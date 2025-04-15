10 ошибок при уборке, которые мы до сих пор совершаем

У меламиновых губок много поклонников, ведь они быстро и качественно оттирают грязь и пятна со многих поверхностей, достаточно просто смочить их водой. Но профессиональные уборщики предупреждают: эти губки подходят не для всего.

Поверхности, покрытые суперматовой или суперглянцевой краской или лаком, тефлоновую или стальную посуду меламиновая губка может повредить, просто стерев нежный верхний слой. Поэтому перед началом уборки протестируйте губку в незаметном месте.