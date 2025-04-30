20+ кулинарных экспериментов, которые впечатляют, но не так, как хотелось бы

Порой желанию приготовить что-нибудь вкусненькое не суждено сбыться. Иногда тому виной непроверенный рецепт или некачественные ингредиенты, а иногда — горе-кулинары, которым после их «шедевров» хочется запретить вход на кухню. Но одно у них получается на отлично — рассмешить всех своими блюдами.

«Жена приготовила. Теперь ей запрещено даже близко подходить к духовке и вообще заходить на кухню»

«Что случилось с моим омлетом?!»

Да что ты сделала с этими несчастными яйцами?! © fio3302 / Reddit

"В принципе, нормально получилось"

«Попыталась приготовить торт ко дню рождения дочери. Вот что я взяла за образец, и что вышло у меня»

© kazzah31 / Reddit Руконожка Ай-Ай 1 день назад Когда уже пройдет мода нна этиx монcтров из цветной мастики?

Даже испечь простые маффины с ореховой посыпкой и то быстрее и вкуснее будет, чем этот килограмм истошно-синего красителя) - - Ответить

«Мой десерт. Колотый лед, холодный чай со вкусом персика и полкило сахара»

«Пока муж готовил бургеры, пожарная сигнализация включалась 4 раза»

«Было лень формировать отдельные макароны, поэтому я просто выложила всю массу на противень и запекла»

«Мама частенько готовит фруктовый салат и утверждает, что это „классика“. Итак, листья салата айсберг, ананасы, консервированные груши, моцарелла и майонез»

«Бутерброд моего друга»

«Мы сделали все возможное»

«Попыталась испечь торт на день рождения брата»

«Попыталась сделать кексы, а получилось вот это»

«Попросил любимую сделать ежиков»

«Я приготовила веганское лавовое печенье»

«Сделала блины с черникой, а потом решила приготовить яичницу на той же сковороде. Не думаю, что смогу это есть»

«А вот моя попытка приготовить макароны с сыром»

«Не могу понять, почему никто не хочет мои питательные шарики»

«Клянусь, все было по рецепту»

«Моя попытка приготовить банановый торт на день рождения мамы»

«Я попробовал испечь несколько кексов-призраков»

"Попытка приготовить хлебушек по рецепту из интернета"

«Вот так мы делаем кейк-попсы с сыном»

«Ну что ж...»

«Попробовал приготовить дамплинги»