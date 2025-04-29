12 популярных и дорогих продуктов, которые легко можно заменить более дешевыми

Черника стала одним из первых продуктов, причисленных к суперфудам. Такую честь она заслужила за прекрасный вкус, низкую калорийность и высокое содержание витаминов и клетчатки. Она полезна для здоровья глаз, благоприятно влияет на работу кишечника и помогает контролировать артериальное давление. Но есть у нее существенный минус - это дороговизна. Ее чаще всего продают маленькими порциями, упакованными в контейнеры. Вот и получается, что от нее удовольствия на 5 минут, а влетит в копеечку. На замену пурпурной чернике приходит ягода, аромат которой не спутать ни с одним другим - это клубника. Эта душистая красотка не менее вкусна и полезна, да и по карману не бьет, особенно в период сезонного созревания. Ее можно покупать килограммами и наслаждаться хоть весь день. Она тоже имеет низкую калорийность и массу ценных для здоровья свойств.