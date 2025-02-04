6 действенных методов, которые помогут делать уборку реже
Уборка — не самое легкое и приятное занятие. Однако без нее не обойтись. К счастью, мы нашли несколько интересных методов, которые помогут не только навести порядок вокруг нас, но и разложить мысли по полочкам.
Организация пространства и распорядка дня в вашем доме может положительно повлиять на ваше психическое здоровье, гармонию в семье. Исследование, проведенное среди молодежи в 2017 году, показало, что беспорядок напрямую связан с прокрастинацией. А эта проблема сейчас знакома очень многим. Именно поэтому организованный домашний быт может значительно повысить не только настроение, но также производительность и креативность.
«Магическая уборка» по методу Мари Кондо
Мари Кондо — автор революционной методики организации пространства вокруг нас «КонМари». Согласно этому методу, необходимо навести порядок всего один раз в жизни, чтобы хаос больше никогда не вернулся в наш быт.
- Прежде, чем приступать к расхламлению, отчетливо представьте свой идеальный дом и образ жизни. Это очень важный шаг, который поможет вам понять, какого эмоционального состояния вы хотите достичь после завершения уборки.
- Перебирайте вещи по категориям, а не по их местоположению. Например, соберите в одном месте всю одежду в доме, даже не сезонную и убранную на хранение. Это позволит вам за один раз рассортировать и сложить по местам все и ничего не упустить. Всего категорий пять и расположены они в таком порядке: одежда, книги, документы и важные бумаги, разные мелочи (украшения, провода, рукодельные принадлежности, кухонная утварь, косметика и т.д) и сентиментальные вещи (фотографии, открытки, сувениры). Такая последовательность выбрана не случайно, она позволяет вам потренироваться расставаться с менее значимыми вещами, чтобы в последствии перейти к более сложным.
«Мой шкаф до и после приборки. Я испытываю столько радости!»
- Вещи рекомендуется хранить по принципу «легко достать — легко убрать», так, например, одежда, вместо привычных горизонтальных стопок, складывается вертикально, что позволяет не нарушать порядок, когда вам необходимо что-то достать. У Мари есть собственная техника складывания одежды, которая позволяет все хранить эстетично и практично, а также сократить количество регулярных уборок в шкафу до минимума.
- Когда начнете перебирать вещи, прислушивайтесь к своим ощущениям. Если предмет вызывает у вас положительные эмоции, то его можно оставить. Если же вы начинаете искать оправдания, почему стоит оставить данную вещь, то расстаньтесь с ней.
Убираясь по методу КонМари, мы подходим к этому процессу осознанно и расчищаем пространство для того, что действительно важно. Такой подход не только позволяет вам избавиться от лишнего, но и помогает навести порядок в голове, определить цели и осознанно подходить к покупкам в будущем.
«Уборка в стиле дзен» от буддийского монаха Шуке Мацумото
Уборка по утрам.. Звучит, конечно, интересно, но я пока не дойду до работы даже глаза толком не открываю :D
«Я провела большую работу: перекрасила стены, заменила мебель и вывезла целую кучу мусора. Раньше я закрывала в эту комнату дверь от стыда, но теперь чувствую себя здесь совершенно свежей, новой и вдохновленной!»
Наш мир очень хаотичен, бывает тяжело подстроиться под ход времени и событий. И в таком темпе жизни уборка — не самое приятное занятие, которое у многих не вызывает положительных эмоций. Буддийский монах Шуке Мацумото предлагает уникальную дзен-методику, основанную на принципах син-буддизма, где уборка воспринимается как нечто более глубокое и осознанное, чем обычная рутина.
- Вещи становятся мусором, если к ним относиться, как к мусору. Это, казалось бы, простое утверждение несет в себе глубокий смысл. И требует от нас относиться к предметам с уважением и признательностью, признавая их неотъемлемую ценность. Когда мы бережно относимся к своим вещам, мы распространяем эту заботу на наше собственное благополучие и, как следствие, на благополучие окружающих. Согласно философии Шуке Мацумото, люди, которые не уважают вещи, не могут уважать других людей.
- Делайте небольшую уборку утром. Чтобы в полной мере использовать терапевтический потенциал уборки, Мацумото предлагает включить ее в наш распорядок дня. Таким образом, мы создаем ритуал, который задает позитивный тон всему дню. Превратите уборку в медитативную практику, позволяющую нам начинать каждый день с ясным умом и целеустремленностью.
- После того, как вы что-то достали, вы должны закрыть то, что открыли. Этот совет выходит за рамки буквальных действий по закрытию дверей шкафов и банок от круп. Закрытие становится символическим жестом, отражающим наше стремление завершить начатое и сохранить баланс.
Метод Кайдзен
Забавно, когда разбираешь свои старые вещи, про которые уже забыла, и снова встречаешь их, они сразу кажутся нужными)))
Из страны восходящего солнца к нам также пришел еще один подход к организации — Кайдзен, что в переводе с японского обозначает «перемены к лучшему». Наведение порядка основано на принципе «5 S»:
- Сортировка (яп. Seire). Рассортируйте свои вещи, избавьтесь от того, чем больше не пользуетесь. Определите для себя то, что вам действительно нужно и полезно. Вы удивитесь, сколько свободного места освободится на ваших полках.
- Разложите все по местам (Seiton). Определите свое место для всех вещей. Если все предметы будут храниться на четко определенных местах, то вам будет проще находить то, что ищете, и без усилий поддерживать порядок во всех помещениях дома.
А где взять такую кладовочку, где можно было бы предаваться этому "феншую"?
«Ко дню рождения мамы мы прибрались в кладовой»
- Блеск (Seiso). После того, как все разложили по местам, можно переходить к уборке. Метод Кайдзен предполагает недолгую уборку каждый день и периодически тщательную. Поначалу выполнение этого шага может показаться вам слишком медленным и трудоемким, но как только вы поймете идею, каждое задание займет у вас всего несколько минут.
- Стандартизация (Seiketsu). Сделайте три предыдущих шага вашими ежедневными привычками. Они позволят вам поддерживать чистоту в доме без особых усилий.
- Поддержка (Shitsuke). Суть метода основана на дисциплине. Будучи дисциплинированным и следуя Кайдзен, вы забудете о трудоемкой уборке и будете тратить на нее мало времени. А также этот подход поможет вам натренировать силу воли и поможет вам без усилий организовывать остальные аспекты жизни.
Метод Флайледи
«Взяла себя в руки: до и после»
Еще одна удобная система уборки, разработанная американской домохозяйкой Марлой Силли, до недавнего времени была одной из самых известных в мире. Однако сейчас во многом является устаревшей, но очень многие принципы можно использовать в работе и сейчас.
Система Флайледи делит дом на пять зон, и каждую неделю месяца вы уделяете особое внимание одной из них:
- Зона 1: прихожая, корридоры, крыльцо;
- Зона 2: кухня;
- Зона 3: ванная комната, санузел и одна дополнительная комната, например, детская;
- Зона 4: спальня;
- Зона 5: гостиная.
В условиях различий планировок в разных квартирах и домах, мы рекомендуем использовать данный список в качестве примера, но разделить зоны в доме по удобному для вас принципу.
После того, как определите зоны для уборки, выделите в течение дня время, когда в течение 15 минут вы будете убирать мусор в назначенном месте. Сама Силли предлагает заниматься этим утром после пробуждения и вечером, перед сном.
Не пытайтесь выполнять рутинную работу в первый же день, выберите три дела на утро и три дела на вечер. Чтобы не утомиться и не забросить данный метод, Марла рекомендует не загонять себя в рамки и не чувствовать себя обязанным привести в идеальный порядок все и сразу. Делайте все постепенно, шаг за шагом, и тогда это превратится в ежедневный ритуал, который не будет раздражать, но позволит поддерживать чистоту и порядок.
Сверкающий дом
«Я посвятила 25 минут тому, чтобы привести в порядок ванную комнату. Не идеально, но выглядит лучше.»
Уникальность этого метода состоит в том, что он не имеет конкретного автора. Он появился на одном немецком форуме по интересам, откуда в последствии разошелся по всему миру. Участники форума беспрестанно предлагают новые идеи, упрощающие быт, помогают разобраться новичкам и дают друг другу дельные советы.
Основные принципы:
- Заведите утренние ритуалы. Сразу после подъема выполняйте любые базовые действия, которые позволят вам продуктивно начать день и поддерживать чистоту. Заправьте кровать, проветрите комнату, протрите раковину после того, как почистили зубы, подготовьте мусор на выброс и т.д. Доведите это до автоматизма, и они станут частью вашей жизни и перестанут доставлять дискомфорт.
- Выбирайте «комнату дня» и тратьте на уборку в ней до получаса. Сделайте чек-листы на каждый день, чтобы точно помнить, что вам необходимо сделать и ничего не упустить. Например, если комната дня спальня, список может выглядеть так: поменять постельное белье, полить цветы, протереть пыль на полках и т.д.
- Также составляйте планы на вечер, чтобы облегчить себе утренние сборы. Подготовьте одежду, обед и все необходимые вещи, чтобы начать следующий день.
Данный метод предполагает отсутствие генеральной уборки, поэтому стоит научиться убирать за собой сразу. Постарайтесь сразу мыть за собой посуду, протирайте за собой стол и то, что испачкалось. Приучите к этому и домочадцев, и уборка будет доставлять меньше хлопот.
Анонимные лентяйки
Один из самых старых, но не менее актуальных в наши дни, методов был создан Сандрой Фелтон после того, как она не смогла найти дома свою научную диссертацию. Такое кого угодно из себя выведет! Именно поэтому Сандра и продумала удобную систему быстрой уборки с минимальными затратами энергии, которая полюбилась многим.
Уборка в стиле "анонимных лентяек«представляет собой:
- Делегирование обязанностей. У всех есть те дела, которые совершенно не по душе. Например, вы не любите мыть посуду, а для вашего мужа в этом нет ничего некомфортного. Попросите его помочь с этим делом, а сами займитесь другим. Детей можно просить о помощи с уборкой в веселой игровой форме.
- Утром и вечером делайте буквально пару необъемных домашних дел. Что это будет — выбор исключительно ваш, однако «анонимные лентяйки» рекомендуют продумывать список дел заранее, чтобы не тратить времени на раздумья и ничего не упустить.
«20 минут, чтобы помочь себе в будущем. Да, это гостиничный номер.»
- Во время уборки доставайте три коробки для сортировки вещей: «на выброс», «продать или отдать» и «на хранение». Это позволяет во время экспресс-уборки быстро решать, куда положить ненужную вещь, чтобы потом определить ее дальнейшую судьбу. Также это позволяет не разводить еще больший бедлам в процессе наведения порядка.
- И еще одно важное правило, которое здорово упростит вашу жизнь: если дело требует не более 30 секунд вашего времени, сделайте его сразу и приучите к этому домашних. Например, помойте тарелку после еды или протрите стол после обеда. Такой подход позволит вам содержать дом в чистоте и не тратить на это много времени и сил.
Какой из методов вам показался наиболее действенным? Возьмете ли какие-то советы на вооружение?
Больше лайфхаков для комфортной и быстрой уборки вы можете подчерпнуть в других наших статьях:
Комментарии
Решила переложить всю ювелирку и бижутерию из разнокалиберных коробочек в многоярусный контейнер с ячейками. В шкафу теперь порядок. Только я не знаю теперь где что, ведь раньше ориентировалась по коробочкам🤣🤣🤣
Я много лет назад сделала уборку по Мари Кондо и не нарадуюсь, хотя несколько квартир сменила. Везде одинаково раскладываю вещи и покупаю что-то новое, только если что-то выбросила, т.к. у каждой вещи есть свое место.