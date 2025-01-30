20+ историй о том, как отношение к животным раскрывает людей с новой стороны
Домашние животные — это целая вселенная эмоций и привычек, и каждый человек видит ее по-своему. Кто-то души не чает в кошках, кто-то обожает собак, а кто-то вообще не понимает, зачем терпеть шерсть на диване. Причем даже у одного и того же человека отношение к питомцам может меняться: пушистый тиран, сгоняющий вас с подушки, вдруг становится самым обожаемым другом, а собака, которую вы завели потому что ребенок хотел, превращается в вашего лучшего друга. И да, животные тоже вносят свои коррективы — они могут разбудить в нас те качества, о которых мы и не подозревали.
- Два года в отношениях просила завести кошку. Люблю животных, сама ухаживаю за ними. После двух лет наконец-то поехали и взяли. Я платила, я ее просила и я ее кормила потом. Естественно, парень тоже кошку в итоге полюбил. Решили расстаться, и он с пеной у рта доказывал, что это его животное, а не мое. С какого перепуга? В итоге собрала все вещи и кошку, когда был на работе и съехала. Теперь меня упрекают, в том, что я бессердечная. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Месяц назад сняли с парнем квартиру. Спросили у хозяйки, можно ли завести кота? Она ответила: «Да, пожалуйста, никаких проблем, животных я люблю и ничего против не имею». Позавчера пришла, увидела нашего котенка, который живет у нас уже 2 недели и сказала: «Не люблю рыжих котов — избавьтесь, в моей квартире его быть не должно!» Ну а мы что — мы съезжаем и ищем новую квартиру. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Возвращались с парнем домой, увидели дрожащего котенка. Схватила малыша, закутала в шарф и сказала: «Давай заберем, замерзнет же?» А мой говорит: «Да кому нужен такой доходяга?» И тут я поняла, что это такой парень мне не нужен, а котенок — просто необходим.
«Полгода назад он выбрал меня, уснув в моей кроссовке. Теперь он мой лучший друг».
- Завели собаку — помесь лабрадора и гончей — и, хотя столкнулись с трудностями щенячьего возраста, быстро привыкли друг к другу. Благодаря любви нашего питомца к еде дрессировка шла легко: за горстку корма собачка была готова на все. Послушная, веселая и добрая, она стала неотъемлемой частью нашей семьи. Но на прошлой неделе все изменилось. Наш «маленький ангел» превратился в настоящего демона. Из клетки она вышла с лаем, прогулки превратились в мучение: она тянула поводок, реагировала на все вокруг, а команды будто забыла. Мы долго гадали, что могло случиться. Все стало ясно в тот момент, когда я обнаружил, что купил неправильный корм. Упаковки выглядели почти одинаково, но состав отличался. После возвращения к прежнему корму наш щенок буквально мгновенно стал прежним: послушным, спокойным и ласковым. Эта история напомнила нам, как важны привычки для наших питомцев, и что их поведение часто зависит от нас. Каждый раз, когда собака «провинилась», в конце концов, выяснялось, что виноваты были мы. © Even-Car-3099 / Reddit
- Уехали с мужем на полгода по работе в другой город, сняли квартиру поближе к офису. Заходим, обустраиваемся, и тут слышим шорохи. Каково же было наше удивление, когда обнаружили в квартире кота! Оказалось, он уже больше года жил один — хозяева уехали работать за границу, а его просто оставили. Раз в неделю кто-то приходил насыпать еду в миску и наливать воду в тазик. Первое время кот бегал от нас и прятался, но через пару недель привык, начал спать с нами на кровати и провожать нас к дверям. К концу нашей командировки уже не представляли, как его тут бросить. Забрали домой, и теперь этот пушистый товарищ — наш лучший друг. © Карамель / VK
- Был у нас кот. Здоровенный, характер императорский. Из всей семьи выделял маму. Остальные — мелкие сошки. Папа вставал раньше всех и, если не шел на кухню сразу, Барс его покусывал. Приходилось сначала кормить кота, потом собираться самому. Но как-то раз император просчитался. Поджидая с утра отца на столе, Барс не ожидал, что на кухню войдет мать. Вот тут по императорским ушам просвистела тряпка. Барс дал деру, но на стол больше не залезал. © Полина Воронина / Dzen
«Не могу устоять, когда она вот так просит приласкать и почесать животик».
- Купила породистую кошку, угрохала кучу денег — долго копила, и родители помогли, так как я студентка и пока что не работаю. Думала, что она всегда будет меня радовать, встречать и мурлыкать. А теперь лежу и плачу. Плачу, потому что она разгрызла мои наушники, которые стоят недешево, разодрала весь диван, обои. И я понимаю, что еще одна ее выходка — и я не выдержу. Столько сил и денег не требует даже ребенок. Стоило 10 раз подумать, прежде чем заводить себе породистого питомца. Лучше бы взяла котенка из приюта, который безумно любил бы меня. И денег не потратила бы, и счастья больше. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- В тридцатиградусную жару нашла на улице щенка. Он лежал без движения, только немного поскуливал. А когда я взяла его на руки — завыл. Отнесла к ветеринару. Тот подлечил малыша и честно сказал, что на улице шанс того, что он может пострадать еще сильнее — огромный. Я не знала, что делать, и позвонила отцу, чтобы он разрешил взять собаку домой. Папа сомневался, но согласился. Но когда я принесла щенка, мама выгнала меня с ним на улицу. Даже воды в бутылку набрать не разрешила. Мне 18, я учусь на первом курсе и живу с родителями. Но я больше не хотела возвращаться домой, поэтому поехала к бабушке. Она не очень любит собак, у нее три кота, но нам со щенком была рада. А к вечеру приехал и папа, который сказал, что не смог повлиять на решение мамы, но сможет повлиять на ситуацию. Он снял нам квартиру, и теперь я с папой и щенком живу там. А мама осталась одна в четырехкомнатной квартире и говорит, что примет нас назад «только без животного». Но я уже привязалась к Вафельке, и не отправлю ее на улицу. Спасибо, что папа поддерживает меня в этом решении. © Палата № 6 / VK
«Любимый чемодан».
- Всегда любила животных, но в детстве у нас дома были только собаки, и я считала себя собачницей. Однажды нашла котенка на стоянке — совсем маленького и одинокого. Я думала, что он убежит, но котик остался на месте, позволил мне поднять его и сразу начал мурлыкать. В то время я жила с родителями своего парня, а его мама была категорически против животных, поэтому я планировала чуть позже отвезти малыша в приют. Но она нашла его и выпустила на улицу. Я была расстроена и думала, как он, такой маленький, выживет. Однако через пару дней котик вернулся, и, к моему удивлению, мне разрешили его оставить. Я отнесла его к ветеринару, сделала прививки. Со временем он превратился из худого и запущенного малыша в красивого и здорового кота, который стал для нас настоящим членом семьи. Каждую ночь он обнимается со мной, а я завела ему двух кошачьих друзей, которых тоже очень люблю. Они встречают меня у двери, когда я возвращаюсь домой, и я скучаю по ним, когда нас разделяют расстояния. Иногда я думаю, как странно все сложилось: почему он тогда не убежал от меня? Теперь он всегда прячется от чужих, но я так счастлива, что в тот день он остался. © brewre_26 / Reddit
- Заказал такси после работы, настроения нет, все как обычно. Сел на заднее сиденье, поздоровался, назвал адрес, все как полагается. Едем, и вдруг я вижу, что из-за водительского кресла выглядывает... хвост! Представьте себе, хвост! Кошачий! Оказывается, этот водитель ездит на работу вместе со своим котом. А я еще удивился, как это у него за тысячи поездок средний балл остается пятеркой. © Не все поймут / VK
- У меня дочь просит котенка, хотя дома живет взрослая кошка. Она не воспримет котенка. Уже пробовали знакомить — рычит, забивается под мебель. Мне такой стресс для кошки не нужен. Объяснила это дочери. Она приняла этот факт. Но моя подруга — кошатница, каждый раз, как мы с ней видимся, начинает свою песню о том, что нам надо завести еще кошку. Что ребенок хочет, а я такая злыдня не завожу. И как только я уже не объясняла этой подруге, что ну нет. Она все равно считает меня черствой. Но у меня есть отличный аргумент. Говорю роди второго ребенка, и я сразу же заведу котенка. Пока вроде работает. © vykhodnye / Pikabu
Первые три дня животные всегда стрессуют и притираются друг к другу, а потом неразлей вода)). Главное, хозяевам не встревать, тогда быстрее адаптация происходит)/
«Когда она вот так на меня смотрит, мое сердце тает».
- Всегда была «кошатницей». Все детство и юности рядом со мной были кошки, и даже в редкие моменты их отсутствия я не думала, что заведу собаку. Собаки никогда не привлекали меня — я не ненавидела их, но и особой симпатии не испытывала. Все изменилось, когда я встретила будущего мужа. Незадолго до нашего знакомства он потерял своего любимого пса и очень скучал по собаке. Когда мы переехали в место, где разрешены питомцы, первым делом завели щенка — немецкую овчарку. Для него это был привычный выбор, а для меня это оказалось настоящим вызовом. Мне пришлось научиться терпению, пониманию и преодолеть свои предубеждения. Щенки требуют постоянного внимания, тренировок и ухода, что сильно отличается от заботы о кошках. Были дни, когда я думала, что не справлюсь. Но видя, как счастливо муж возится с собакой, я поняла, что она останется с нами. Сейчас, когда нашему «хулигану» восемь месяцев, он все еще требует много времени и усилий, но я продолжаю учиться и понимать, что все приходит с опытом. Теперь у нас трое бенгалов, чтобы удовлетворить мою любовь к кошкам, и наша неугомонная немецкая овчарка, которая стала важной частью семьи. © EdgeofSaturn / Reddit
- Муж всегда мечтал завести собаку, я была против. Но он так настаивал, что я сдалась. Взяли из приюта щенка. Ох, и намучились с ним! Муж умилялся, а я пыталась воспитывать и строить. В итоге вырос послушный и управляемый пес, но слушался меня. С мужем развелись, он решил забрать пса, я была рада. Но спустя два месяца муж взмолился, чтобы я забрала собаку назад. Мол, он его не слушается, огрызается, ходит в туалет на пол, на прогулках убегает, грызет и портит вещи. Я отказалась, потому что мне не нужен был пес. Тогда бывший сказал, что выкинет его. Стало жалко животину, забрала к себе. И поскольку воспитала его я, меня он прекрасно слушался. Ни одного косяка! Ну вот я только не люблю я собак, мне было трудно. Но со временем, глядя, как пес на меня смотрит, как доверяет мне, как слушается, полюбила его. И хоть бывает трудновато выходить гулять каждое утро и вечер в любую погоду, я рада, что у меня есть это мохнатое чудо. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Жили в квартире моего благоверного. Завели щенка. За пустяковую провинность муж выкинул нашу собаку на улицу. Кинулась искать, развесила объявления, обещала награду — все напрасно. Прорыдала месяц, подала на развод и пообещала себе, что больше никогда не свяжу свою жизнь с тем, кто может так поступить с животным. Развелась, влезла в долги и купила свою квартиру, чтобы никто не мог мне диктовать как жить. И все равно продолжала ездить в тот парк, где бывший оставил моего любимца. И однажды случилось чудо — я увидела мужчину, который вел на поводке мою собаку. Пес меня узнал, но парень вовсе не рвался с ним расстаться. И я его даже где-то понимаю. Но он мне разрешил приходить и гулять вместе с ними. И кажется, что я нашла не только собаку, но и того, с кем я бы хотела быть вместе.
Прелесть. Все милые. Но вот девушка которая завела породистую кошку,надо в начале думать. Животные большая отвественность. И это надр понимать. А вот папе который помог девочек с собакой молодец. А мама нет. Поступила эгоистично
«Нашему хаски сегодня годик».
- До того как мы завели немецкую овчарку, я целыми днями могла валяться в постели, бесконечно листая соцсети. Мой парень часто находил меня в том же положении, в котором оставил утром. Сейчас все изменилось. Каждый день я делаю что-то новое с нашим хорошим мальчиком: мы гуляем, играем в мяч, учим команды. Я полюбила процесс тренировок и радуюсь его успехам, будь то новая команда или идеально выполненное упражнение. Мы даже завели друзей среди соседей — владельцев двух доберманов, с которыми устраиваем совместные игры — это то, что я никогда раньше не делала. Пока пес был щенком было тяжеловато и я иногда даже плакала, так уставала, но теперь все наладилось. © OurDevilLord / Reddit
- Взяла с улицы котенка. Пролечила, привила, купила игрушки и суперпремиум корм. Почти полгода пыталась завоевать его доверие. Ноуп. Единственное, что изменилось с первого дня пребывания дома — к лотку и кормушке ходит при мне и полежать в домике может. На руки не приходит, гладиться не дается, играет с удочкой по пару минут, потом уходит гонять мышей в одиночку. Сегодня отдала его девушке, которая отозвалась на объявление. Я хотела себе друга и делала для него все, что могла. Но эгоистичная пушистая морда, которой от меня нужен только корм, мне не нужна. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Бывшая мечтала о коте. Ее коллеги подобрали на улице котенка, хотели отдать в приют, но сначала попробовали найти «ему» — они говорили, что это кот, просто еще маленький — хозяев. В итоге я согласился взять его себе. Тогда мы жили еще не вместе, но у меня квартира была своя. Сразу на берегу договорились, что все траты и уход делим поровну. В итоге «кот» оказался мелкой и наглой кошкой. Ну и как водится половинке оказалось интересно только играть и тискать котейку, а весь уход постепенно лег на меня. Даже когда стали вместе жить само собой разумеющимся было что убирать лоток, насыпать корм, менять воду было моей обязанностью. Если я не насыплю корм — кошка останется голодной.
В конце концов, это стало поводом для капанья мне на мозг. Мол, ты кошку любишь больше, чем всех остальных, ты о ней слишком много заботишься. А что мне еще делать, если это никакая не живая игрушка, а беззащитное существо, которому нужен уход и лечение, а кроме меня это никому не надо? В итоге расстались. Вопрос с кем останется кошка даже не поднимался. Да и фигушки бы я ее отдал — очень привязана она ко мне. Да и я без нее загрущу. © Welshman / Pikabu
Та ,что всё время лежала в соцсетях прошла отличную школу с собакой.Пора рожать.И до собаки уже было ,,пора",но первой появилась собака.))))
«Чемпион мира по пряткам».
- Мне 16 лет, и у меня была потрясающая собака — годовалая акита. Она была крупной, но невероятно послушной и преданной. Я проводил с ней почти все свое время и был единственным, кто по-настоящему заботился о ней. Семья редко обращала на нее внимание, считая ее слишком большой и грозной. Но для меня она была настоящим другом. Все изменилось, когда мама решила продать собаку. Ей хотелось питомца поменьше, который был бы похож на кошку и не выглядел так внушительно. Я не мог повлиять на ее решение, и через неделю моя акита ушла в другую семью. А мама принесла щенка — трехмесячного белого терьера. Он оказался милым и дружелюбным.И мои родные ведут себя с ним совсем иначе. Они активно участвовуют в уходе за щенком, нахваливают его за те же поступки, за которые рукгали мою акиту: прыжки от радости, игривый лай, веселую суету. Это сильно меня ранит. Чем больше времени я провожу со щенком, тем сильнее тоскую по своей собаке, думая, как несправедливо с ней обошлись. © ta4378 / Reddit
- Однажды зимой шел я на работу. Мороз, снег хрустит под ногами, утро как утро. Вдруг слышу где-то рядом «мяу». Остановился, прислушался, смотрю — в сугробе маленький котенок. Весь замерзший, дрожит. Сначала думал, что ничего сделать не могу, ведь спешу на работу, а дома животных никогда не было. Но пройти мимо не смог. Снял перчатку, взял его в руки — холодный, как кусок льда. Завернул в шарф, понес домой. Позвонил на работу, объяснил, что опоздаю. Весь день занимался котенком: согревал, поил теплым молоком. Он сначала даже двигаться почти не мог. Но потом немного ожил, стал тихо мурчать. Тогда я понял, что оставлю его у себя. Сейчас прошло три года. Из того слабенького котенка вырос огромный пушистый кот. Лежит зимой на батарее, летом растягивается на подоконнике. © Не все поймут / VK
- Всегда говорила, что не стану «сумасшедшей кошатницей», но... Один визит в приют изменил мою жизнь. Среди пушистых малышей меня выбрал восьминедельный котенок, громко заявивший о себе. Это было судьбой. Спустя годы моя пушистая компаньонка стала для меня лучшим другом. Она моя малышка, и на моем телефоне больше ее фотографий, чем снимков моей семьи или чего-либо еще. Люблю ее и не представляю, с кем еще мне было бы так уютно смотреть телевизор, пока она мурлычет у меня на коленях. © the_power_of_a_prune / Reddit
Ути бозечки. Все такие ммилые и люди вполне адекватные. Жаль парня с акитой. Мать настоящая эгоистка
«Мой котенок в день, когда я принесла его домой».
- Никогда не собиралась заводить комнатных собак! Ну, вот даже мысли не было. У меня же кошки, которые с собаками не дружат. Случайно прочитала объявление на сайте: «Отдам собаку в добрые руки». И вот уже вечером у нас этот чудо-пес! Неожиданно очень большой, несчастный и напуганный. Оказывается что мужу всегда нравилась эта порода — бассеты — а я никогда даже не подумала бы, что такой пес может быть моим. С утра мужу на работу, а я всю ночь сидела и плакала вместе с собакой, он оказался весь больной. Пролечились, поправились. Наладили контакт, что было крайне не просто, и через некоторое время мы не могли представить как раньше без него жили! Скажу больше, так сильно влюбились в эту породу, что через полтора года уже осознанно взяли еще такую же брошенку несчастную. Вот так и живем, любим их всех очень и кошек и собак. © Иринка Лазарева / ADME
- Был против чихуа, о котором так мечтал ребенок.
— Ты не будешь с ним гулять.
— Буду, честное слово буду!
— Тебе надоест всё это через неделю, потом придется заставлять.
— Не надоест! Никогда никогда не надоест!
Так у нас появился Макс. И что вы думаете? Думаете ребенку очень быстро надоело гулять каждый день с собакой? Думаете ребенок каждый раз, идя гулять, не хочет брать собаку? Конечно! Это почти всегда так работает. И никакого смысла напоминать об обещаниях, клятвах и «честных словах». Дрессировать и обучать? Больше чем на 2 минуты у ребенка не хватает усидчивости и упорства. Угадайте теперь кто берет с собой чихуа всегда и везде? Кто теперь мирится с тем, что вся машина в шерсти? Кто терпит наглое вторжение под одеяло, когда под утро становится прохладно? Ну вы, наверно, уже поняли. Конечно именно тот, кто был больше всех против, когда решался вопрос о том, чтобы «завести собачку». Люди, которые далеки от домашних животных, порой, советуют пригрозить ребенку, мол, отдадим собаку в семью, в которой о нем будут тщательнее заботиться и сильнее любить. В общем это так не работает. Приходится гулять и любить... куда ж мы без него теперь?.. © trapwalker / Pikabu
Ути, бозе мой, какая милаша, такая лапуся, одни ушки чего стоят
«Этот уголочек дивана принадлежит ему».
- Считается, что собака должна подходить под ваш образ жизни, а не под тот, о котором вы мечтаете. И я с этим согласна. Но наш щенок оказался у нас случайно: его бросили, когда ему было всего две недели. Мы не планировали заводить собаку еще как минимум лет пять, но раз уж она с нами, делаем все, чтобы ей было хорошо. С ней моя жизнь изменилась. Я всегда мечтала больше гулять, ходить в походы, но находила миллион оправданий: то жара, то холод, то усталость. Теперь у меня нет выбора. Щенку нужна прогулка, и если раньше это было 10 минут, то теперь — 50. Хотела питаться здоровее, но чаще ела вне дома. Теперь я беру обед с собой, чтобы успеть вернуться домой, сводить собаку в парк и покормить. Щенок вынуждает меня убирать чаще: ее игры на заднем дворе и любовь к коробкам не оставляют мне шансов. Вместо того чтобы провести выходные на диване, я за два дня побывала в четырех разных парках. Она помогает мне добиваться целей, и хотя это бывает утомительно, я благодарна за то, что моя жизнь стала активнее и насыщеннее. © CaptainetteTeetee / Reddit
- У нас две кошки, которые стали частью нашей семьи достаточно давно. Когда семь лет назад мы переехали за границу, то взяли их с собой, хотя многие не решаются на такой шаг. Мы всегда заботились о них и любили их. Но с рождением нашей дочери что-то изменилось. Мы все еще любим наших кошек, но теперь у нас нет прежних сил и терпения, чтобы уделять им столько внимания, сколько раньше. Забота о новорожденном требует невероятных усилий, и теперь кошки уже не являются центром нашей вселенной. Раньше я мечтала, чтобы ребенок рос рядом с ними, а сейчас иногда кажется, что ухаживать одновременно за малышом и двумя кошками — это слишком. Мы все так же заботимся о наших питомцах, но наши отношения с ними стали другими. © factotum- / Reddit
- Дочка просила лет с 9 хаски. Тогда мода на них пошла, к тому же у бабушки нашей собака была и дочка знала что ей предстоит. Как-то приезжали знакомые на несколько недель с самоедом и дочка, ей уже тогда 10 лет было, бегала гулять с ним каждый день после школы. Глядя на такое, наши сердца с супругом дрогнули и через год с небольшим мы взяли щенка. Вот уже шестой год периодически приходится напоминать дочери, что это она хотела и просила собаку, чтобы хоть раз — два в неделю вывела ее погулять. Запал прошел где-то через полгода. Зато младший сын, которому почти пять, счастлив, что у него такой крутой пес есть. С удовольствием ходит гулять с нами в любую погоду. © MARINAKosty / Pikabu
Если вам хочется почитать еще про пушистых любимцев и полюбоваться на их фотографии, предлагаем обратить внимание на эти статьи:
Комментарии
Не надо покупать "животное детям", если сами не хотите. Ну не надо.
И заводить животное, которое не хотите вы или ваш муж/жена, тоже. Все эти типа милые истории про то как "не хотел, а потом влюбился" типа милые... Но в реале сколько зверей и отношений от этого пострадали? И реально бесят все эти"животнолюбы", кто насильно пытается заставить других любить животных, а потом стенаен про злых, чёрствыйх людей. А сами то кто, что наа чувства и желания других плюют и пытаются из переделать под себя?
Заводить животину ребёнку, который очень мал или не хочет глупо. Ребенок в результате будет злиться, что нужно ухаживать за другом и возненавидит его. Лишь взрослые могут брать неожиданно котейку, но не дарите их другим людям!
Животные-огромная отвественность и это надо понимать и объяснять детям