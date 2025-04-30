20+ кулинарных экспериментов, которые впечатляют, но не так, как хотелось бы
Народное творчество
1 час назад
Порой желанию приготовить что-нибудь вкусненькое не суждено сбыться. Иногда тому виной непроверенный рецепт или некачественные ингредиенты, а иногда — горе-кулинары, которым после их «шедевров» хочется запретить вход на кухню. Но одно у них получается на отлично — рассмешить всех своими блюдами.
«Жена приготовила. Теперь ей запрещено даже близко подходить к духовке и вообще заходить на кухню»
«Что случилось с моим омлетом?!»
- Да что ты сделала с этими несчастными яйцами?! © fio3302 / Reddit
"В принципе, нормально получилось"
«Попыталась приготовить торт ко дню рождения дочери. Вот что я взяла за образец, и что вышло у меня»
Когда уже пройдет мода нна этиx монcтров из цветной мастики?
Даже испечь простые маффины с ореховой посыпкой и то быстрее и вкуснее будет, чем этот килограмм истошно-синего красителя)
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«Мой десерт. Колотый лед, холодный чай со вкусом персика и полкило сахара»
- Неделя до зарплаты, да? © Adventurous*** / Reddit
«Пока муж готовил бургеры, пожарная сигнализация включалась 4 раза»
«Было лень формировать отдельные макароны, поэтому я просто выложила всю массу на противень и запекла»
«Мама частенько готовит фруктовый салат и утверждает, что это „классика“. Итак, листья салата айсберг, ананасы, консервированные груши, моцарелла и майонез»
«Бутерброд моего друга»
«Мы сделали все возможное»
«Попыталась испечь торт на день рождения брата»
«Попыталась сделать кексы, а получилось вот это»
«Попросил любимую сделать ежиков»
«Я приготовила веганское лавовое печенье»
«Сделала блины с черникой, а потом решила приготовить яичницу на той же сковороде. Не думаю, что смогу это есть»
«А вот моя попытка приготовить макароны с сыром»
«Не могу понять, почему никто не хочет мои питательные шарики»
«Клянусь, все было по рецепту»
«Моя попытка приготовить банановый торт на день рождения мамы»
«Я попробовал испечь несколько кексов-призраков»
"Попытка приготовить хлебушек по рецепту из интернета"
«Вот так мы делаем кейк-попсы с сыном»
«Ну что ж...»
«Попробовал приготовить дамплинги»
Если предположить, что дамплинги - это какие-то экзотические зверюшки (вроде леммингов), то na фото - их желудки...
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Так выглядит неудача
А вот и еще несколько статей с комичными снимками кулинарных провалов:
Фото на превью HowlerCorp / Reddit
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