губы уточкой - это самое то.
16 доказательств того, что детская площадка — это отдельный мир со своими суровыми и смешными законами
Детская площадка — это вовсе не тихий уголок с песочницей, а эпицентр жизни, способный затмить любой остросюжетный сериал. Тут разворачиваются трогательные истории с поиском женихов для одиноких теть, а также гастрономические потрясения, когда обычный деревенский перекус вызывает у городских мам культурный шок. В общем, никогда не знаешь, какой сюжетный поворот ждет тебя у ближайших качелей на детской площадке.
- Бабуля на детской площадке с восхищением смотрит на мою дочь в розовых шмотках и выдает: «Какой хорошенький мальчик! И так ярко одет!» Говорю, что вообще-то это девочка. На что бабуся выдает: «Как девочка? А почему у нее лицо такое серьезное, как у мальчика?» © Убойные Истории / VK
- Сидела на площадке. Смотрю, папа учит сына подтягиваться на турнике, а потом спрашивает: «Хочешь быть таким же сильным и красивым, как я?» Мелкий тяжело вздохнул, посмотрел на него и ответил: «Пап, я-то хочу. Но мама сказала, что главное, чтобы я не был таким же ленивым, как ты, когда просят мусор вынести!»
- Стою с сыном на детской площадке. Подходит знакомая и угощает его конфетой. Мелкий сразу схватил, уже пытается развернуть. Я ему строго: «Саш, ничего не забыл сказать?» Он смотрит на женщину, потом на меня и выдает: «Мне нельзя. Если мама узнает, мне конец!» И сует конфету обратно женщине.
- Мама приехала из деревни, привезла нам много вкусняшек. Моя дочь, например, обожает такое деревенское лакомство, как свиные ушки. Тут вышли мы с ней на площадку. Она наигралась, подбегает ко мне и говорит: «Мам, дай ушко!» Тут подходит какая-то женщина и как давай орать: «Вы вообще, чем ребенка кормите?» Я сначала не поняла, а потом просто рассмеялась. Эти городские вообще не привыкли видеть наши любимые деревенские «деликатесы». © Мамдаринка / VK
- Дочери было полтора года. Она залезла на горку и замялась перед «трубой»: и хочется скатиться, и страшновато. Тут пришел незнакомый парень лет четырнадцати, забирается туда же и говорит моей малявке в розовом комбинезончике: «Смотри, как надо!» Берет ее на колени и скатывается. Потом еще некоторое время катает ее с горки. Я внизу тихо ржу и думаю: «Доча, а можно очаровывать кого-нибудь своей возрастной группы?» © Екатерина Полякова / ADME
Доча знает кого правильнее очаровывать. Пацан превратится в мужчинку с пузиком и состоянием, вот тут то доча и подсуетится :)
- Пришли на детскую площадку. Неподалеку были мама с дочкой. Девочка просит купить сладкую вату. Мама ласково спрашивает: «Маш, какое волшебное слово надо сказать?» Дите задумывается, хитро прищуривается и на всю площадку выдает: «Пароль от папиной карты!»
- Ребенок играл на площадке. Бегал, веселился. Вдруг остановился около сугроба, сделал грустное лицо и упал лицом в снег. Я побежал узнавать, что случилось. Но меня остановила мамочка со словами: «Не волнуйтесь. У него такое бывает, когда он резко в жизни разочаровывается». © Палата № 6 / VK
- Гуляю с ребенком на площадке. Детей много. И вот к группе девочек 6-7 лет подходит еще одна и говорит:
— Меня Катя зовут. А вас как?
— Злата.
— Жасмин.
— Ангелина.
— Каролина.
Девочка в ступоре, затем выдает:
— Да вы чего, все сказочных имен себе понабрали!
Она обиделась и пошла к маме. По пути ей встретилась еще одна девочка:
— Ну, а тебя как зовут?
— Камилла.
И тут лицо у ребенка озаряется улыбкой. Она делает щелчок пальцами и выдает:
— О! Как мою собаку. Пошли на качелях качаться? © 8TrustMe8 / Pikabu
- Гулял с сыном на площадке. Рядом играла девчушка его возраста, а ее мама стояла неподалеку. Я больше с сыном разговаривал, но и маме пару дежурных фраз сказал про погоду, про горки. У нас завязался разговор. Девчушка подбегает и говорит маме: «Ты мне нового папу нашла?» Эта девушка сразу же отошла от меня, а я от нее, чтобы сын не ляпнул лишнего дома. В общем, на детской площадке очень легко познакомиться. © SOMAONK / Pikabu
- Мне 30 лет, в отношениях не состою. Не жалуюсь, меня все устраивает. Недавно гуляла с сестрой и ее ребенком на детской площадке. Мы с ней общались, а племянница играла с другими детками. В один момент она подходит ко мне и говорит: «Я тебе мужа нашла!» Я подумала, что она подговорила какого-то мальчишку-одногодку, говорю: «Зови, знакомиться буду». И малышка зовет: «Анатолик, иди сюда!» Подошел мужчина, как оказалось потом, с племянником гулял. Полгода уже вместе. © Карамель / VK
- — Мам, я на детской площадке видел такую красивую девочку! Хотел с ней познакомиться, но постеснялся. Теперь боюсь, что больше никогда ее не увижу.
— Сынок, не волнуйся. Я уверена, что она и завтра, и послезавтра там будет. Главное, чтобы ты набрался смелости.
— Ты так думаешь? Да я хоть сейчас готов, если бы они только там еще была.
Пошли проверять, она еще гуляла. Мой Тема пошатался туда-сюда и прибежал ко мне со словами:
— Ладно, пойдем домой. Боюсь все равно. © Мамдаринка / VK
- Вчера на детской площадке беседуют два пацана:
— Мне уже шесть лет!
— Надо говорить «годов». А «лет» — это когда ты уже старый. Вот твоей маме — «лет», а тебе — «годов».
Повисла небольшая пауза. Мимо идет еще один пацан. Разговор продолжается:
— А тебе сколько?
— Четыре.
— Лет или годов?
— Просто четыре. © Убойные Истории / VK
- Гулял вчера с 5-летним братом на детской площадке. Много народу, горки, снежки и т.д. Подбегает к моему брату шкет примерно такого же возраста. У них завязывается диалог:
— Привет! Давай в прятки поиграем?
— Привет! Давай!
— Считай до двадцати и начинай искать!
Стою, наблюдаю. Брат досчитал и убежал искать. Через пару минут вижу, что он уже другими делами занимается, подхожу, спрашиваю:
— Ты мальчика-то нашел того?
— Нет.
— А почему не ищешь?
— Я забыл как он выглядит. © ПОЗОР / VK
- Наблюдала на детской площадке такую картину. Девочка и мальчик сидят в песочнице. К девочке подбегает другой пацаненок и дарит ей цветок. Сидящий рядом мальчуган, бросает его в мальчика, берет девчушку за руку и уводит со словами: «Я тебе два цветка подарю. Ты — моя невеста!» © Палата № 6 / VK
- Сижу сегодня на детской площадке, мой ребенок катается на качелях, общается с другими детьми. Тут вижу как мальчик лет четырех подходит к маме и просит у нее телефон. Мама начинает возмущаться, мол, зачем тебе телефон, иди лучше поиграй с ребятами, но мальчик продолжает настаивать, и мама сдается. Пацаненок взял телефон и начал ее фотографировать, параллельно с этим громко приговаривая: «Ну, до чего же ты красивая!» © Мамдаринка / VK
- Гулял с сыном на площадке. Подходит женщина и со снисходительной улыбкой спрашивает: «Вы с ним одни? Где мама?» Ответил, что на работе, а я в отпуске по уходу. Потом она смотрит, выдерживает паузу и выдает: «Ну, вы молодец, конечно! Но все-таки мама-то лучше понимает ребенка? Правда же?». Я молча посмотрел на сына. Он как раз в этот момент протягивал мне лопатку. Мы вместе рассортировывали формочки, он был полностью в контакте — смеялся, обнимался, нырял мне в колени.
И вот стою я, человек, который каждый день: просыпается первым, кормит, меняет подгузники, выгуливает, следит за сном, читает сказки, моет руки после песка и слышу: «Мама-то лучше понимает». Не обидно. Просто странно. Как будто ты делаешь что-то естественное, но людям все равно нужно найти в этом изъян или объяснение. Я не подменяю маму. Я просто папа. © Meyizuz / Pikabu
Детская площадка — это удивительное место, где стираются границы и возникают самые искренние эмоции. Наблюдать за малышами порой интереснее, чем смотреть кино, ведь сценарий их игр и диалогов пишет сама жизнь, и он всегда непредсказуем.
Расскажите, ваши дети отчебучивали что-то неожиданное на детских площадках?