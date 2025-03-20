9 пар обуви, которые смотрятся дорого и не стоят целое состояние

Для непредсказуемой погоды отлично подходя полусапоги на небольшом каблуке. Такая обувь смотрится дорого и стильно. А если найти пару черного цвета с каблуком в форме «рюмочки», то образ будет соответствовать последним модным тенденциям.

А вот от тяжелых ботинок со шнурками лучше держаться подальше. Они невольно придают наряду массивность и упрощают образ.