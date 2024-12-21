17 историй о бывших, которые оставили после себя фееричные воспоминания

Есть странный знакомый. Лет пять назад сходила с ним na одно свидание, но парень оказался очень унылым, и от второго я отказалась. Теперь na протяжении всех этих лет пару раз в год зовёт погулять. Не сдается! Самое интересное, мы случайно выяснили с подругой, что она так же с этим чудиком разок встречалась, и он и её зовёт na свидание несколько лет.

Рабочая схема у него. Какая-то высшая степень отчаяния)