20+ человек, которые такое отчебучивают, что нам остается только челюсть скотчем к голове примотать

Котик проникся идеей побыть тигром. Кажется, что мысленно он уже сожрал всех недоброжелателей...
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Логика, поступки и бытовые привычки некоторых людей настолько выходят за любые рамки, что остается только поражаться, как они дошли до жизни такой. Есть киви с кожурой и мечтать про усы тигра — это ж надо до такого додуматься. Почитайте только.
Котик проникся идеей побыть тигром. Кажется, что мысленно он уже сожрал всех недоброжелателей...
А вот и еще несколько статей про людей с причудами:
После бонуса вспомнила, как мы на даче после рыбалки закидывали рыбную мелочь в тазик с водой и позволяли нашему коту поохотиться самому)