17 вещей в квартире, которые отнимают силы при уборке

Когда выбираешь, как будет выглядеть дом, нужно учитывать множество факторов - и часто мы забываем, что предмет должен быть не только красивым и доступным по бюджету, но еще и практичным: а это значит, что часто ухаживать за такими вещами бывает сложновато. Чтобы этого избежать, прочитайте эту статью - дел на 5 минут, а сэкономить может годы - ведь уборка будет отнимать гораздо меньше времени.

Черный смеситель

Солнышко ясное 8 часов назад Лучше, чтобы вода текла вертикально вниз - брызг меньше будет. А все представленные образцы - далеки от идеала и все кругом будет мокрое. - - Ответить

Если вы не фанат уборки и в ваши планы не входит протирать смеситель после каждого применения, то хорошо подумайте, прежде чем выбрать черные смесители в ванную или на кухню. На них хорошо виден известковый налет, и они более требовательны в уходе: черная поверхность теряет вид от агрессивной бытовой химии, а от чрезмерного трения жесткой губкой на ней могут появиться потертости и сколы. Если вам хочется не только стильного, но и практичного решения — выбирайте матовые смесители из нержавеющей стали — потеки на них видны меньше, а поверхность более устойчива к воздействию бытовой химии. Еще лучше, если это будут смесители скрытого монтажа, когда технические коммуникации спрятаны в стене, а не под раковиной. Чем меньше элементов — тем проще уборка.

Накладная раковина

В месте стыка накладной раковины и столешницы часто скапливается пыль и грязь. А вот если выбрать раковину подстольного монтажа (когда края раковины скрыты столешницей), вы сможете легко смахнуть все капли и крошки со столешницы в раковину, и проблем с уходом за ней не будет.

Отделка «под кирпич»

Акцентная стена с отделкой «под кирпич» может выглядеть стильно и добавлять интерьеру изюминки. Но со временем пыль оседает на каждом кирпичике и ухаживать за такой стеной — дело непростое. Если вы хотите сделать стену акцентной, выберите что-то гладкое — например, фотообои или МДФ-панели. Самый лучший вариант — светлые однотонные стены, куда вы можете добавить акцентов с помощью декора: картин, постеров, зеркал и т.д., а потом легко заменить их, если надоедят.

Мраморная столешница

Мрамор - это настоящая роскошь, и никакая имитация этого камня не даст вам такого богатства рисунка. Но мрамор капризен: он склонен к трещинам и царапинам, а еще он пористый, а это значит, что пролитые на него жидкости могут привести к неустранимым пятнам. В нем могут скапливаться бактерии, а чтобы этого не происходило, каждые 6 месяцев его нужно герметизировать. Лучше выбрать более практичные материалы для столешницы - например, искусственный камень.

Песчано-цементная затирка плитки

Цементная затирка довольно пористая, и со временем впитывает грязь, крошится и темнеет, особенно это касается светлой затирки. Можно избавить себя от постоянного оттирания швов между плиткой в ванной или на кухне, если использовать эпоксидную или полимерную затирку — он влагостойкая, не меняет цвет и позволит надолго сохранить свежий вид кухонного фартука или стен в ванной.

Мелкая фактурная плитка на кухонном фартуке

Какой бы аккуратной хозяйкой вы ни были, жир от готовящейся еды оседает на стенах. Если на кухонном фартуке много фактурных узоров или углублений, убирать его сложнее. По возможности выбирайте гладкую крупноформатную плитку. Ее проще мыть. Если на кухне уже красуется плитка с обилием фактурных цветочков, защитить ее поможет специальное стекло.

Мебель не в пол и не в потолок

Как часто вы протираете пыль под и над шкафами? Вот именно. Мебель в пол и в потолок, конечно, не защитит вас от пыли, но уменьшит ее количество. Иногда хозяева специально поднимают стандартные кухонные шкафчики повыше ради удобства. На открытых же полках вместо обычного полироля используйте средства «антипыль» и антистатики — они сделают уборку проще. Под навесной консолью тоже будет проще протереть пол, чем под шкафчиком с ножками.

Покрытие для стен, которые нельзя мыть

Чаще всего для отделки жилых комнат выбирают водоэмульсионные краски или обои. Чтобы упростить уборку, еще на этапе ремонта отдавайте предпочтение моющимся поверхностям: краске или обоям. Особенно часто грязнятся места возле розеток, выключателей и дверных ручек. По наблюдениям авторов ADME, практичнее всего в быту ведут себя моющиеся обои немарких цветов.

Устаревшая плита

Аиша 12 часов назад Смешно, в некоторых странах, газ это обычное дело. Очень удобно. Вот электрическая духовка, с этим согласна. - - Ответить

Со слов хозяек, индукционную плиту мыть легче, чем все остальные виды варочных поверхностей. Поверхность такой плиты не нагревается, благодаря чему к ней не пригорают остатки пищи: даже если у вас убежит молоко, достаточно будет просто протереть панель.

Маркая мебель

Выбирая мягкую мебель, не забывайте о практичности: длинный ворс на диване — это, конечно, здорово, но убирать его сложно. Если есть такая возможность, лучше рассмотреть модели со съемными чехлами, которые достаточно закинуть в стиральную машину, чтобы сделать диван вновь чистым.

Открытое хранение

Лидия Имс 58 минут назад Я давно к этому пришла) Раньше были открытые полки, постоянно протирала, не спасало даже регулярное перестановка активно читающих членов семьи.Сейчас все книги под стеклом. Красота! - - Ответить

Открытые полки с кучей мелочей красиво смотрятся на фото, но уж очень они непрактичны в быту. В жизни на таких полках скапливается много пыли. Специалисты считают, что открытое хранение не очень подходит для небольших помещений, потому что, как правило, в маленьких квартирах на полках хранится не только посуда и дизайнерские бокалы, но и много других вещей. Если душа требует показать гостям свои сувениры и вы не хотите прятать их по шкафам, выбирайте полки со стеклом. За закрытой прозрачной дверцей пыли будет гораздо меньше.

Выбирайте прочную и влагостойкую столешницу

После мытья посуды на столешнице вокруг раковины появляется много капель. Если их вовремя не убрать, поверхность впитает влагу, распухнет и испортится. Чтобы столешница прослужила дольше, не стоит экономить — выбирайте гранитную или мраморную поверхность. Если в бюджете такой статьи расхода нет, столешницу лучше оформить из плитки или другого прочного материала. Также в идеале мойка и столешница должны образовать единую поверхность, без перехода. Тогда в раковину легко смахивать воду и крошки.

Нерельефные ручки на фасадах

OLE 19 часов назад Если не мыть, по фиг - рельефная ручка, или гладкая. - - Ответить

На рельефных ручках быстро скапливается грязь. Особенно быстро пачкаются ручки под раковиной, где обычно стоит мусорное ведро, а также в шкафчике с чистой посудой. Чтобы не тратить часы на скручивание и отмывание ручек, остановите выбор на гладких, немарких поверхностях. Еще в магазине при выборе фурнитуры проведите краш-тест и хорошенько потрогайте пальцами ручки. Выбирайте те, на которых остается меньше пятен, а также те, что подходят по стилю.

Купите измельчитель в раковину

Бытует мнение, что измельчитель — самая полезная на кухне вещь сразу после посудомоечной машины. Сейчас на рынке продаются раковины со встроенными измельчителями, или же устройство можно установить на обычную раковину. Такая покупка позволит забыть о засоре труб и сэкономит деньги на сантехнике.

Нет фактурному ламинату

Рельефные полы — это красиво и интересно, но ровно до того момента, пока такой пол не придется мыть. В щели и выемки забивается пыль и грязь, и вместо того, чтобы просто протереть поверхность, приходится тратить время на вычищение мусора. Чтобы избежать таких проблем, отдайте предпочтение гладким полам. Для разных комнат нужны разные типы покрытия с различной степенью влагостойкости — учитывайте это при выборе ламината.

Откажитесь от черного цвета

Черный цвет, может быть, и выглядит стильно, однако с практичностью у него беда. Темная поверхность как будто притягивает пыль. Конечно же, это не так. Дело в том, что темные поверхности более контрастны по отношению к пыли, которая обычно имеет светлый оттенок. Выбирая мебель, отдавайте предпочтение другим цветам, например серому или коричневому.

Отдельно стоящий унитаз