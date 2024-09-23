19 свадебных платьев, которых потом перепродавать рука не поднимется

Фотоподборки
2 часа назад

В день свадьбы каждая невеста желает выглядеть на все сто. И поиск идеального наряда — задача не из легких. Героини нашей статьи постарались и смогли найти платья из своих мечтаний.

«День моей свадьбы уже прошел. И я никогда не чувствовала себя более прекрасной»

«За три недели до свадьбы я решила связать свое платье крючком. Руки все еще болят, но я была так счастлива сделать все сама»

44 минуты назад

Моя бабулечка такие скатерти вязала. Завернёшься в 5 лет и уже невеста 🧡

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Цветочная невеста

«Момент для моего свадебного платья 1940-х годов настал»

«Просто захотелось с вами поделиться»

«Я нашла свой наряд. Была уверена, что не хочу бальное платье, но потом увидела его»

«Кто сказал, что можно надеть свадебное платье только один раз? Мне так полюбилось мое платье, что я снова надела его на маскарад. Добавила рукава и сделала крылья»

Бетельгейзе
12 минут назад

- Скажите, пожалуйста, у вас нет такого же, но без крыльев?
- К сожалению, нет.
- Нет, да? Будем искать.

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«Никогда не забуду свое свадебное платье. Я купалась в комплиментах весь день»

«Вначале купила одно платье для свадебного ужина, но потом вернула его и купила новое. Решила вам показать для сравнения. Второе мне нравится намного больше»

Natalya Doronina
3 часа назад

Если сдала атласное и купила узорное, то да, все правильно. И декольте намного лучше.

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1 фото: «Старое платье»
2 фото: «Новое платье»

«Я хотела похвастаться своим нестандартным свадебным нарядом»

«Хотела короткое бальное платье на свадьбу, но нигде не могла найти подходящее. Мне пришлось кардинально переделать купленный наряд»

Выдра в гетрах
2 часа назад

И изуродовать его до неузнаваемости. Зачем покупать бальное платье и превращать его в повседневное, если можно сразу купить обычное летнее платье?

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«Мое идеальное платья для свадьбы в саду Средиземья»

«Когда я шла за покупками, то у меня в голове был определенный образ платья, которое я хочу. С глубоким вырезом на спине и без шлейфа»

Lala_Luna
1 час назад

Задумка лифа очень нравится, если бы сидело правильно - было бы восхитительно!

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«В итоге мне понравилось платье, полностью противоположенное моей задумке. А еще я урвала его со скидкой в 50%».

«Мне 50 лет, я уже была замужем. Я нашла платье с отстегивающейся юбкой, но чуть не отказалась от него из-за мнения мамы»

«В итоге я приняла решение, что никто, кроме человека, который занимается подгонкой, не увидит мой наряд до дня свадьбы».

«Я знала, что никогда не смогу позволить себе платье от любимого люксового бренда, поэтому сшила наряд мечты себе сама»

«Я сшила платье Мэрилин Монро»

Скоромно и со вкусом

«Чувствовала себя самой красивой невестой на свете»

«Выхожу замуж в платье мамы. Единственное, что я переделала — это рукава»

«Мама также вырезала сердце из любимой рабочей рубашки моего отца (он умер в 2020 году) и украсила им платье. Так я чувствую его рядом с собой».

Мы подготовили еще несколько интересных статей про свадебные наряды:

Фото на превью _echtra / Reddit

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