Неа. Просто девушки оценивают степень сложности сходить в комбезе по нужде и решают, что лучше уж платье 8)
20+ невест, которые сказали четкое «нет» традиционному свадебному наряду
Народное творчество
1 час назад
Муки выбора свадебного платья знакомы буквально каждой невесте. Ведь этот наряд должен идеально сидеть, сражать всех наповал и, конечно, отражать индивидуальность хозяйки. Смелые невесты из нашей статьи не стали ограничивать себя традициями и выбрали нечто совершенно особенное. Посмотрите.
"Комбинезоны очень недооценивают"
"Это платье выполнено на заказ. На нем вышиты китайские знаки зодиака моей семьи и моих собак"
- Это произведение искусства, ему место в музее! © Snarkan_sas / Reddit
«Я искала грань между нетрадиционным и традиционным свадебным платьем и нашла ее!»
«Мне никогда не нравились белые платья. Поэтому я заказала онлайн это нежно-розовое платье с вышивкой»
«Я хотела бы носить свое свадебное платье каждый день!»
«34-я неделя беременности, 48 часов до свадьбы. Вот мое платье!»
- Ко-ро-ле-ва. Настоящая королева! © queentofu / Reddit
«Мое нетрадиционное платье для нашей свадьбы в музее искусств»
«Сегодня мне привезли мое свадебное платье. Я просто влюблена в него!»
- Где ты такое отхватила?! © missamberelizabeth / Reddit
«Нашла это платье в комиссионном магазине. Увидела и сразу же купила»
«Было слишком холодно для платьев, поэтому у нас были спортивные костюмы»
«Всегда хотела только белое платье. А потом примерила это и влюбилась!»
«Вчера я получила свое нетрадиционное платье»
«В этом платье я чувствую себя принцессой, но оно стоит $ 1,7 тыс. Убедите меня не переживать о цене»
- Посмотри на свою улыбку — она стоит этих денег. Покупай и наслаждайся! © headintheclouds122 / Reddit
«Выбрала платье с цветочным принтом. Теперь мучаюсь вопросом, какой же букет сюда подойдет»
«Свое платье я нашла в интернете всего за $ 165. Да что там говорить, вся свадьба на 20 человек обошлась нам не дороже $ 5 тыс.»
«Вчера получила дизайнерское платье от Teuta Matoshi! Это самый красивый наряд из всех, что я когда-нибудь носила»
Когда цветочный принт идеально подходит для такого особенного дня
«Это платье обошлось мне в $ 450. Я считаю, что черное на свадьбу — это то, что нужно»
«Если вы подумываете о небелом платье, просто купите его»
«Мой подвенечный наряд был не совсем обычным»
«Когда я искала свое свадебное платье, большинство были белыми, поэтому найти такой наряд было сродни обнаружению маленького сокровища»
«Я купила свое свадебное платье всего за $ 250. Оно было именно таким, как я хотела, и в нужном цвете!»
«Я влюбилась в это платье еще в декабре, но в моем размере оно появилось только сейчас. Пусть я и похожа на пион, но это элегантный пион!»
«Я никогда не чувствовала себя самой собой, примеряя белые свадебные платья, поэтому выбрала бордовое. Это было лучшее решение!»
Я решила связать себе свадебное платье. Переживала, что ничего не получится, но в прошлую субботу я надела свое творение, чтобы выйти замуж за лучшего друга!"
«Мы с мужем решили на свадьбе носить одежду наших любимых цветов. Я до сих пор балдею от своего платья!»
Когда белое платье не может отразить всю индивидуальность невесты, в ход идут нестандартные расцветки
А вот и еще несколько статей с впечатляющими фото свадебных нарядов:
Фото на превью sloppyseventyseconds / Reddit
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