19 фото, доказывающих, что в браке скучно не бывает

Сказки обещают «долго и счастливо», но в реальной семейной жизни все куда занятней. Ведь именно после свадьбы начинается увлекательный квест с неожиданными поворотами, необходимыми компромиссами и забавными ситуациями. Герои этой подборки точно знают, что брак — это не волшебство, а прекрасное искусство находить радость даже в самых будничных моментах.

Я: «Мне надо уехать на 2 дня в командировку».

Жена (лежит в больнице): «Хорошо, только не забудь коту еды оставить».

Я:

«Когда моя жена заводит речь о рождении еще одного ребенка, я напоминаю ей, насколько болезненным было грудное вскармливание... Это всегда работает»

«Муж сказал, что моя привычка есть бургер немного раздражает»

«Мы с женой сидели в туалетах в разных концах дома, у меня закончилась бумага. Я позвонил ей и попросил принести. И вот что придумала супруга»

«Она сначала позвала к себе нашу собаку, а потом велела мне приманить песеля. И он пришел».

«Чувствую, воняет жженым пластиком. Захожу на кухню, а там муж бегает и орет шепотом (чтобы не разбудить ребенка): „О, черт, черт!“»

«Оказывается, он включил духовку, чтобы погреть остатки спагетти, но забыл, что там стоит поднос для детского стульчика. Понятия не имею, как даже начать чистить это».

«Жена так отрезает масло. Подскажите, что это за заскок такой?»

Это привычка из детства, когда мамка орет: «Куда без доски режешь? Весь стол исцарапаешь!» А ты такой: «Да я аккуратно». И режешь такой почти до конца, а дальше просто отламываешь. © ZumaNestaRock / Pikabu

«Супруга надевает на связку бананов шапочку с единорогом, чтобы они оставались свежими»

«Вот так мой супруг выходит со мной на публику»

«Два дня назад я спрятал 100 резиновых уточек, чтобы жена нашла их. На данный момент она обнаружила 96. Самое смешное, что я сам не помню, где спрятаны 2 из 4»

«Жена бесится, когда в прихожей стоит больше одной пары моих туфель. Угадайте, чья это обувь?»

«Муж попросил постирать его джинсы. Проверила карманы и вот что я там обнаружила. Ржу не могу. У него есть такой же зеленый свитер»

Светлеате 23 часа назад Жвачка и значок, а что в этом смешного?, даже при наличии зелёного свитера? 🤔, у меня есть свитера и джинсы практически всех цветов, это смешно? - - Ответить

«Вот что муж приобрел для своей стороны кровати»

«Моя жена — монстр»

«Застал супругу в тот момент, когда она спала с моим лучшим другом»

«Болею и долгое время не выходила наружу. Посетовала мужу, что скучаю по луне и звездам. К обеду он вручил мне вот это»

«Моя жена использует горчицу один раз, а затем покупает новую»

«Жена решила, что я уже сплю, и вышла из ванной в таком виде»

Это хорошо, что ты не спал! © ShaneHeavyMetal95 / Reddit

«Я сказала мужу, что хочу испечь праздничный торт сама. Понимаю, что мой кулинарный талант ошеломляет»

© MaliceMes / Reddit Светлеате 22 часа назад Украшения кривоватые, но сам торт выглядит вполне аппетитно, смущает только почему он на листе фольги?, очень смущает, если торт пропитался, придется потом отковыривать фольгу с каждого кусочка - - Ответить

«Моя жена сильно болеет и не встает с постели. При этом она любит наряжаться на Хеллоуин. Поэтому я сделал для нее этот костюм. Ее улыбка того стоила»