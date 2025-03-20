9 пар обуви, которые смотрятся дорого и не стоят целое состояние
Совсем не обязательно оставлять целое состояние в обувном магазине. Порой даже недорогие туфли или сапоги выглядят просто шикарно и стильно. Мы решили собрать подходящие варианты, которые можно купить этой весной, не тратя на обновку всю зарплату.
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1. Черные ботильоны на небольшом каблуке
Для непредсказуемой погоды отлично подходя полусапоги на небольшом каблуке. Такая обувь смотрится дорого и стильно. А если найти пару черного цвета с каблуком в форме «рюмочки», то образ будет соответствовать последним модным тенденциям.
А вот от тяжелых ботинок со шнурками лучше держаться подальше. Они невольно придают наряду массивность и упрощают образ.
2. Туфли, украшенные змеиным принтом
Обувь в нейтральных тонах, например, бежевого цвета может стать настоящей палочкой выручалочкой. Она выглядит сдержанно и отлично подходит к любому наряду. Но такие модели могут показаться скучноватыми. Лучше поискать вариант со змеиным принтом. Эксперты отмечают, что сейчас такая расцветка находится на пике моды. Кроме того туфли с этим принтом смотрятся элегантно и отлично сочетаются с разной одеждой.
3. Сдержанные лоферы
К сожалению, из-за металлических деталей обувь зачастую смотрится дешево, особенно, если фурнитура сделана не слишком качественно. Чтобы не мучится сомнениями, лучше просто присмотреть модель без таких элементов. Некоторые стилисты отмечают, что наиболее важную роль этот момент играет при выборе лоферов. В идеале стоит купить пару без металлических деталей или украшенную элементами со змеиным принтом.
4. Мокасины на шнурках
Если вам нравится мягкая обувь, то можно присмотреться к мокасинам со шнурками. Они актуальны и выражают более непринужденный стиль, чем городские лоферы на толстой подошве. При этом такие туфли ассоциируются с роскошью. А все потому, что они были популярны среди владельцев яхт.
Классические мокасины тоже в тренде, но модели из лакированной кожи могут быстро царапаться и выглядеть неаккуратно.
5. Темная замшевая обувь
Забавная или слишком милая обувь не выглядит элегантно, для роскошного осеннего образа лучше пойдут однотонные сапоги, а не ботинки с цветочным принтом. Особенно круто будет смотреться замша — этот материал в тренде.
Вот только лучше выбирать модели более темного цвета. На светлой обуви царапины и мелкие повреждения будут заметнее, из-за чего она может быстрее потерять презентабельный вид и выглядеть дешево.
6. Кроссовки на тонкой подошве
Стилисты советуют держаться подальше от массивных кроссовок. Возможно, носить такую обувь действительно удобно, но, к сожалению, выглядит она не слишком элегантно и тоже может ненароком испортить даже тщательно подобранный наряд.
К счастью, сейчас можно найти множество других моделей спортивной обуви. В этом сезоне на пике моды — кроссовки на тонкой подошве. Они хорошо сочетаются с любой одеждой и выглядят просто, но в то же время дорого. Причем можно подобрать пару любого цвета — от белого до ярко-красного.
7. Босоножки с Т-образным ремешком
Разве это взаимозаменяемая обувь? У них явно разный температурный режим.
По мнению некоторых стилистов, туфли с открытыми пятками на высоком каблуке выглядят несколько странно. Дело в том, что они невольно привлекают внимание именно к той части стопы, на которой зачастую появляются трещинки и ороговевшая кожа. Да и в целом такая обувь смотрится не слишком элегантно.
Если погода позволяет надеть босоножки, лучше выбрать модель с Т-образным ремешком. Во-первых, такая обувь снова в моде. А во-вторых, она выглядит очень женственно и элегантно.
8. Высокие сапоги на плоской подошве
Высокие сапоги на каблуке могут стать неплохим дополнением к гардеробу, но есть один нюанс: подобрать к ним подходящий наряд — задачка со звездочкой. К тому же такая обувь может в мгновение ока удешевить образ, и его обладательница будет выглядеть несколько вульгарно. Лучше выбрать пару на плоской подошве — она смотрится более сдержанно и элегантно.
9. Лодочки на низком каблуке
Туфли с высокой платформой не только могут выглядеть дешево и неэлегантно, но еще и утяжеляют ноги, а порой делают их визуально короче. Кроме того, при такой конструкции сам каблук должен быть выше, так что ходить становится сложнее. Лучше выбрать классические лодочки на небольшом каблуке и без платформы.
С приходом весны так и хочется обновить гардероб, но это может быть недешевым удовольствием. К счастью, в этом сезоне многие тренды возвращаются в моду, так что некоторые вещи можно найти у себя в шкафу.
Комментарии
Весна, весна, а в тексте осень попадается. Машуня невнимательно старую статью переписывала