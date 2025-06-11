7 реально работающих способов ответить на непрошенные советы о детях

Раньше нам прививали установку, что старших нужно уважать. Неважно, мама это, или пожилая соседка, которая сочла нужным сделать замечание, — нужно промолчать, если они делают замечание, ведь они старше, а значит, умнее. Теперь возраст больше не беспрекословный аргумент. То есть, нельзя позволять людям говорить все, что угодно, только потому что они старше. И совершенно нормально будет ответить на неаргументированное замечание со стороны более взрослых людей.