6 действенных методов, которые помогут делать уборку реже

Уборка — не самое легкое и приятное занятие. Однако без нее не обойтись. К счастью, мы нашли несколько интересных методов, которые помогут не только навести порядок вокруг нас, но и разложить мысли по полочкам. Организация пространства и распорядка дня в вашем доме может положительно повлиять на ваше психическое здоровье, гармонию в семье. Исследование , проведенное среди молодежи в 2017 году, показало, что беспорядок напрямую связан с прокрастинацией. А эта проблема сейчас знакома очень многим. Именно поэтому организованный домашний быт может значительно повысить не только настроение, но также производительность и креативность.

«Магическая уборка» по методу Мари Кондо

Мари Кондо — автор революционной методики организации пространства вокруг нас «КонМари». Согласно этому методу, необходимо навести порядок всего один раз в жизни, чтобы хаос больше никогда не вернулся в наш быт.

«Уборка в стиле дзен» от буддийского монаха Шуке Мацумото

Уборка по утрам.. Звучит, конечно, интересно, но я пока не дойду до работы даже глаза толком не открываю :D

«Я провела большую работу: перекрасила стены, заменила мебель и вывезла целую кучу мусора. Раньше я закрывала в эту комнату дверь от стыда, но теперь чувствую себя здесь совершенно свежей, новой и вдохновленной!»

Наш мир очень хаотичен, бывает тяжело подстроиться под ход времени и событий. И в таком темпе жизни уборка — не самое приятное занятие, которое у многих не вызывает положительных эмоций. Буддийский монах Шуке Мацумото предлагает уникальную дзен-методику, основанную на принципах син-буддизма, где уборка воспринимается как нечто более глубокое и осознанное, чем обычная рутина.

Метод Кайдзен

Забавно, когда разбираешь свои старые вещи, про которые уже забыла, и снова встречаешь их, они сразу кажутся нужными)))

Из страны восходящего солнца к нам также пришел еще один подход к организации — Кайдзен , что в переводе с японского обозначает «перемены к лучшему». Наведение порядка основано на принципе «5 S»:

А где взять такую кладовочку, где можно было бы предаваться этому "феншую"?

Метод Флайледи

Еще одна удобная система уборки, разработанная американской домохозяйкой Марлой Силли, до недавнего времени была одной из самых известных в мире. Однако сейчас во многом является устаревшей, но очень многие принципы можно использовать в работе и сейчас.

Система Флайледи делит дом на пять зон, и каждую неделю месяца вы уделяете особое внимание одной из них:

Зона 1: прихожая, корридоры, крыльцо;

Зона 2: кухня;

Зона 3: ванная комната, санузел и одна дополнительная комната, например, детская;

Зона 4: спальня;

Зона 5: гостиная.

В условиях различий планировок в разных квартирах и домах, мы рекомендуем использовать данный список в качестве примера, но разделить зоны в доме по удобному для вас принципу.

После того, как определите зоны для уборки, выделите в течение дня время, когда в течение 15 минут вы будете убирать мусор в назначенном месте. Сама Силли предлагает заниматься этим утром после пробуждения и вечером, перед сном.

Не пытайтесь выполнять рутинную работу в первый же день, выберите три дела на утро и три дела на вечер. Чтобы не утомиться и не забросить данный метод, Марла рекомендует не загонять себя в рамки и не чувствовать себя обязанным привести в идеальный порядок все и сразу. Делайте все постепенно, шаг за шагом, и тогда это превратится в ежедневный ритуал, который не будет раздражать, но позволит поддерживать чистоту и порядок.