20+ историй о том, как отношение к животным раскрывает людей с новой стороны

Не надо покупать "животное детям", если сами не хотите. Ну не надо.



И заводить животное, которое не хотите вы или ваш муж/жена, тоже. Все эти типа милые истории про то как "не хотел, а потом влюбился" типа милые... Но в реале сколько зверей и отношений от этого пострадали? И реально бесят все эти"животнолюбы", кто насильно пытается заставить других любить животных, а потом стенаен про злых, чёрствыйх людей. А сами то кто, что наа чувства и желания других плюют и пытаются из переделать под себя?