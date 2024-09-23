19 свадебных платьев, которых потом перепродавать рука не поднимется

В день свадьбы каждая невеста желает выглядеть на все сто. И поиск идеального наряда — задача не из легких. Героини нашей статьи постарались и смогли найти платья из своих мечтаний.

«День моей свадьбы уже прошел. И я никогда не чувствовала себя более прекрасной»

«За три недели до свадьбы я решила связать свое платье крючком. Руки все еще болят, но я была так счастлива сделать все сама»

Цветочная невеста

«Момент для моего свадебного платья 1940-х годов настал»

«Просто захотелось с вами поделиться»

«Я нашла свой наряд. Была уверена, что не хочу бальное платье, но потом увидела его»

Этот бант на спине просто потрясающий. © Thedailybee / Reddit

«Кто сказал, что можно надеть свадебное платье только один раз? Мне так полюбилось мое платье, что я снова надела его на маскарад. Добавила рукава и сделала крылья»

«Никогда не забуду свое свадебное платье. Я купалась в комплиментах весь день»

«Вначале купила одно платье для свадебного ужина, но потом вернула его и купила новое. Решила вам показать для сравнения. Второе мне нравится намного больше»

1 фото: «Старое платье»

2 фото: «Новое платье»

Второе лучше. Оно сидит на тебе как влитое! © Dogmom2013 / Reddit

«Я хотела похвастаться своим нестандартным свадебным нарядом»

«Хотела короткое бальное платье на свадьбу, но нигде не могла найти подходящее. Мне пришлось кардинально переделать купленный наряд»

«Мое идеальное платья для свадьбы в саду Средиземья»

«Когда я шла за покупками, то у меня в голове был определенный образ платья, которое я хочу. С глубоким вырезом на спине и без шлейфа»

«В итоге мне понравилось платье, полностью противоположенное моей задумке. А еще я урвала его со скидкой в 50%».

«Мне 50 лет, я уже была замужем. Я нашла платье с отстегивающейся юбкой, но чуть не отказалась от него из-за мнения мамы»

«В итоге я приняла решение, что никто, кроме человека, который занимается подгонкой, не увидит мой наряд до дня свадьбы».

Игнорируйте слова мамы. Вы выглядите потрясающе! © Kiki091919 / Reddit

«Я знала, что никогда не смогу позволить себе платье от любимого люксового бренда, поэтому сшила наряд мечты себе сама»

«Я сшила платье Мэрилин Монро»

Вау! Платье выглядит как вторая кожа. © Sufficient-Draw-110 / Reddit

Скоромно и со вкусом

«Чувствовала себя самой красивой невестой на свете»

«Выхожу замуж в платье мамы. Единственное, что я переделала — это рукава»