Прочитал про «уплыла по реке лжи» и вспомнил.
Был у О'Генри рассказ.
Когда она ему написала:
«Прости, не ищи меня, я потерялась в коридорах прекрасной, но греховной богемы».
А он утром припёрся к ней домой:
«Думала меня обмануть, глупенькая? Какая ещё Богемия, если hа штемпеле "Манхеттен, Нью-Йорк"?»
17 историй о бывших, которые оставили после себя фееричные воспоминания
Окружающие иногда такое выкидывают, что хоть стой, хоть падай. В этой подборке речь пойдет о фееричных бывших — супругах, кавалерах и воздыхателях. Итак, встречайте сыночек-корзиночек и скряг, которые забирают с собой даже подаренный женский халатик.
А в бонусе история о том, как бывает полезно говорить вслух то, что думаешь.
- Выгнала парня. Уходя, он с трагическим лицом отказался забрать свой мотошлем, мой ему подарок на день рождения. Сказал, мол, не заслужил. Ну, не заслужил, так не заслужил. Не знала, что подарки как проявление привязанности надо заслуживать. Я выставила шлем на сайте и вскоре продала. А бывший через пару месяцев, как начался мотосезон, пришел за шлемом. Обиделся. Видимо, я должна была рыдать над этим предметом долгими зимними вечерами. © Ольга Пим / Dzen
- Лет 15 назад был у меня очень странный парень. До сих пор помню его смс, когда мы расстались. «Ты уплыла от меня по реке лжи в чужие объятия». Но ни о каком другом мужчине тогда и речи не шло. © Ольга П / Dzen
- Парень, точнее мужик уже, с которым давно как-то пересекались, позвонил спустя 15 лет и звал на свидание. Очень удивился, что я замужем и у нас трое детей. Рукалицо.
Раньше, читая подобные истории, думала, что все это вранье. Сейчас понимаю, что реально такой абсурд в жизни бывает. © Мама троих сыновей / Dzen
Прочитал про «уплыла по реке лжи» и вспомнил.
- У подруги объявился ухажер спустя 25 лет. Четверть века, люди!
Нашел ее в соцсети. И понеслось. Оказывается, столько времени он ее забыть не мог. Дети выросли, заскучал. Решил развеяться. Нормально?!
И пишет: «Как же ты жила без меня столько лет?»
Как, как, пока ты не объявился — хорошо!
Обиделся. © Wilena / Dzen
- Коллега встречалась в студенческие годы с одним товарищем. Он местный со своей жилплощадью. Она — приезжая, жила в общежитии. Пригласил он ее к себе, попросил супчик сварить домашний. Вот идут в магазин за продуктами для этого самого супа. Он ей говорит, мол, я куплю мясо, картофель и капусту. А ты масло подсолнечное, томат и лук. © Альфия Овчинникова / Dzen
Ого, через 25 лет!
У меня один так ушëл за минералкой. Вернулся через полгода. С минералкой😆
- Был у меня парень. У нас было с деньгами не очень, и мама прислала немного. Та-дам, он спустил все на свои хотелки! А когда я на сумму в 5 раз меньше купила маме подарок на 8 марта, он нудел: «Зачем деньги тратишь?» Расстались через год, а потом он проверял, сколько я бумажных салфеток забираю, когда съезжала. © Быкова Елена / Dzen
- Коллега познакомила с парнем. Высокий, крепкий, симпатичный. Не предупредила она только, что он маменькин сынок и рассказывает маме буквально все, даже про цвет моих трусов. И случилось мне как-то пересечься с его маменькой, узнала я о себе много нового. Что я старая вешалка (я его на год старше), мне нужны только его деньги (он не работал, а я очень хорошо зарабатывала), квартира (я жила в своей собственной). Короче, я решила, что мне без него и маменьки будет лучше. © Елена М. / Dzen
Даже если бы этот мужик не был маменькиным сынком, то все равно такое счастье не надо
- Знакомая встречалась с мужчиной. Она взрослая, он тоже. Не очень удачные браки за спиной, решили жить типа гостевым браком. Он к ней на сутки, она ему первое, второе и компот. Готовить она любит и готовит очень вкусно, дошло до того, что он от нее уезжал с контейнерами и на завтрак и обед. Хотя сама ела немного, как говорится, салатик в день.
Случилась беда, положили в больницу, нужны были дорогие препараты. Он такой: «Прости, я занят». Хорошо, подруга помогла. Мужик за 2 надели ни разу не приехал. Вернулась она домой, а тут ее хахаль заявился с целым пакетом продуктов: «Дорогая, ты не представляешь, как я устал от фаст-фуда, приготовь вкусненькое!» Как она сказала, мол, не знаю, откуда силы взялись, вытолкала его с пакетами, используя лексиконом сапожника. Даже сама удивилась, откуда она некоторые слова знает. Теперь он, обиженный, строчит ей сообщение, какая она неблагодарная! Он ее столько времени кормил, а она с ним, как с последней скотиной. © Олеся Сидорова / Dzen
- При разводе муж моей подруги поделил сервизы так: три чашки тебе, три мне, три тарелки тебе, три мне. На ее предложение оставить сервизы целыми ответил отказом. Пополам, так пополам. Кофейный сервиз делили долго — с молочником не могли решить.
- Мой бывший муж, как выяснилось, изменял мне пять лет и имел на стороне ребенка. После расставания он караулил меня около работы и требовал показать телефон, чтобы посмотреть, с кем я общаюсь. А его любовница звонила и выясняла, где он ночевал. Спустя два года звонил моему новому мужу и требовал съехать из моей квартиры, потому что она «наша с ним». Науськивал свою любовницу звонить, чтобы сообщить мне, как они счастливы, хотя мне было все равно. © Карина Поччаева / Dzen
- Был у меня 6 лет назад бойфренд. Позовет гулять по набережной и торжественно заводит в чайную, покупает стакан чая и булочку. У него было 5 млн на счете, от меня это скрывал. На 8 марта подарил 1 розу и колготки, и всю дорогу хвалил себя, мол, другие-то мужики ничего подругам не дарят, а он-то вон че! В общем, расстались мы, моих двух котов он ненавидел. © 846323 Колобова / Dzen
- У моей знакомой бывший забрал подаренный домашний халат и набор ложек. Поехал жить к другой даме с этими ложками и халатом. © Тамара / Dzen
- Очень давно у меня украли телефон. Я на тот момент встречалась с парнем, так он подарил мне другой. Не новый, кстати, а сильно б/у, но я была и тому рада: у меня, студентки, лишних денег не было. И вот мы расстались, так как парень оказался типичным корзинкой. Ведь «маме не понравится, что ты работаешь в ночь в больнице и учишься », поэтому " верни телефон, а то мама не разрешила делать такие дорогие подарки". Конечно же, я вернула облезлую раскладушку и, свободная и счастливая, дала стрекача. © kryzjovnik / Dzen
Девушке, у которой мужик забрал халат повезло. Чего не скажешь о его новой избраннице, которой этот б/у халат достался
- Моя подруга развелась, остался с ней сын, 8 лет. Бывший уехал — ни копейки алиментов, с сыном не общался. Через пару лет подруга встретила хорошего мужчину.
Вот сыну стукнуло 16 лет, и на пороге нарисовался родной батя. Он решил осчастливить бывшую семью. В тот момент сын с мужем на тренировке были: паренек спортом профессиональным занимается. Ну, сын решил с отцом пообщаться в комнате. Слышит подруга, как сын орет на отца, а бывший разозлился и сбежал. Оказалось, он начал сыну втирать: «Зачем спортом занимаешься? Нужно идти механиком работать в автомастерскую». А потом стал названивать подруге и предлагать опять жить вместе. Ага, после 8-ми лет своего отсутствия. Мол, у нас же сын, ему нужна мужская рука! © mgolanskaya@yandex.ru / Dzen
- У меня лет в 18 был знакомый, два раза сходили в кино. После пары месяцев общения внезапно пропал. И вот недавно он нашел меня в соцсети. Написал, что я — нехорошая тетя, раз не дождалась его. Упустила свое счастье! На мои вопросы, где был все эти годы, этот крендель не отвечает. Но пишет, что мои дети были бы намного красивее, если бы были от него. Просто интересно, что творится в голове у таких людей? © Жужа Лаптева / Dzen
- Бывший заявил подруге, что все вещи из ее квартиры заберет с собой. Да только он за три года даже лампочки не купил! Подруга так разозлилась, что поменяла замки. А он приходил и рыдал: «Я же тебя люблю!» Когда понял, что бесполезно, прокричал в замочную скважину: «Отдай мне хотя бы чайник!» Мол, у тебя же зарплата в три раза больше, ты себе новый купишь.
Прошло уже десять лет, а мы до сих пор вспоминаем и трясемся от смеха © Алиса Ли / Dzen
- Познакомилась в общей компании с парнем. Комплиментами меня закидал, нашел в соцсетях, 3 дня сумасшедшей переписки. И вдруг пропал. Сообщения прочитаны, но нет ответа. Было очень обидно. Прошел год. Я занималась восточными танцами, фотки с концерта выложила на страничку. А там восточный костюм, макияж, декольте и красивый животик. Так он мне лайк поставил. И написал: «Как дела?» С каким же удовольствием я его проигнорировала. Кстати, пропал он потому, что помирился со своей девушкой. Как мне рассказали, они раз в полгода бурно ссорятся, расстаются, а потом мирятся. И так уже лет 5.
Бонус
- Автобус. Передо мной пара, молодые и красивые. Как он лил той девчонке в уши — это песня! Но заплатил только за себя, мол, мы же с тобой еще никто. Мне бы смолчать, но я ей посоветовал бросать этого «принца». Снова автобус, судорожно ищу деньги, как вдруг девушка с пацаненком лет пяти-шести прикладывает карту и говорит, что это за самый лучший совет в ее жизни. Я в ступоре, благодарю, но не понимаю. Оказалось, эта та самая девчушка! Разговорилась. Она послала того парня, куда я и посоветовал, а уже через пару месяцев вышла «за самого лучшего в мире». Вот, теперь мы улыбаемся друг другу при встрече и желаем хорошего дня. Недавно я заметил у нее округлившийся животик. Наверное, и впрямь самый лучший муж у нее. Пусть так и будет. Оно и мне, старому пеньку, вроде как теплее. © Дровосек Железный / Dzen
У нас есть 16 историй про мужчин, который так и не поняли, а что они сделали не так.
Комментарии
С бывшим мы в июле 2009 подали NA развод.
В августе na мой ДР он нарисовался с подарком и запиской, где заверял в неyгасимых чувствах и предлагал начать сначала.
В сентябре явился за ответом и получив отказ, потребовал подарок назад, типа недостойна (к счастью, коробочка так и стояла нераспечатанной)
А я ржала, потому что вспомнила диалог из фильма "Формула любви":
🐠😸😅
-И быть тебе рыбой, мерзкой и скользкой!
-Да, но ведь обещали котом?
-Недостоин!
Есть странный знакомый. Лет пять назад сходила с ним na одно свидание, но парень оказался очень унылым, и от второго я отказалась. Теперь na протяжении всех этих лет пару раз в год зовёт погулять. Не сдается! Самое интересное, мы случайно выяснили с подругой, что она так же с этим чудиком разок встречалась, и он и её зовёт na свидание несколько лет.
Рабочая схема у него. Какая-то высшая степень отчаяния)
Меня бывший парень бросил, когда я схватила комбо из проблем: выгорание, ковид и депрессия после него. И любил говорить, какой он рациональный и практичный, поэтому не может оказывать эмоциональную поддержку. Боялся, что я потащу его в ЗАГС, хотя к этому не шло. Через полгода после расставания предлагал быть друзьями, но я отказала. Хорошо, что эти отношения закончились.