14 фото, на которых что-то явно пошло не так

Наши фото вроде бы должны сохранять радостные, трогательные или просто удачные моменты жизни. Но иногда в самый ответственный момент что-то начинает идти наперекосяк. Один неловкий жест, случайный ракурс, доли секунды — и вместо улыбки на снимке навсегда остается нечто... довольно странное. И в то же время весьма забавное, а иногда и даже пугающее.