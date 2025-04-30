15 человек, которые решили, что жизнь слишком коротка, чтобы носить скучную обувь
Обувь — это отличный способ выразить свой характер. Кто-то выбирает классику, а кто-то — яркие цвета, необычные формы и смелые сочетания. Не потому, что хочет выделиться, а просто потому, что жизнь становится чуть интереснее, когда на ногах то, что действительно нравится. Пусть для многих такой выбор остается загадкой — главное, что сам владелец этой пары обуви от нее в восторге!
«Не знаю, как это переживет полиция моды. Мало того, что я на свадьбе в кроксах, так они еще и ненастоящие»
«Пластиковые летние сапоги. Что скажете?»
- Это шутка? © AngelicChaos13 / Reddit
- Они стоят $299. Корзины для щиколотки съемные. © MadamInsta / Reddit
«Теперь у меня есть средневековая обувь»
«Новые тапки моего сына. Стоят всего $ 3, еще и светятся в темноте»
- У них есть взрослые размеры? Для друга спрашиваю. © nootherway22 / Reddit
Мода, пожалуйста, остановись!
- Это просто безумие! © S****r410 / Reddit
- И люди почему-то ненавидят Balenciaga. © nikedecades / Reddit
«Мои любимые туфли»
А вот туфельки мне нравятся, красивые. Правда стиль черепа уже устарел.
«Видел на чуваке в Токио. Вы бы надели такое?»
Прикольные. Мне, как-то ближе вот такие медведи, чем вычурные, высокркаблучные тухфли выше.:). Короче, кажется, я где-то внутри японка.)))
"Нашла потрясающие туфли с картиной Густава Климта «Поцелуй» всего за $10!"
«Руки прочь от моих новых МакКроссовок!»
Если подобрать не сильно кричащую одежду, но подходящую по цветам, то под какой-нибудь кнжуал будет смотреться улетел.
«Милота!»
Детские симпатичные кроссы. Цвет приятный и мишка нна эмблеме в тему.
«Мои новые туфли-таби. Они очень удобные!»
А для более спортивных существуют кеды-таби.
«Я вручную украшаю свадебные кроссовки вышивкой»
Туфли по мотивам мультфильма «Шарлотта Земляничка»
А эти туфли словно созданы по мотивам фильма про далекое будущее. Интересно, они удобные?
Штанины разного цвета тоже из далёкого будущего, или из недавнего прошлого?
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Комментарии
обувь должна украшать вас, а не вызывать недоумение. Хотя кто это говорит? я чуть не купила туфли с рогами как-то