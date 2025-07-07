10 трюков, которые помогут спастись от жары без кондиционера

По мнению экспертов, один вентилятор вряд ли спасет от жары. Стоит приобрести как минимум два и поставить их напротив разных окон в помещении. Так вы создадите циркуляцию воздуха, и помещение будет лучше проветриваться.

Еще люди испробовали пару необычных лайфхаков. Например, чтобы охладиться самому, неэффективно просто сесть рядом с вентилятором. Лучше прежде побрызгать водой на лицо.