15+ фактов о саамах, которые могут с гордостью называть себя уникальным народом

Саамы — единственный коренной народ Европы. Их уникальность не только в этом, но и в том, что они и сегодня основываются на традициях и обычаях своих предков.
Живут в 4 странах и говорят на 11 языках-диалектах
- Саамы проживают на территории четырех государств, однако около половины представителей этой народности сосредоточена в Норвегии. Общая численность саамов - 80000 человек.
- Они разговаривают на саамском языке, который входит в уральскую языковую группу вместе с такими языками, как венгерский, эстонский, финский. Что интересно, норвежский не является близким языку саамов. Известно 11 саамских языков-диалектов, 9 из которых используются ими и сегодня. Диалекты кеми и аккала уже вымерли, известен лишь один человек, владеющий диалектом аккала.
Оленеводство — неотъемлемая часть их жизни
- Исторически саамы занимались рыболовством, животноводством и оленеводством. Сегодня лишь около 2600 норвежских саамов зарабатывают себе на жизнь оленеводством. В Швеции насчитывается около 4600 саамов владельцев оленей, что интересно, 40% из них — женщины.
- Практически вся часть Северной Норвегии и сегодня используется для разведения оленей, но большинство саамов работает в сфере услуг, туризма, на промышленных предприятиях или состоит на государственной службе.
- Спрашивать у саама сколько у него оленей — верх невежливости. Это все равно, что спросить у нас: «Сколько у тебя денег на банковском счету?» Ведь разведение оленей — это инструмент их заработка.
Трепетная забота о природных ресурсах и 8 времен года
- Традиционное праздничное блюдо саамов, которое подается в исключительно особых случаях — бидос. Это рагу из оленятины. Лакомством угощают и на свадьбах, которые, к слову, могут длиться до нескольких дней, а количество гостей порой доходит до 1000 человек. Также в процессе дня они любят прерываться на «коккаффе», то есть на кофе, сваренный на открытом огне, который они пьют в сопровождении копченого кусочка оленины.
- Экологичность и забота о природных ресурсах — важая часть образа жизни саамов. Они ввели моду на осознанное потребление еще до того, как это стало общемировым трендом. Народ очень близок к природе. Кости животных они превращают в музыкальные инструменты и поделки, а их кожу — в одежду, обувь и подушки. Кстати, все саамские ремесла принято объединять в одну группу под названием дуоджи.
- Текстильные изделия саамы часто делают из овечьей или оленьей шерсти. Шерсть моют, расчесывают, прядут и затем ткут на ткацком станке. Ткачество — очень сложный процесс и одновременно с этим особое искусство, секреты которого передаются из поколения в поколение. Такие изделия используются в качестве одежды, украшения домашнего интерьера и для других нужд.
- Саамы выделяют целых 8 времен года. Помимо традиционных зимы, весны, лета и осени у них еще есть весна-лето, осень-лето, осень-зима и зима-весна. Например, весна-лето — это время, когда саамы окрашивают оленьи шкуры, собирают кору с ив и берез, а также занимаются сбором корней берез и сосен, чтобы в дальнейшем использовать их для своих ремесел. А осенью-летом они собирают ягоды и косят траву, которая в дальнейшем будет использоваться в качестве дополнительного элемента для обуви из оленьего меха.
Дом, как способ показать свою принадлежность
- Ранее саамы были кочевым народом, они перемещались от места к месту в зависимости от сезона. Так что у них было такое жилье, которое можно было бы легко перемещать с одной локации на другую. Они жили в хижинах из дерна (гаммер) и в палатках типа лаву. В середине любого жилища саамы разжигали костер, дым выходил через отверстие сверху.
- Сегодня саамы предпочитают строить дома из дерева или камня с плоскими или покатыми крышами. Их жилища довольно просты и функциональны. Традиционно дом делится на 2 комнаты: спальню и гостиную. В гостиной они общаются, готовят и принимают пищу. Спальни подчас небольшие и снабжены лишь самой необходимой мебелью.
- Саамы любят украшать свои дома традиционными предметами, например, вышитыми тканями, коврами, деревянными резными изделиями. По мнению одной исследовательницы современной культуры саамов, дом для них - место, где они могут быть самими собой, будь то хижина в тундре, снегоход с прицепом, который служит временным пристанищем или же просто дом в современном понимании этого слова. Место отдыха для саамов тесно связано с их свободой самовыражения к своей принадлежности.
Оригинальные песнопения и одежда со смыслом
- Саамы славятся не только своими оригинальными изделиями, но и традиционными песнопениями под названием йойк. Исследователи считают, что эта музыкальная форма является одной из древнейших из всех ныне существующих в Европе. Чаще всего йойк — это не песня о ком или о чем-либо, а песнопение, передающее сущность человека или предмета, о котором поется. Обычно они исполняются а капелла, но иногда могут сопровождаться барабанами и другими музыкальными инструментами.
- В традиционных костюмах саамов, которые они носят и сегодня, заложено много смыслов. По ним, а именно по орнаментам и другим деталям, можно узнать из какой семьи произошел человек, женат он или свободен. В их одеяниях преобладают синие и красные цвета, неравнодушны они и к серебряным брошам. Некоторые костюмы надевают только по особым случаям. Их одежда способна выдерживать суровый климат, обеспечивая своих владельцев теплом и защитой.
Непростые отношения мужчин и женщин. Замужество
- Молодому человеку очень сложно найти себе будущую жену, так как традиционные родители саамы предпочитают не выпускать своих сыновей из дома. Если же парню все-таки удается положить глаз на ту или иную девушку, то он делает ей предложение.
- Для этого он собирает делегацию из близких ему людей, запрягает оленей в сани и они едут всей компанией, состоящей из нескольких оленьих упряжек, к девушке. Приехав, объезжают жилище девушки 3 раза, затем лучший друг жениха проходит в дом и спрашивает примет ли она предложение жениха. Если ответ да, то она выходит, отвязывает одного оленя с упряжки жениха и привязывает к своей. Если ответ «нет», то друг возвращается один. Такой же обряд происходит и в более современных семьях, только тут жених приезжает не на оленях, а на машине. Девушка выходит, вытаскивает ключ из замка зажигания машины жениха и кладет его себе в карман. Таким образом она дает понять, что теперь это авто принадлежит и ей.
- Иногда мужчины саамы отказываются разговаривать с замужними женщинами. И обходят стороной дам, узнав о том, что они в разводе.
Нередко наше представление об исторических личностях складывается из кино. Однако иногда киношные персонажи не имеют ничего общего с их реальными прототипами.