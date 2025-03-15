11 вещей на весну, которые легко сочетать и удобно носить

Низкая посадка и скинни-джинсы действительно вернулись. Но мало кто этому рад, а некоторые так вообще вспоминают о временах, когда все было напоказ, с содроганием. Хорошая новость в том, что они не сместили с пьедестала уже полюбившиеся фасоны. Прямые джинсы на высокой посадке, «бочонки», мешковатые и в яркой расцветке — все это актуально и неплохо, но все же скучновато. Стоит обратить внимание на элегантные джинсы-буткаты, узкие на бедрах и широкие от колена. Просто восторг!