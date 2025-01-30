не вижу ничего прикольного в том, что дети 5 лет вместо того, чтобы спать в своих кроватях, в 10 вечера продают жвачки
12 историй о том, что погружение в чужую культуру может привести к неожиданным последствиям
Традиции и особенности быта жителей разных стран делают мир ярче и разнообразнее.
Но иногда столкновение разных культур может привести к неожиданным ситуациям.
- Мои родители эмигрировали из Кореи в Германию в начале 70-х. Целый год мама боялась пробовать что-либо из «странной» немецкой еды, поэтому ела исключительно рис, который покупала у друзей, и овощи, которые могла опознать. Однажды ее терпение лопнуло, и она пошла в супермаркет. Бродя между стеллажами, она вдруг почувствовала ужасный запах, который витал в воздухе. Не выдержав, она выбежала из магазина — запах был просто невыносимым. Так мама впервые познакомилась с сыром. © Schlitzi / Reddit
- Подруга уехала работать в Сеул. И сразу же влюбилась в начальника, да и он на нее посматривал. И вот близится корейский новый год, волшебная атмосфера. Он дарит ей подарок — роскошную коробку с золотыми лентами. Подруга в предвкушении открывает коробку и чуть не плачет, там лежит банка капусты кимчи, бутыль растительного масла и рыбные консервы. Оказалось, что в Корее на праздники часто дарят такие продукты. А еще могут вручить мыло или мясо.
- В турецком языке слово «торт ко дню рождения» звучит как «паста». Когда мой муж впервые летел в США, он увидел это слово в меню авиакомпании и искренне обрадовался — был уверен, что на борту подают праздничный торт! Воодушевленный, он заказал это блюдо. Когда ему принесли тарелку макарон, его разочарованию не было предела. © TurksDelight / Reddit
- Мой лучший друг — китаец, его семья переехала в наш город еще 20 лет назад. В общении у нас иногда проскакивают шутки на тему того, что китайцы, мол, все на одно лицо. И вот недавно я понял, что для них европеоиды выглядят так же одинаково. Мой друг как-то признался, что узнает меня исключительно по прическе, которая остается неизменной уже почти 20 лет. © Подслушано / Ideer
- Когда я учился в школе, мой одноклассник поделился забавной историей о первой ночи в Америке. Его семья приехала из Китая, они заселились в новый дом 31 октября, в Хэллоуин. О существовании этого праздника они тогда даже не догадывались. Весь вечер к их двери стучали и звонили люди в странных костюмах, а семья совершенно не понимала, что происходит. Большую часть ночи они провели, спрятавшись под столом с выключенным светом. © hobofats / Reddit
- Прикольно наблюдать, как в Мексике с удовольствием едят сверчков, словно это попкорн.
И как дети 4-х или 5-ти лет в 10 вечера продают жвачку. © shorething0264 / Reddit
- Я американец, в студенческие годы учился в Австрии. Однажды на Хэллоуин мы с друзьями решили устроить вечеринку с костюмами. Поскольку я жил далеко от центра города, пришлось добираться до них на общественном транспорте. В ту ночь я узнал две важные вещи: австрийцы не особо увлекаются нарядами на Хэллоуин, а высокий оборотень с клыками способен напугать практически всех пассажиров венского метро. © wait_huh / Reddit
- Я работал на консервном заводе по переработке лосося на Аляске, хотя у меня аллергия на рыбу. Знаю, гениальный выбор работы. Однажды на ужин подали рыбу, и мне пришлось ограничиться миской белого риса с соевым соусом. Филиппинские коллеги, заметив это, улыбнулись, и один из них сказал: «Это еда бедняков. На Филиппинах, когда нет денег, едят рис с соусом. Многие из нас помнят, как это было нашим ужином каждый день». © raging_******* / Reddit
- Подошла ко мне тетя с дочкой и говорит ей: «Открой рот». Потом говорит мне: «Плюнь». Мы с ребенком стоим в абсолютном шоке. Я, естественно, отказалась. Оказывается, у казахов есть такая традиция — попросить уважаемого в семье человека плюнуть в рот ребенку. Или хотя бы сделать вид, что плюнет. Считается, что так ребенок перенимает качества этого человека и достигает его высот. © Подслушано / Ideer
- Привезла бабушке из Японии банку васаби. Она задумчиво попробовала эту ядерную смесь, потом еще ложечку. И еще. С невозмутимым видом заключила: «Фу, невкусно, горчичка в сто раз лучше». Я решила попробовать сама, подозревая, что привезла какую-то бракованную партию. Ан нет! В итоге умывалась слезами, едва выдержав невыносимую остроту. Но бабулю зауважала еще больше — она спокойно умяла треть банки, и хоть бы что. Чак Норрис отдыхает! © Палата № 6 / VK
- Мой коллега женат на африканке. Он хотел завести собаку, но его жена была категорически против. Когда я поинтересовался, почему, он объяснил, что в деревне, где она выросла, отношение к собакам совершенно другое. Я предположил: «О, это потому, что там их едят?» Его реакция была мгновенной, с явным отвращением он ответил: «Что? Конечно, нет! Собак используют для охраны, они обычно очень агрессивные, и она их боится. Ты серьезно про „едят“?» В тот момент я почувствовал себя крайне невежественным. © TheKidd / Reddit
- К другу приехала невеста китаянка. Гуляем, а она на моего мужа косится. Как посмотрит — краснеет. В какой-то момент он не выдержал и спросил, что не так. Она стыдливо опустила взгляд: «Мужчине позорно такую шапку носить!» А у него обычная спортивная шапка. Муж прифигел, а она: «В Китае говорят, кто зеленую шапку носит, тот рогоносец, и жена у него неверная».
А вот и еще несколько статей о погружении людей в культуру других стан:
Комментарии
Как я понимаю ту кореянку 😁
28 лет живу na Ближнем Востоке, но до сих пор закрываю нос рукавом, когда прохожу мимо лавок со специями, где они в открытых мешках лежат.
Химическое оружие отдыхает)
Во время ЧМ в 18 году с группой кореянок - их кроме того факта что я их реально различаю, даже если они одежду меняют, очень удивлял тот факт что я сперва называю их семью-фамилию, а имя во вторую очередь.
А ничего удивительного, что бабушка спокойно ела васаби - к 50-ти годам количество вкусовых рецепторов уменьшается почти вдвое, дальше - больше. Так что лет в 80 уже наверняка можно спокойно участвовать в конкурсах по поеданию острого перца.
Про зелёную шапку тоже в Китае узнала - у мужа была зелёная панама, и несколько раз китайцы так тихонько, н/а ушко ему говорили, чтобы я не слышала))