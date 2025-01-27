Мой младший братишка в 2- 3 года говорил что когда вырастет женится нa маме. Потом подрос и понял, что мама стара для него. Уже в 4-5 лет хотел жениться нa мне, старшей сестре, когда вырастет. Но когда ему объяснили что нa сёстрах не женятся, он решил что женится нa моей подруге. Тогда ему было уже 6 лет. Ну, а потом, когда подрос, лет в 16, сказал что вообще не женится. Потому что женщины непредсказуемые существа. 😂
14 мужчин, которые нашли, чем удивить своих жен
В жизни всегда есть место для феерического поступка. Эта подборка про мужчин, которые поразили свои вторые половинки словом и делом.
- О внимательности мужчин. Дома стоит пианино уже 9 лет, сын играет. Муж недавно: «Ох ты ж! Там педали». Хорошо, хоть не спросил: «А че за пацан на нем играет»? © sergevna0603 / Х
- Был у меня вчера в гостях мужчина пяти лет от роду. Сказал, что, когда вырастет, женится на мне, на что мой муж ему ответил: «Советую тебе, Костян, поискать невесту помоложе». Мелкий ему говорит: «Нет, ты поищи!» «Эх, — говорит мой муж, — она мне не разрешает». © sergevna0603 / Х
- Мама сама привела мне «жениха» из магазина. Просто мама пошла за покупками и ей понравился симпатичный, внимательный и обходительный продавец. Разговорились, нашлись общие интересы, и мама пригласила его в гости. Он и пришел — при параде, с цветами (вероятно, надеялся на приятное продолжение). А она нас представила друг другу и свалила по своим делам. Мне тогда было 17, а парню 23. Посмеялись и стали дружить по-братски: я была в курсе его амурных дел, он все знал про меня. А через 4 года, когда за мной стали ухаживать его друзья, он вдруг прозрел. Живем уже вместе 35 лет, 2 взрослых детей. Теща и зять живут душа в душу. Еще бы! Они ведь выбрали друг друга! А я так, мимо проходила. © Лада Малышева / Dzen
- Узнала, что муж ходит к психологу. Сначала обрадовалась — он заботится о своем ментальном здоровье! А потом случайно увидела квитанцию «Сессия: как справляться с партнерской токсичностью». Я, честно, офигела. Позже муж признался: оказывается, он обсуждает с психологом меня. Как справляться с моими «выходками», например, с моими внезапными слезами из-за сериалов или моими вспышками ярости, если кто-то ест последние кусочки пиццы. Но его признание закончилось неожиданно. Он сказал, что психолог считает, что я — это его личный вызов судьбы, и он «обязан меня выдержать». © Мамдаринка / VK
- Недавно я заметила, что наш кот стал подозрительно часто пропадать. Обычно он целыми днями лежит на диване, но теперь его вдруг не найти. Решила проследить за ним и обнаружила, что он исчезает в шкафу и есть какую-то еду. Как оказалось, мой муж давно подкармливает кота за ужином и оставляет ему в шкафу «вкусняшки». Я спросила, зачем он это делает. Он ответил, что кот единственный, кто его поддерживает в борьбе с «домашней диктатурой» — моей диетой для всех членов семьи, включая кота. © Мамдаринка / VK
Я вот не поняла, 23х летний парень планировал завести роман с ее мамой, которой наверняка не меньше 40? А мамашка сначала флиртовала с ним, а потом оставила его наедине со своей несовершеннолетней дочерью и свалила? Однако.
- Как-то разозлилась и сказала мужу, что, если бы не я, в его жизни не было бы ни красивого ремонта, ни вкусной домашней еды, ни теплых семейных выходных. А он ответил: «Да мне это все нафиг не надо, это все тебе нужно». Вот неблагодарный!
- У нас свадебная церемония в Турции. Навожу красоту, пакую чемоданы, беру вещи для церемонии. Жених заявил, что он уже готов. Приезжает такси до аэропорта. Жених встает, открывает чемодан, засовывает туда трусы, носки, мыло и зарядник. Сначала это даже казалось смешным. Но теперь это уже мой бывший муж.
- Было это в 50-х. Бабушка поехала учиться и работать в город, вышла замуж. Приехала с мужем первый раз в деревню к матери. Стучат в дверь — никого. Новоиспеченный зять пнул дверь — она и развалилась. Потом, конечно, он все починил, не только новую дверь смастерил, но и всю мужскую работу в доме и во дворе переделал. Но первое знакомство было фееричным. © Юлия / Dzen
- Муж завел гуся. Говорит, это была его мечта детства. По квартире бегает огромная туша, гадит, где придется, орет и больно щиплется исподтишка. Муж не убирает за ним, не кормит, не воспитывает. Все тяготы легли на меня, а он просто радуется, что такая диковинка в доме. © Подслушано / Ideer
В 90-е некоторые в городах, в квартирах держали кур и петухов, а теперь и гуси появились )))
- Познакомилась со своим парнем в общежитии. И как оказалось, его бабушка живет в 40 км от нашего города. И вот я гощу у родителей, а он поехал к бабушке и решил рвануть 40 км ко мне. Подъехал к дому, зайти не решился. Поймал какого-то пацаненка и говорит: «Знаешь Куликовых?» Пацан: «Знаю». Парень просит: «Позови Свету, дам сотку». Тогда это были неплохие деньги. А пацан отвечает: «Не, у нее папка злой». Подумал парень, мол, если уж пацан не пошел за сотку, то мне там делать нечего. И поехал обратно в общагу. К слову, от нас до общаги 400 км. Так первое знакомство и не состоялось. © Инкогнито 5271 / Dzen
- Муж сказал, что он придумал лучший сюрприз на мой день рождения. Все 27 лет я ждала хоть какой-то романтики, и тут — о чудо! Утром он встал раньше всех, собрал мне завтрак и попросил не заглядывать в гостиную до вечера. Мое воображение рисовало идеальную картину: свечи, подарок, и, возможно, романтический ужин. К вечеру я, наконец, заглянула в гостиную и увидела новый телевизор. Муж заявил: «Сюрприз! Теперь мы сможем смотреть свои сериалы в отличном качестве на огромном экране!» Проблема в том, что я вообще не смотрю телевизор, а вот он свой футбол — да, целыми днями. Мужчины, конечно же, в комментариях напишут «А лихо он это придумал», а мне вот вообще не смешно. © Мамдаринка / VK
За 27 лет совместной жизни они не купили телевизор? И жена за эти годы не поняла что её муж никакой не романтик?
- У мужа была командировка. В день поездки он спрашивает: «Слушай, соберешь мне сумку?» Я в тот момент несла вещи в стирку. Спросила его, почему он не собрал вещи вчера. Муж: «Да я всю ночь играл в комп». «А почему сейчас сам не можешь сумку собрать?» А муж: «Да я с ребятами пойду потусить».
Разозлилась и сказала, что меня ждет стирка, готовка, затем домашка с детьми и уборка в ванной. Мол, собирай вещи сам. А он психанул и побежал на встречу с друзьями. В 6 вечера вернулся и в панике спросил, почему я не собрала его сумку. В итоге он с горем пополам уехал в аэропорт. Звонит оттуда и говорит: «Я опоздал на рейс. Это ты все всем виновата. Ты специально не собрала мою сумку, чтобы я остался дома, да?» В я шоке. © LydiaBlue____ / Reddit
«Мой муж достал себе из упаковки такую же щетку, как у меня»
- Моя мама — человек с тяжелым характером. Я честно предупредила будущего мужа, что теща у него будет своеобразная, но он сказал, что не из пугливых. Итак, знакомство с родителями. Муж вышел их встречать и сразу решил брать быка за рога. Увидев мою маму, он ляпнул: «Ну, здравствуй, дорогая мама!» и полез обниматься. Мама потом рассказывала, что от шока она растерялась, обмякла и безропотно позволила сопроводить ее под ручку на буксире в квартиру. И за все 11 лет они ни разу не поссорились. © Марина из Междуречья / Dzen
Вот что у нас есть еще: «17 историй о бывших, которые оставили после себя фееричные воспоминания».
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Перефразируя фразу из известного фильма "Вежливость - главное оружие не только вора, но и зятя."