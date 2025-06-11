ну... таскать ребенка, который уже в половину мамы ростом, тоже такое себе удовольствие.. но каждый решает сам, что ему делать...
7 реально работающих способов ответить на непрошенные советы о детях
Каждый родитель знает — всегда найдутся те, кто захочет засунуть нос в чужое воспитание или дать вам «очень важные» советы. Подобное не только очень раздражает, но и далеко не всегда полезно. Поэтому важно грамотно отвечать на придирки со стороны.
Беседы, в которых родители щедро делятся своим богатым опытом и накопленными знаниями
Другие родители вполне могут начать хвастаться своей просвещенностью и успехами в воспитании детей. Таким лучше ничего не отвечать, иначе получите поток нескончаемой критики и непрошенных советов. А это, так или иначе, подрывает уверенность в себе.
Когда человек лезет с нежностями без согласия
Никакому взрослому не понравится, если к нему начнут лезть с объятиями и поцелуями без разрешения. То же самое касается и детей, им могут быть неприятны подобные действия. Ребенок вправе защищать личные границы, а его родитель должен помочь ему в этом. Поэтому, совершенно нормально будет тактично указать другому взрослому о том, чего делать не стоит.
Когда люди постарше считают, что им все должны
Дело не в возрасте, а в том чтобы уважать спокойствие соседей. В другой раз, когда у мамы будет болеть голова, Ира будет скакать и ответит ей то же caмое. Или когда Ира захочет спать, а соседи будут топать, орать, слушать громкую музыку, то мама скажет Ире что до 23.00 они имеют нна это право, и Ира должна терпеть.
Раньше нам прививали установку, что старших нужно уважать. Неважно, мама это, или пожилая соседка, которая сочла нужным сделать замечание, — нужно промолчать, если они делают замечание, ведь они старше, а значит, умнее. Теперь возраст больше не беспрекословный аргумент. То есть, нельзя позволять людям говорить все, что угодно, только потому что они старше. И совершенно нормально будет ответить на неаргументированное замечание со стороны более взрослых людей.
Когда взрослые начинают комментировать поведение чужих детей
Когда взрослый не высказывает претензию напрямую, а якобы просто комментирует ситуацию, не стоит расстраиваться, злиться или грубить в ответ. Лучше сосчитать про себя до 10, а потом спокойно отшутиться. Порой люди просто не понимают, что ведут себя невоспитанно.
Непрошенные советы касательно здоровья ребенка
К сожалению, молодые родители часто выслушивают комментарии о подходе к здоровью ребенка. Нередко эти ситуации могут быть причиной конфликтов близких людей. Специалисты рекомендуют с самого начала расставить границы в отношении данных вопросов. Спокойно ответьте, что предпочитаете следовать рекомендациям вашего педиатра. Это показывает, что вы уделили достаточное внимание вопросу и доверяете мнению настоящих специалистов. Особенно такой подход эффективен, если вы общаетесь со страшим поколением.
Переводить диалог в шутку
А точно нужно снимать напряжение с докучливыми бабками?
Ведь это не закончится парой фраз, чем лучше относишься к ним, тем больше к тебе будут приставать с пустыми разговорами.
Юмор — это отличный способ снять напряжение и сохранить хорошие отношения. Если вас пытаются дать очередной совет или пытаются начать диалог, который может сильно и неприятно затянуться — переведите все в шутку. Это покажет, что вы не обижены, но и не принимаете совет всерьез. Например, вас спросили: «Почему ребенок босиком?» — можно ответить: «Мы растим будущего йога!» или «Тренируем выживание в дикой природе!» Хорошая шутка помогает отвлечь от конфликта и показать вашу уверенность в себе. Главное — быть доброжелательными и не переходить на сарказм.
Когда взрослые начинают воспевать достоинства и достижения своего ребенка
пришли в гости - умейте проявить внимание к тому, чем хозяева гордятся. а если эта бня каждый раз - не надо туда ходить больше
Конечно, любой родитель считает, что его малыш самый талантливый, умный и обаятельный. Но иногда гордость по поводу достижений собственного чада переходит всякие границы. Остановить поток хвалебных речей практически невозможно. В данном случае можно только радостно покивать головой и постараться не вступать в диалог. Иначе беседа будет бесконечной.
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Комментарии
Если всех посылать при ребёнке, то он научится от вас и потом будет посылать и вас нна все ваши замечания и предостережения.