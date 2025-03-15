брюки клеш были восторгом где то в прошлом веке... так глядишь снова "галипе" в моду войдут
11 вещей на весну, которые легко сочетать и удобно носить
Наконец-то весна! Хочется убрать подальше все эти теплые вещи и сменить гардероб! И очень здорово, что для этого необязательно сильно тратиться — некоторые тренды нас так и не покинули или вернулись из прошлого. Можно найти что-то в своем шкафу или сгонять в ближайший секонд-хенд. В этой подборке — самые удобные вещи, которые подойдут к любому образу.
Джинсы на любой вкус и цвет
Низкая посадка и скинни-джинсы действительно вернулись. Но мало кто этому рад, а некоторые так вообще вспоминают о временах, когда все было напоказ, с содроганием. Хорошая новость в том, что они не сместили с пьедестала уже полюбившиеся фасоны. Прямые джинсы на высокой посадке, «бочонки», мешковатые и в яркой расцветке — все это актуально и неплохо, но все же скучновато. Стоит обратить внимание на элегантные джинсы-буткаты, узкие на бедрах и широкие от колена. Просто восторг!
Белые джинсы
Да, непрактично, но иногда хочется чего-то эдакого. Джинсы в светлых тонах рекомендуют сочетать с кашемировыми свитерами или кардиганами для более утонченных образов. А если хочется веселья, то к ним можно подобрать верх с ярким принтом.
Узкий шарф в стиле уставшей англичанки
Уютная эстетика немного неряшливых, но таких обаятельных героинь британских романтических комедий продолжает покорять наши сердца. Для того, чтобы следовать данному тренду, необязательно перекраивать весь свой образ. Достаточно одной маленькой детали — длинного узкого шарфа.
Яркий кардиган
Кардиган, особенно из тонкого кашемира, может пригодится даже летом. Его можно носить с платьем, брюками или джинсами. Эксперты еще рекомендуют такие интересные вариации образов: сочетать кардиган с брюками такой же расцветки, надеть под пиджак или повязать на пояс.
Джинсы без застежки
Джинсы пулл-он с мягким эластичным поясом в тренде в 2025-ом году. А это значит, что комфорт продолжает быть основным критерием при выборе одежды. Они не будут давить на живот даже после самого сытного обеда!
Прозрачная юбка
Этот кокетливый тренд держится уже несколько сезонов. Звезды на красной дорожке Grammy 2025 красовались в платьях с прозрачными вставками и в довольно смелых просвечивающих нарядах. А в повседневной жизни достаточно юбки в сочетании со свитером или кардиганом.
Рубашка с клетчатой вставкой
Клетчатые рубашки в стиле гранж 90-ых были раньше на каждом втором, а значит, ими полны комиссионки. Даже в шкафу могла заваляться такая. Но в этом году нам предлагают что-то поинтереснее наскучившей рубашки — вещи с вставками из материала в клетку в стиле деконструктивизма.
Пиджак и брюки свободного кроя
Стиль офисной сирены тоже для нас не в новинку. Но быть просто сотрудницей в строгом пиджаке недостаточно. Королева офиса будет щеголять в костюме свободного кроя, как в 80-ых. В нем невероятно комфортно! Можно носить не только на работу.
Свитер в полоску
Казалось бы, в этом тренде нет ничего необычного — нестареющая классика. Но дизайнеры в этом году ушли в отрыв! Вещи в полоску теперь можно сочетать с такой же полосатой одеждой. Например, брюки в вертикальную полоску можно дополнить рубашкой в поперечную. Нам рекомендуют экспериментировать по полной — не пренебрегать слоями и не ограничиваться черно-белой расцветкой.
Кожаная куртка
Кожаные куртки в который раз оказываются на пике моды. Стилисты нас тут не ограничивают в выборе. Бомбер или укороченная куртка, минимализм или состаренная кожа — все будет уместно. Но приталенная косуха вряд ли спасет от холода, ведь весна бывает непредсказуемой. Поэтому стоит отдать предпочтение моделям, которые выглядят по-стильному громоздко, будто у мужа позаимствовали.
Джинсовая куртка
Еще одна вещь, которая наверняка есть у многих. Джинсовая куртка часто спасает в переменчивую погоду. Но пиком этого сезона станет сочетание денима с денимом. Можно смело носить такую куртку с джинсами или джинсовой юбкой. Будет еще круче, если каждая из этих вещей будет немного отличаться по цвету, тону или фактуре.
В образе важной может оказаться любая деталь. Например, маникюр. Тенденции в покрытии, длине и форме ногтей тоже не стоят на месте. Все о самых модных ноготочках этого года можно узнать тут.