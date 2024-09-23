19 свадебных платьев, которых потом перепродавать рука не поднимется
В день свадьбы каждая невеста желает выглядеть на все сто. И поиск идеального наряда — задача не из легких. Героини нашей статьи постарались и смогли найти платья из своих мечтаний.
«День моей свадьбы уже прошел. И я никогда не чувствовала себя более прекрасной»
«За три недели до свадьбы я решила связать свое платье крючком. Руки все еще болят, но я была так счастлива сделать все сама»
- Три недели??? Девушка, это потрясающе! © Eschlick / Reddit
Цветочная невеста
«Момент для моего свадебного платья 1940-х годов настал»
- Я завидую тому мужчине, что увидит, как ты идешь к алтарю в этом платье. © Lost-Replacement4452 / Reddit
- Боже, какая снежинка. Ты выглядишь как богиня! © Footstepsinthedark / Reddit
«Просто захотелось с вами поделиться»
«Я нашла свой наряд. Была уверена, что не хочу бальное платье, но потом увидела его»
Это прям то самое платье принцессы, о котором все мечтали в 8 лет 😄
- Этот бант на спине просто потрясающий. © Thedailybee / Reddit
«Кто сказал, что можно надеть свадебное платье только один раз? Мне так полюбилось мое платье, что я снова надела его на маскарад. Добавила рукава и сделала крылья»
- Скажите, пожалуйста, у вас нет такого же, но без крыльев?
- К сожалению, нет.
- Нет, да? Будем искать.
«Никогда не забуду свое свадебное платье. Я купалась в комплиментах весь день»
«Вначале купила одно платье для свадебного ужина, но потом вернула его и купила новое. Решила вам показать для сравнения. Второе мне нравится намного больше»
Если сдала атласное и купила узорное, то да, все правильно. И декольте намного лучше.
1 фото: «Старое платье»
2 фото: «Новое платье»
- Второе лучше. Оно сидит на тебе как влитое! © Dogmom2013 / Reddit
«Я хотела похвастаться своим нестандартным свадебным нарядом»
«Хотела короткое бальное платье на свадьбу, но нигде не могла найти подходящее. Мне пришлось кардинально переделать купленный наряд»
И изуродовать его до неузнаваемости. Зачем покупать бальное платье и превращать его в повседневное, если можно сразу купить обычное летнее платье?
«Мое идеальное платья для свадьбы в саду Средиземья»
«Когда я шла за покупками, то у меня в голове был определенный образ платья, которое я хочу. С глубоким вырезом на спине и без шлейфа»
Задумка лифа очень нравится, если бы сидело правильно - было бы восхитительно!
«В итоге мне понравилось платье, полностью противоположенное моей задумке. А еще я урвала его со скидкой в 50%».
«Мне 50 лет, я уже была замужем. Я нашла платье с отстегивающейся юбкой, но чуть не отказалась от него из-за мнения мамы»
«В итоге я приняла решение, что никто, кроме человека, который занимается подгонкой, не увидит мой наряд до дня свадьбы».
- Игнорируйте слова мамы. Вы выглядите потрясающе! © Kiki091919 / Reddit
«Я знала, что никогда не смогу позволить себе платье от любимого люксового бренда, поэтому сшила наряд мечты себе сама»
«Я сшила платье Мэрилин Монро»
- Вау! Платье выглядит как вторая кожа. © Sufficient-Draw-110 / Reddit
Скоромно и со вкусом
Плечи кажутся гораздо шире бёдер при таком фасоне и таком типе фигуры.
«Чувствовала себя самой красивой невестой на свете»
- Класс! Какая дерзкая спинка! © Makemeahercules / Reddit
«Выхожу замуж в платье мамы. Единственное, что я переделала — это рукава»
«Мама также вырезала сердце из любимой рабочей рубашки моего отца (он умер в 2020 году) и украсила им платье. Так я чувствую его рядом с собой».
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