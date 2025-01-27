14 мужчин, которые нашли, чем удивить своих жен

Мой младший братишка в 2- 3 года говорил что когда вырастет женится нa маме. Потом подрос и понял, что мама стара для него. Уже в 4-5 лет хотел жениться нa мне, старшей сестре, когда вырастет. Но когда ему объяснили что нa сёстрах не женятся, он решил что женится нa моей подруге. Тогда ему было уже 6 лет. Ну, а потом, когда подрос, лет в 16, сказал что вообще не женится. Потому что женщины непредсказуемые существа. 😂