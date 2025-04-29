Сложно представить ситуацию, когда ктот-то станет намазывать банан наа хлеб, чтоб положить сверху рыбу или колбасу.
Или "бывают в жизни огорчения, когда с супом ешь печенье"?
12 популярных и дорогих продуктов, которые легко можно заменить более дешевыми
Мы часто слышим о пользе и вкусе тех или иных продуктов, которые очень хочется купить и попробовать. Но есть такие товары, которые легко можно заменить более дешевыми, а выгоды для здоровья получить ничуть не меньше.
Черника / Клубника
Черника стала одним из первых продуктов, причисленных к суперфудам. Такую честь она заслужила за прекрасный вкус, низкую калорийность и высокое содержание витаминов и клетчатки. Она полезна для здоровья глаз, благоприятно влияет на работу кишечника и помогает контролировать артериальное давление. Но есть у нее существенный минус - это дороговизна. Ее чаще всего продают маленькими порциями, упакованными в контейнеры. Вот и получается, что от нее удовольствия на 5 минут, а влетит в копеечку. На замену пурпурной чернике приходит ягода, аромат которой не спутать ни с одним другим - это клубника. Эта душистая красотка не менее вкусна и полезна, да и по карману не бьет, особенно в период сезонного созревания. Ее можно покупать килограммами и наслаждаться хоть весь день. Она тоже имеет низкую калорийность и массу ценных для здоровья свойств.
Авокадо / Бананы
Сложно представить ситуацию, когда ктот-то станет намазывать банан наа хлеб, чтоб положить сверху рыбу или колбасу.
Авокадо пользуется немалой популярностью, особенно у приверженцев здорового питания. Фрукт богат калием и имеет высокую пищевую ценность, обеспечивая быстрое насыщение. Употребление авокадо безусловно полезно, но ценник кусается. Из-за этого многие люди покупают его поштучно и едят далеко не каждый день. Совсем другое дело - бананы. В них пользы выше крыши, а цена глаз радует. Эти тропические фрукты пользуются большой любовью, о чем говорит тот факт, что его потребление доходит до 10 килограмм на человека в год. Бананы тоже являются источником калия, который благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.
Киноа / Бурый рис
Киноа тоже причисляют к суперфудам за их высокое содержание белка. Эту крупу употребляют не только в качестве гарнира или при варке супов, но и часто используют, как ингредиент для салатов. Но если стоимость и доступность киноа порой заставляют обходить ее стороной, то стоит обратить свое внимание на бурый рис. Он обладает практически той же пищевой ценностью и не содержит глютена.
Свежие овощи / Замороженные смеси
Вне сезона сбора урожая, стоимость свежих овощей может сильно огорчать, а ведь их употребление очень важно для здоровья. Выйти из положения можно легко, обратив внимание на замороженные овощи, которые продаются, как отдельно, так и в виде полезных миксов. При заморозке польза овощей практически не страдает и они отлично подходят для готовки или приготовления салатов. При этом они гораздо дольше хранятся. Можно не только покупать готовые замороженные овощи в магазине, но и самостоятельно заготавливать их впрок в период сбора урожая. То же самое относится к ягодам и фруктам.
Лосось / Скумбрия
Лосось — бесспорно вкусная и полезная рыба, богатая жирными кислотами Омега-3. Но из-за его дороговизны, немногие могут позволить часто им себя баловать. Другое дело скумбрия. Эта рыба стоит значительно дешевле, содержит практически такое же количество Омега-3 и отлично подходит для разных видов приготовления. Кстати, полезна не только свежая скумбрия, но и консервированная. Дело в том, что во время консервирования, мелкие рыбные кости сильно размягчаются и вполне годятся в пищу, обогащая рацион кальцием.
Орехи / Нут
Орехи ценят за высокое содержание белка, полезных жиров и клетчатки, но при этом они очень калорийны и далеко недешевы. В качестве здоровой более дешевой альтернативы стоит рассмотреть нут. Эти бобы имеют более низкую калорийность, а содержание клетчатки и белка в них такое же, как и в большинстве орехов. Нут отлично подойдет в качестве гарнира или дополнения к салатам.
Куриные грудки, голени и крылышки / Курица целиком
Белое мясо куриной грудки ценится за высокое содержание белка при при низкой калорийности. Филе грудки можно купить и отдельно, но обойдется оно дороже, чем покупка целой курицы. Варианты блюд, приготовленные из частей разделанной куриной тушки исчисляются сотнями, и при этом пищевая ценность темного мяса птицы ничуть не меньше, чем белого.
Говяжий фарш / Фарш из индейки
Оба этих мясных продукта взаимозаменяемы при приготовлении блюд. Там, где по рецепту нужен говяжий фарш, вполне можно использовать фарш из индейки. Стоит он дешевле, при этом лучше впитывает специи и имеет более нежный вкус.
Кедровые орешки / Семена тыквы
Кедровые орешки часто используют, как добавку к салатам или в качестве ингредиента для соусов. Заменить их можно семенами тыквы, которые очень богаты магнием и цинком. Перед добавлением в салаты, семечки можно слегка обжарить на сухой сковороде, чтобы придать им выраженный ореховый вкус и аромат.
Спирулина / Шпинат
Спирулина - это водоросль, с весьма богатым минеральным составом, которому способствует среда ее произрастания. Ее причисляют к суперфудам и чаще всего применяют в качестве пищевой добавки. Не менее ценным по составу является обычный шпинат, который в отличие от спирулины, можно купить где угодно и совсем недорого. В нем содержатся калий и кальций, а также целая куча важных витаминов.
Гранат / Свекла
Одним из главных свойств граната и полученного из него сока, является высокое содержание антиоксидантов. Они приносят большую пользу в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Но за этот замечательный фрукт придется раскошелится, так как вне сезона стоит он недешево. А если заменить его на обычную свеклу, то пользы вы получите не меньше, да к тому же и здорово сэкономите. Свекла богата фолиевой кислотой, витамином С и калием. Она тоже полезна для сердца и сосудов, а также для хорошей работы кишечника за счет содержания клетчатки.
Семена чиа / Семена льна
Крошечные семена чиа, напоминающие маковые зерна, очень богаты жирными кислотами Омега-3, минералами, фолиевой кислотой и калием. По содержанию ценных для здоровья веществ, эти семена превосходят многие фрукты, орехи и овощи. К сожалению, семена чиа нельзя отнести к дешевым продуктам, в отличие от семян льна. Они содержат примерно столько же Омега-3, а еще цинк и кальций. А еще в семенах льна содержатся фитоэстрогены, которые незаменимы для женщин в период менопаузы.
А вот еще несколько полезных подборок с бытовыми советами, которые точно заслуживают внимания:
Комментарии
В плане замены в рецептах - нет, вообще, у этих якобы замен может и сравнимая польза, но вкус кардинально разный.
И у нас, например, чернику можно бесплатно в лесу собрать, а клубнику покупать только придется. А семя льна и чиа, наверное, одинаково и стоят.
"Дорогая рeдaкция!
Спасибо вам за рецепт. Авокадо мы заменили отварным картофелем, а креветки — поджаренным салом, но в целом ваш рецепт салата из авокадо с креветками нам очень понравился."