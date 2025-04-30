15 человек, которые решили, что жизнь слишком коротка, чтобы носить скучную обувь

Фотоподборки
1 час назад

Обувь — это отличный способ выразить свой характер. Кто-то выбирает классику, а кто-то — яркие цвета, необычные формы и смелые сочетания. Не потому, что хочет выделиться, а просто потому, что жизнь становится чуть интереснее, когда на ногах то, что действительно нравится. Пусть для многих такой выбор остается загадкой — главное, что сам владелец этой пары обуви от нее в восторге!

«Не знаю, как это переживет полиция моды. Мало того, что я на свадьбе в кроксах, так они еще и ненастоящие»

«Пластиковые летние сапоги. Что скажете?»

«Теперь у меня есть средневековая обувь»

«Новые тапки моего сына. Стоят всего $ 3, еще и светятся в темноте»

Мода, пожалуйста, остановись!

«Мои любимые туфли»

Фиона
17 часов назад

А вот туфельки мне нравятся, красивые. Правда стиль черепа уже устарел.

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«Видел на чуваке в Токио. Вы бы надели такое?»

Черепуха Ку
23 минуты назад

Прикольные. Мне, как-то ближе вот такие медведи, чем вычурные, высокркаблучные тухфли выше.:). Короче, кажется, я где-то внутри японка.)))

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"Нашла потрясающие туфли с картиной Густава Климта «Поцелуй» всего за $10!"

«Руки прочь от моих новых МакКроссовок!»

Черепуха Ку
20 минут назад

Если подобрать не сильно кричащую одежду, но подходящую по цветам, то под какой-нибудь кнжуал будет смотреться улетел.

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«Милота!»

«Мои новые туфли-таби. Они очень удобные!»

А для более спортивных существуют кеды-таби.

«Я вручную украшаю свадебные кроссовки вышивкой»

Туфли по мотивам мультфильма «Шарлотта Земляничка»

А эти туфли словно созданы по мотивам фильма про далекое будущее. Интересно, они удобные?

Комментарии

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Noumen
41 минута назад

обувь должна украшать вас, а не вызывать недоумение. Хотя кто это говорит? я чуть не купила туфли с рогами как-то

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