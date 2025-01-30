17 свадебных платьев, которыми можно по праву хвастаться на каждом углу
У людей разные мнение о свадебных платьях. Кто-то считает, что нелепо на один день покупать дорогое и пышное платье. Кто-то, наоборот, считает, что в самый важный день в жизни можно постараться. Кто-то с детства мечтает о конкретной модели платья, а кто-то находит подходящее случайно. Но никто не будет спорить, что день свадьбы очень важен. И порой невесты могут много любопытного рассказать о своем платье.
«Я вдохновлялась творчеством Оскара де ла Рента. В процессе изготовления платья пришлось кое-что упрощать, но мне так даже больше нравится»
«Я потратила 435 часов на вышивку своего свадебного платья и туфель»
- Платье потрясающее, но туфли... Туфли просто отвал башки! © duckieleo / Reddit
«Моя свекровь и ее мать подгоняют платье буквально в последнюю минуту»
«Я долго искала платье, но все мимо. Пришлось объединить разные выкройки, и вот мое платье готово»
- Сзади оно выглядит просто космос. © Same-Farm8624 / Reddit
«Она выходила замуж в 1944 году, но без свадебного платья. Поэтому решили повторить церемонию. Она шла под руку с дочерью к любви всей своей жизни»
«О таком платье я мечтала еще до того, как встретила своего любимого. Нашла его всего за $100»
Осторожнее с русским языком, а то получается, что нашла любимого за 100 баксов
«Мы оба студенты медики, поэтому бюджет на свадьбу был минимальным. Но нам очень повезло и все было чудесно. А самое главное — он любовь всей моей жизни»
«На свадьбе моих бабушки с дедушкой не было гостей, только свидетели. Поэтому бабуля решила, что покупать пышное белое платье нелепо. И надела повседневное»
Зато дедушка приоделся, красавчик! А бабушка просто красавица, никаких платьев не надо
«Мое платье было экстремально дешевым, и я до самого последнего момента не была в нем уверена. Но сейчас получила фотографии и рада, что надела его»
Платье милое, но сюда бы хороший бюстик, который поддержит и поднимет грудь. Тогда невеста была бы еще более обворожительной. Интересная пара, милые и симпатичные)
«Я точно знала, что не надену белое. У меня был готовый образ платья моей мечты, но я нигде не могла найти его. Я вдохновилась цветами космоса и сделала его сама»
«9 месяцев я делала свое платье из кружевных вязаных салфеток. Я заранее собирала их, некоторые даже просила у родственников»
«Не могу поверить, что мое платье стоит всего $ 200! Я из любопытства купила 4 разных платья на AliExpress. Остальные три продам, потому что это — настоящий успех»
Я, честно говоря, тоже не могу поверить! Платье выглядит ну очень богато (в хорошем смысле)
«Нашла свое свадебное платье всего за $ 11.50. Так и вижу, как все будут спрашивать: „Ты имела в виду $ 1150?“ Просто находка всей жизни»
Который раз уже вижу чехлы под этими платьями бежевые или телесные или пожелтевшие от времени, и это придает платью несколько несвежий вид. К сожалению.
«Моя бабушка, а спустя 40 лет и моя мама выходили замуж в одном и том же платье»
«Тема моей свадьбы — „Старый Голливуд“. Я вдохновилась образом Мэрилин Монро, к тому же у меня нестандартный размер. И вот я сделала себе платье сама»
У девушки явно руки откуда надо растут! Платье потрясающее! И фигура замечательная.
«Моя бабушка индианка, и для свадьбы мне захотелось объединить культуры. Поэтому платье я шила сама»
«Платье досталось мне бесплатно, но оказалось слишком тяжелым, поэтому мне пришлось постараться, чтобы привезти его домой»
А для тех, кто может бесконечно смотреть на три вещи — как горит огонь, как течет вода, и как выглядят невесты в свадебных платьях, мы предлагаем заглянуть в другие наши статьи:
Комментарии
Во всей подборке пара действительно красивых платьев, которые похожи na платья, а не кособокий креатифф в стиле "слепила из того, что было" 😵😕🙄
Еще интересны старые фото)
Я не могу выложить чужую фотку увы, но самое красивое платье, которое я видела было н_а учительнице сына. В целом совершенно классическое, с юбкой средней пышности, но нижние юбки были цветами подобраны так, чтобы получился градиент. Т.е. самая нижняя красная, потом оранжевая, потом желтая и поверх всего белая юбка самого платья. Когда она танцевала или даже прошло шла, была иллюзия огня прям.
Залипла наа платье из кружевных салфеток наа каркасе, оно восхитительно. Имея руки из плеч и нормальный вкус можно сотворить шедевр из чего угодно