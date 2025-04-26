-Шарик, ты же пьян!
-Да не пьяный я, хозяин!
- А ну-ка, полай!
- Это… Лай, лай, ла-ла-лай!…
14 фото, на которых что-то явно пошло не так
Фотоподборки
1 час назад
Наши фото вроде бы должны сохранять радостные, трогательные или просто удачные моменты жизни. Но иногда в самый ответственный момент что-то начинает идти наперекосяк. Один неловкий жест, случайный ракурс, доли секунды — и вместо улыбки на снимке навсегда остается нечто... довольно странное. И в то же время весьма забавное, а иногда и даже пугающее.
«Попытался сфотографировать красивый пейзаж, а вместо этого получилось вот это»
-Шарик, ты же пьян!
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- "Блин, поставлю себе на заставку!" © UnrealGiant7979 / Reddit
"Моя подруга поймала букет. Посмотрите на лицо ее парня на фото слева"
«Пытался сфотографировать свое мороженое. Жадная чайка все испортила!»
«Не уверен, кошка это или динозавр»
"Выглядит так, будто татуировка гладит котейку"
"Мой кот зевнул в самый нужный момент"
"Картина Собакодора Дали"
- "О нет! Вы расплавили свою собаку!" © InstructionTop4805 / Reddit
"Мой сын парит над катком"
"Должно быть, это очень больно"
"Подношу розу поближе к камере, чтобы вам было лучше видно… Ой, подождите. Нет, этого не может быть!"
"Я занималась йогой на закате, и тут случилось это"
"Я нашел это, просматривая свадебные фотографии моего дяди. Я ничего об этом не помню"
«Фотокрот вынырнул из ниоткуда»
"Какой-то слишком длинный палец на «Тур де Франс»"
Эти фотографии — лучшее доказательство того, что жизнь гораздо непредсказуемее, чем нам кажется. Даже самые продуманные кадры могут превратиться в абсурдные шедевры благодаря случайности, нелепому стечению обстоятельств или просто чьей-то неловкости.
- 18 фото, которые заиграли новыми красками благодаря случайности
- Обычно на заднем плане ничего интересного не происходит, но мы нашли 11 исключений
- 25+ фото, которые способны запудрить мозг кому угодно. Даже вам
Фото на превью FellSamurai / Imgur
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