20+ человек, которые такое отчебучивают, что нам остается только челюсть скотчем к голове примотать

32 минуты назад

Логика, поступки и бытовые привычки некоторых людей настолько выходят за любые рамки, что остается только поражаться, как они дошли до жизни такой. Есть киви с кожурой и мечтать про усы тигра — это ж надо до такого додуматься. Почитайте только.

  • Меня пригласили перекрасить офисное помещение, но когда я пришел, меня встретил настоящий тропический лес. Владелец офиса лет 20 назад привез откуда-то тропическое растение и просто позволил ему расти. Его лозы окутали все помещение: потолок, стены, письменный стол. Выглядело все это дико. Я сказал, что если не убрать растение, покраска невозможна, но владелец не хотел и слышать об этом. Он был явно привязан к цветку, но в конце концов согласился его убрать. © interprime / Reddit
  • У мужа был юбилей, 30 лет. Я хотела подарить ему что-то незабываемое и заказала ему прокат огромного батута. Вы бы видели, как орава 30-летних мужиков целый день радостно сказала по этому батуту! А к вечеру муж хвастался, что они с Ромкой (его директор, 37 лет) — единственные, кто научился делать сальто со стенки батута. © Твоя бывшая вернулась / Telegram
  • Брат поехал как-то по горам на велосипеде кататься на юг, обратно решил на самолете. Так как в багаж все вещи не уместились, надел он на себя 3 футболки и прочее барахло. Венцом всему был велосипедный шлем. Многие пассажиры его спрашивали, зачем ему шлем, на что он с серьезным лицом отвечал: «А вам что, не выдали?!» © Подслушано / Ideer
  • Я абсолютно счастливая 33-летняя женщина, которая давно мечтала заполучить ус тигра. Я не знаю, зачем он мне, но очень хотелось. Писала в зоопарк, меня деликатно отшили. В итоге нашелся человек, который там работает, и смог мне достать аж два. Ни один тигр не пострадал, усы выпали сами. © JupiterianCat / Pikabu
KLIZMA BUMS
40 минут назад

Котик проникся идеей побыть тигром. Кажется, что мысленно он уже сожрал всех недоброжелателей...

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  • Семья моих знакомых держала кирпичи из пенопласта рядом с диваном в гостиной. Когда им не нравилось телешоу или персонаж говорил что-нибудь глупое, они швыряли их в экран! © Garlicholywater / Reddit
  • Общаюсь с мужчиной несколько месяцев. Все это время он как только меня ни называл — «моя прекрасная леди», «солнце» и прочее. Так романтично! А сегодня я вдруг узнаю, что он просто не знает, как меня зовут. Как? Как можно не запомнить мое имя? Отмазался, что тихо представилась при знакомстве... © Подслушано / Ideer
  • У меня бесцеремонные родственники. Помню, мы с женой только съехались после свадьбы, а ко мне родная сестра с мужем и детьми без предупреждения в гости приехали. Я в шоке: что с ними делать, куда селить, где уложить? И тут жена выдает, мол, у нас ремонт, и они как раз помогут мебель тащить, обои клеить, красить потолки, дополнительные руки не помешают. Сестра заволновалась, да и говорит: «Ой, мы, наверное, поедем в отель куда-то. Ремонт вреден для детей». Эх, где моя жена была в моем детстве... © Палата № 6 / VK
  • Недавно я услышала от знакомой, что если женщина предпочитает работать, а для уборки по дому и готовки заказывает специальный сервис, то она деградирует. © evgeshka*** / Pikabu
  • Работаю кассиром в большом супермаркете. Сегодня через мою кассу проходил молодой человек. Он был закутан в одеяло, с каской на голове, в руках — рулон туалетной бумаги. За ним шли ребята (я так поняла, его друзья), снимали все это на видео и смеялись. Люблю нашу молодежь. © Подслушано / Ideer
  • Сидим вместе с моим мужчиной на правильном питании уже несколько месяцев. Сегодня от его одежды разило шаурмой, которую делают у нас неподалеку от дома. Обидно, что и высказать ему не могу, потому что узнаю этот любимый запах из тысячи, так как сама там ежедневно подкрепляюсь. © Палата № 6 / VK
  • Я извиняюсь перед своей машиной всякий раз, когда она попадает в выбоину. Я похлопываю по рулю, мол, ой, детка, прости, а затем успокаивающе тру приборную панель, чтобы убедиться, что она знает, что я не хотел этого делать, что она хорошо справляется со своей задачей и что все в порядке. © nathanielKay / Reddit
  • Я ем суп, запивая водой. Лет до 20 даже не задумывалась, что это странно. Но все равно до сих пор дома так делаю. На людях запиваю только вторые блюда, чтобы не косились и не задавали лишних вопросов. © nasebau / Pikabu
  • Я съедаю яблоко целиком, оставляя только черешок. Я также ем клубнику с листьями. Понятия не имел, что это странно, пока не поступил в колледж и не увидел в глазах людей абсолютный ужас. © Fratboy_Slim / Reddit
  • Однажды на кассе в супермаркете я стоял позади женщины, которая пробивала свои покупки. Последним был кабачок, откушенный с одной стороны: там были видны следы зубов! Кассир: «Вы откусили кабачок?» Женщина (с очень серьезным выражением лица): «Нет». «Но... вы точно хотите его купить?» «Ну да! Просто положите его в пакет». Я все еще иногда думаю о том, зачем ей понадобился кабачок, который кто-то откусил. ©__is_butter_a_carb__ / Reddit
  • У моей бабушки 2 зубные щетки — утренняя и вечерняя. © Glamour*** / Reddit
  • Я ел киви с кожурой, пока не увидел, что мои друзья едят его без кожуры. Потом я зашел в интернет и ввел в поиске «как есть киви?» © Mahdi_D / Reddit
  • Я искала квартиру в аренду и нашла одну довольно удобную недалеко от работы. Хозяйка была неприятная, но я все равно подписала договор и заплатила залог. А потом случайно наткнулась на другую квартиру — просто идеальную! Но как расторгнуть договор и не потерять залог? Тогда я разработала план: позвонила хозяйке и попросила отсрочку на вторую часть суммы — я знала, что ей это не понравится. Ее тон сразу стал холодным, и она ответила, что не собирается ждать и лучше вернет мне залог. А мне только этого и надо было! После этого я переехала в квартиру своей мечты. © TheJulie / Reddit
  • Родители моего бывшего каждый раз ставили на стол тарелку для собаки. Собака сидела в кресле и ела за столом вместе с людьми! © WildRonin24 / Reddit
  • Раньше я занимался технической поддержкой у интернет-провайдера. Приезжаю к клиентам, а у них в качестве домашнего питомца живет коза! Пока я работал, она жевала мои штаны. © simplecocktails / Reddit
  • В детстве я как-то обедал у друзей. Сидим за столом вместе с родителями. Звонит домашний телефон. И вдруг вокруг меня все падают на пол, включая маму и папу! Я был единственным, кто остался сидеть. И тут папа сообщает мне, что теперь я должен ответить на звонок. «Это вас», — я протягиваю трубку отцу. Все смеялись. Когда телефон зазвонил в следующий раз, я оказался на полу быстрее всех. Мне понравилось то, как они в семье развлекаются. © itastecolours / Reddit
  • У меня был друг, который вырос на ферме. У его семьи был большой старый дом с запутанной планировкой. В доме была потайная комната, которую они называли «рождественской». Она была украшена круглый год, и когда семья в течение года покупала подарки, они заворачивали их в оберточную бумагу, клали в этой комнате и оставляли до Рождества. Это было потрясающе! Правда, потом они забывали, что и кому было куплено. © AnotherLostSouls / Reddit

Бонус

  • Дедушка всегда, когда приезжает с рыбалки, угощает одной рыбкой из своего улова нашу кошку. Та его ждет больше всех на свете, встречает у окна. Бабушка еще двери не успевает открыть, а кошка уже мяукает у порога. Дедушка ее очень любит, поэтому не раздевается, не снимает обувь, а сразу угощает свою любимицу. Была этой зимой одна неудачная рыбалка у него, ничего не поймал. Дедушка и подумал, что не может вернуться домой без угощения для кошки. Специально ради нее ехал на мотоцикле в другой поселок, чтобы купить свежей рыбы и не расстроить кошку! Такая вот у них настоящая любовь. © Палата № 6 / VK

А вот и еще несколько статей про людей с причудами:

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
30 минут назад

После бонуса вспомнила, как мы на даче после рыбалки закидывали рыбную мелочь в тазик с водой и позволяли нашему коту поохотиться самому)

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