Вентилятор в окно !!! У меня в комнате одно окно, кондиционер не переношу. Суставы ломит. Ничего, нормально. Он тёплый воздух выдувает и можно жить !!!🤣🤣🤣
10 трюков, которые помогут спастись от жары без кондиционера
Меня зовут Настя. В моем регионе обычно не особо жарко, но только не этим летом. Я обратилась к коллеге Маше за советами, как спастись от жары. Она живет на юге, где +35 °C летом — это не аномалия, а норма жизни. Поэтому она собрала коллекцию лайфхаков, которые действительно работают.
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Прокачать работу вентилятора
По мнению экспертов, один вентилятор вряд ли спасет от жары. Стоит приобрести как минимум два и поставить их напротив разных окон в помещении. Так вы создадите циркуляцию воздуха, и помещение будет лучше проветриваться.
Еще люди испробовали пару необычных лайфхаков. Например, чтобы охладиться самому, неэффективно просто сесть рядом с вентилятором. Лучше прежде побрызгать водой на лицо.
Также можно намазать тело лосьоном и сесть напротив вентилятора. А еще люди сооружают самодельный кондиционер. Берут термоящик из пенопласта, наполняют его льдом, проделывают отверстие, вставляют вентилятор и направляют его на себя.
Открывать окна только на ночь
Совершенно верно. У нас под 35° , открыть окно равносильно открыть духовку !!!
Днем, когда на улице жарко, хочется открыть все окна. Но так вы не сможете впустить свежий воздух, потому что он уже нагретый.
Эксперты рекомендуют, наоборот, проветривать помещение только ночью, когда на улице становится прохладнее. С 10 утра до 8 часов вечера, в часы активной жары, лучше держать окна закрытыми.
Однако эта стратегия может слабо сработать, если в помещении долго сохраняется тепло — например, если окна выходят на солнечную сторону.
Закрывать занавески
Сквозь окна днем проникают солнечные лучи, которые нагревают помещение. Поэтому эксперты рекомендуют вешать жалюзи или плотные шторы. Эти защитные барьеры не пропускают солнечный свет и лишнее тепло.
Еще люди опробовали оклеивание окон фольгой. Она отлично отражает солнечные лучи. В качестве альтернативы также подойдет обычная бумага.
Спать на полу
Теплый воздух, по законам физики, поднимается наверх. Пространство внизу помещения обычно прохладнее. Поэтому эксперты предлагают спать на полу. Люди отмечают, что этот лайфхак реально помогает, особенно если пол выложен плиткой — она обычно дает еще больше прохлады.
Однако, если спать на полу слишком жестко и неудобно, можно попробовать постелить на него матрас. Или заменить кровать. Вместо обычной высокой можно приобрести кровать-платформу. Она обычно ближе к полу.
Снижать температуру тела подручными средствами
А вот это как раз наоборот. Эффект кратковременный, зато потом вдвое жарче. Типа фруктового льда поесть ...
Пользователи советуют держать в жару в морозилке какие-нибудь упаковки, которые можно периодически доставать и использовать в качестве холодного компресса. Прикладывайте их к запястьям, подмышкам или внутренней стороне бедер. Это принесет облегчение. Так же, если есть возможность, набирайте ванну прохладной воды и просто лежите в ней какое-то время.
Охлаждать постельное белье перед сном
В походе бутылку чего не скажу , обматывали мокрой тряпкой. Ветер дует, содержимое охлаждается. Реально работает при наличии ветра !!!
Этим способом пользовались еще в Древнем Египте. В жаркие дни перед тем, как лечь спать, простыни смачивали холодной водой. А пользователи отмечают, что передают в семье этот лайфхак из поколения в поколение. Если спать на мокром неприятно, можно подержать постельное белье в морозилке.
Не включать лишний раз бытовую технику
Бытовые приборы повышают температуру воздуха в помещении. Особенно плита и духовка. Поэтому врачи рекомендуют отложить масштабную готовку до наступления прохладной погоды. А если горячие блюда для вас важны, по возможности приготовьте их заранее, в дни, когда нет жары. Потом быстро разогревайте их в микроволновке.
Еще в жару стоит отложить уборку с пылесосом. От работающего электроприбора вкупе с физической активностью только еще больше взмокнете.
Кстати, попробуйте также заменить лампочки накаливания на светодиодные: они не выделяют столько тепла, сколько обычные.
Не зацикливаться на футболках и шортах
Узбеки сидят в ватных халатах и пьют зелёный чай. Эффект термоса. Халат не даёт телу нагреться.
Открытая одежда — не панацея от жары. Пользователи попробовали заменить привычные летние вещи на брюки и верх с длинным рукавом и обнаружили, что так стало прохладнее. Все дело в том, что закрытая одежда защищает кожу от солнечных лучей и, как следствие, от нагрева.
Еще важно, чтобы летние вещи не прилегали к телу плотно, а были свободного кроя. Выбирайте светлую одежду из дышащих тканей, вроде льна или хлопка, или из быстросохнущих материалов, чтобы не ходить мокрыми от пота полдня.
Избегать перед сном физической нагрузки
Тут из душа выходишь - снова мокрый. Блин. Только под вентилятор ...
В первую очередь, это касается вечерних зарядок. Физические упражнения повышают температуру тела. Из-за этого в жаркую погоду труднее заснуть. Если хотите размяться, стоит делать это не менее чем за 1,5 часа до сна, чтобы дать телу время остыть.
Не есть вечером тяжелую пищу
А диетолог не рекомендуют фрукты после 16 часов из-за сахаров, в топе - белок и овощи.
Тяжелая пища за два-три часа до сна в принципе не рекомендуется, а в жаркую погоду особенно. Ведь при переваривании таких продуктов организм выделяет гораздо больше тепла, и спать становится некомфортно.
Эксперты рекомендуют отказаться вечером от острой еды, кофеиносодержащих продуктов (кофе, черного и зеленого чая, газировок), продуктов с высоким содержанием белка (красного мяса, птицы, бобовых, яиц, молочных продуктов), жирной и жареной пищи. Вместо этого сделайте выбор в пользу фруктов и овощей, травяных чаев, легких холодных супов и салатов.
Чтобы летом чувствовать себя комфортно и не навредить здоровью, важно соблюдать некоторые правила. Но не все из них лежат на поверхности. Какие типичные ошибки мы совершаем летом — рассказываем здесь.
Комментарии
Мятные таблетки.
Пробовала летом в Крыму - чувствовала себя супер-героиней: коже горячо, как в сауну зашла, а сердце не колотится, голова не кружится, в глазах не темнеет. Кайф.
А кожу охлаждать вообще бесполезно.
Всем - прохлады и дай Б-г пережить очередную волну жары !!! Берегите себя, пожалуйста !!!