20 примеров того, как забота и внимание делают брак только крепче

Многие мечтают встретить свою любовь раз и навсегда — такую, как в романтических фильмах, где нет ссор, упреков и разногласий. К сожалению, в реальной жизни сохранить отношения, оказывается, не так-то просто. Но есть пары, которым удалось добиться настоящей гармонии. Их секрет прост: счастье нужно беречь.

"Мы женаты уже 8 лет, но познакомились 10 лет назад. В тот день я подарил ей розовую розу и каждый год добавлял по одной. Сегодня впервые вручил ей красные розы в честь 10-летия"

Я рад, что такие отношения где-то существуют. © CleavonLittle / Reddit

"Устроил для жены вечеринку-сюрприз на ее 40-летие. Было много друзей и родственников, которых она даже не ожидала увидеть"

"Жена сегодня устроилась на новую работу. Я спросил ее, что она хочет по возвращении домой. Сказала, что просто газировки. Я привел ее сюда"

"На десятую годовщину нашего брака отвез детей к моей маме и пригласил жену в кино, потом в ресторан, а следом в отель с шикарным видом на ночной город"

И это был лучший вечер за последние годы. Ухаживал за ней, был джентльменом — все прямо как в наш конфетно-букетный период, когда мы только начали встречаться. Жена прямо светилась от радости. Давно ее такой не видел. Мы оба много работаем, жена постоянно уставшая. Мы увязли в обычной бытовухе. Но в тот вечер передо мной была очень красивая и счастливая женщина, которую будто бы и ничего не тяготит. Надеюсь, что мы скоро выберемся из этой ямы трудностей и сможем выдохнуть. Хочу видеть жену такой, как в тот вечер. Всегда, а не только по праздникам. © Подслушано / Ideer

"Жена рисует смайлики на яйцах, чтобы я мог понять, какие из них сварены вкрутую"

«Это любимые туфли моей жены. Но после беременности ее ступни немного стали шире. В качестве сюрприза к нашей годовщине я их втайне растягиваю. Не могу дождаться, чтобы снова вручить ей туфли»

"Мне предстояла сложная операция. Представляете, за день до нее я застала мужа за вот таким занятием"

"А я всего лишь сказала мужу за неделю до операции: «Безумно жалею, что я не успею собрать лаванду, которую выращивала годами». А когда я очнулась в больнице от анестезии, угадайте, какой букет ожидал меня? Это было лучше любого успокоительного".

"Жена оставила мне ободряющее напоминание на этот день. Она заставляет меня чувствовать себя победителем каждый день"

«Мой муж каждый день говорит, что я красивая. Причем не дежурно, а искренне и с восхищением — как в первый раз»

И даже когда я не смыла косметику на ночь, а утром похожа на панду. Даже когда мне самой на себя смотреть страшно, я все равно для него самая красивая. Такая мелочь, а сколько энергии дает. Даже ради этого стоило выйти за него замуж. © Подслушано / Ideer

"А меня жена действительно удивила, когда подарила розу. Я здоровенный мужик, и я просто растаял и заплакал. Никогда в жизни мне не дарили цветы"

"Отправил жене сообщение, а она в ответ прислала нашу фотографию с похожим ракурсом"

«Люблю тебя всем своим сердцем».

«Все-таки это любовь»

"Отношения с любимым мужчиной довольно долгие. Как и у всех, бывают взлеты и падения. Цветы он дарит не часто, свидания раз в 5 лет. Но я поняла, что он меня очень любит. Собирались как-то с ночевкой на природу, и он подарил мне биотуалет! Да это же важнее, чем все слова любви, это — забота".

"Я всегда была мерзлячкой. Раньше я засыпала одна и мечтала, как мой будущий мужчина будет греть меня. И вот я замужем"

И тут парадокс: муж греется об меня, а я совсем не мерзну больше. Но это так приятно, когда он бежит скорее под одеяло, прижимается всем телом и шепчет нежно: «Моя тепленькая, моя грелочка». Как же круто! © Подслушано / Ideer

"Сегодня просматривал фото на компьютере. Увидел свое фото после операции. Обратил внимание на нижний правый угол. Это рука моей жены"

«Наверное, для этого жены нам нужны. Чтобы в момент полной беспомощности, когда даже жалеть себя нет сил, кто-то был рядом и держал за руку. Спасибо ей за то, что она есть в моей жизни. Моя любимая Юленька. Пойду обед приготовлю».

«Последние два месяца выдались тяжелыми. И мой муж удивил меня вот такой красотой. Он такой замечательный человек!»

"У меня маникюр часто получается такой себе. Муж сказал, что сам попробует сделать мне маникюр"

"Я была в шоке от того, насколько классно все получилось. Но весь прикол в том, что он работает в компании по покраске зданий".

"Недавно меня спросили, мол, как же так получилось, что мы с женой вместе со школьной скамьи, уже 20 лет в браке, но живем душа в душу, не ругаемся, и о разводе даже мыслей нет"

А я даже не знаю, что ответить. Мы просто живем и делаем все вместе: держимся друг за друга и относимся друг к другу с большим уважением. Первую машину покупали и выбирали вместе, квартиру — тоже. Ремонт делали своими руками. Практически сами построили дом. Воспитание детей — вместе. Пополнение семейного бюджета — вместе. Отдых — вместе. Никакого секрета нет. Просто всегда были друг у друга. © Подслушано / Ideer

"Каждый день жена собирает мне с собой обед и рисует в придачу какую-нибудь картинку. Мы вместе уже 20 лет"

«Съешь обед и будь счастлив».

"Как-то раз муж ушел гулять с собакой. Проснулась. Слышу — калитка открывается, и, приплясывая, заходит мой мужчина. С цветами"

"Почти 25 лет вместе, а все, как впервые. Думаю: «Может, во мне что-то изменилось?» Смотрю в зеркало, а я там все та же стареющая тетенька с опухшим носом из-за аллергии на цветущую сосну, морщина между бровями. Ну и ладно. А мужчина меня поцеловал и радостный побежал мариновать мясо и топить мангал. Будет меня шашлыками кормить".

"Я болел, и моя жена делала все возможное, чтобы сделать меня счастливым"

"Моя жена ненавидит комедии или всякие игровые шоу по телевизору. Она любит психологические триллеры. Но тут внезапно я заболел. Она приготовила мне суп и говорит: «О-о-о, сейчас же по телевизору классное шоу идет. Давай включай скорее!» Да, она терпеть не может это шоу, но знает, что для меня это радость. Я так ее люблю".