Тема «муж головного мозга» мне тоже знакома. Думаю, у каждой женщины была такая подруга и приятельница, у которой только муж-муж-муж. У меня таких трое было. Надо ли говорить, что у них в семье творился лютейший треш, где измена была меньшим из зол? Зато муж, да.
13 историй про близких людей, чьим поступкам никаких оправданий не придумаешь
Говорят, что старый друг лучше новых двух, но, к сожалению, бывают в жизни и исключения. То некогда хорошие друзья за спиной что-нибудь вычудят, то неожиданные претензии предъявят, то со странными просьбами придут. В подобных ситуациях неожиданно оказались и герои нашей статьи.
- Со школьной подругой разъехались по городам, когда поступили на учебу. Я вышла замуж, она была свидетельницей, потом и она вышла. С переездом я потеряла контакты. Спустя лет 17 снится сон, что она меня ищет. Моя дочь нашла ее в соцсетях, мы созвонились. Оказалось, она развелась и искала связи со мной, чтобы я помогла ей навести мосты с ее школьной любовью. Он успешный, но у него семья, работа. Она списывалась с ним, но он ей отказал. Когда я возмутилась и отказалась быть посредницей, она меня заблокировала. © Наталья Кадукова / Dzen
- Мы с Никой познакомились в наш первый рабочий день, и очень быстро стали друзьями. Буквально были как сестры. Я доверяла ей все свои секреты, мы смеялись, плакали и мечтали вместе. Но однажды я узнала, что Ника подговорила коллег, чтобы я не получила повышение, о котором мечтала. Узнала это случайно, от одного из общих знакомых, и моему разочарованию не было предела. Я до последнего не верила в это, пыталась найти ей оправдание. Но правда была очевидна. Чувство предательства сжигало меня изнутри. Но сейчас я понимаю: таковы уроки жизни. Мы теряем людей, которые, казалось, были всем, но, в конце концов, это лишь освобождает место для тех, кто действительно искренен. И я надеюсь, что у меня ещё появится лучшая подруга, которая никогда меня не предаст. © Карамель / VK
- Была у меня школьная подруга. Так получилось, что я сразу после школы вышла замуж и уехала в другую страну. Поначалу очень скучала, постоянно ей звонила, она очень рада была моим звонкам. Через какое-то время я приехала на пару месяцев к родителям. В предвкушении живого общения звоню ей, договариваюсь о встрече, а она постоянно находит отговорки. Когда прижала ее к стенке прямым вопросом, что не так, она мне ответила, что со мной скучно. Я только о муже говорю. А по телефону, как потом выяснилось, она была рада со мной общаться, потому что ей сотовый оператор бонусы на счет кидал за мои звонки из-за границы. Ну с тех пор нет у меня подруги. © Людмила Н / Dzen
- Когда я была в роддоме, моя подруга порывалась мужа моего «поддержать». Но моя старшая дочь ее не пустила. Подруга потом возмущалась, но я сама из-за нескольких моментов закончила с ней отношения. Например, она, пока мы с малышом были в реанимации, растрезвонила всем, что ребенок недоношенный, мусолила, мол, так-то поздно рожать. © Budemshiti / Dzen
- Когда мы с молодым человеком решили создать «ячейку общества», я попросила лучшую подругу быть свидетельницей на свадьбе. Никогда не думала, что она так завидует мне. В течение одного месяца она умудрилась показать истинное отношение ко мне, а на самой свадьбе с милой улыбкой усиленно портила настроение мне и жениху. Прошел почти год, мы с ней больше не общаемся, хотя она пыталась наладить контакт, как будто ничего и не произошло. Вот такая дружба. © Подслушано / Ideer
- Моя подруга долго не могла найти время на личную встречу. Все по телефону и онлайн. Когда, наконец, мы договорились встретиться, за полчаса она заявила, что ее парикмахер отменил запись, поэтому она никуда не пойдет, ведь наша встреча была для того, чтобы провести время до стрижки. Я поняла, что я явно не важнее стрижки, даже наоборот. Это и был конец. © Крис Ри / Dzen
Бе, у меня друг такой был. Типа друг, ага. Пригласил погулять, кафе, бла-бла-бла, а потом он брякнул, что позвал меня лишь потому, что у них настолка отменилась. Потом обижался, почему я больше не хочу с ним общаться.
- Коллега стала моей лучшей подругой, мы лет 7 вместе управляли небольшим бизнесом одного мужчины. Все вокруг восхищались нашим тандемом и даже говорили, что мы могли бы вдвоем уже вести наш собственный бизнес. Мы, конечно, это обсуждали, но дальше разговоров не продвинулись. И вот однажды я прихожу на работу, а подруга заявляет мне, что владелец предложил продать ей бизнес. Ну и говорит, мол, она изучила отчеты, и партнер ей не нужен, места нет. Я после этого пребывала в шоке несколько месяцев, абсолютно ничего не хотелось. © Important-Reach4548 / Reddit
- Дружили со школьной скамьи, и вот, наконец-то, у подруги свадьба. Она меня пригласила, а у меня финансовая ситуация: «тараканы принесли хозяйке еду» — денег нет, зарплату задержали, долги. Разумеется, подругу поставила в известность и уточнила, принципиально ли сколько в конверт денег положу. Она мне: «Приходи даже без подарка». Я положила в конверт последние деньги и успокоилась, а полгода спустя подруга высказала, что я мало подарила, пришла поесть на халяву. Сказала, что долго думала, приглашать меня или нет, и пригласила зря. © Подслушано / Ideer
- У нас не было машины, и муж попросил брата забрать нас из роддома. Тот сказал, что не сможет, машина сломалась. Супруг, добрая душа, дал ему денег на ремонт, но с условием, что тот нас все же заберет. В день выписки выясняется, что брат не приедет. Его жене очень надо было именно в тот день пройти медосмотр перед устройством на работу, она наотрез отказалась ехать на общественном транспорте в поликлинику. Прошло уже много лет, а обидно до сих пор от такого поступка. © Людмила Н / Dzen
- Бывшая подруга всегда знала лучше, как мне одеваться, сколько наносить косметики и как покрасить волосы. Она была одинока и любила внимание мужчин, а меня это абсолютно не интересовало. В общем, все, что исходило от нее — это постоянные придирки, так мы друг от друга и отдалились. © SallyHeap / Reddit
Меня тоже в студенчестве пригласили нa свадьбу. Но я не пошла. Потому что деньги нужны не только нa подарок, но и нa то, чтобы купить праздничную одежду. До сих пор грустно
- Перешли с подругой в более перспективную компанию, поднимали ее с нуля, работали сутки через сутки. Через месяц составляли с ней график, решили в начале месяца поставить мне 2 выходных. Наутро второго выходного мне позвонили с криками с работы. Прогул. Увольнение. Подруга побоялась, что я могу ее подсидеть, и когда я ушла, изменила график с целью от меня избавиться. Ни о чем не жалею, получила жизненный урок и новое, лучшее место работы вместо карьеристки подруги. © Подслушано / Ideer
- Я работала с одной женщиной 6 лет, видела в ней подругу и в какой-то степени маму. Мне казалось, что она заботится обо мне. А потом вдруг выяснилось, что она перед всем рабочим коллективом прошлась по мне вдоль и поперек из-за того, что я была вынуждена взять два выходных. Этим я доставила ей неудобство, а она посчитала, что я пропустила работу по выдуманными причинами. © shecallsmeherangel / Reddit
- Мое хобби – макияж. В основном делаю себе. Но вот подруга попросила накрасить ее на свадьбу. Я сразу сказала, что я любитель и косметика у меня самая обычная, а ее все устроило. Все вышло отлично, она была в восторге, но на следующий день я получила гневное письмо о том, что ее макияж не продержался до 22:00. "Подруга" сказала, что я испортила ей день свадьбы. А то, что я ехала с другого конца города на такси, и ни копейки не взяла за свою работу, так это нормально – мы же подруги. © Карамель / VK
Комментарии
Оплатить брату ремонт машины ради одной, пусть важной, поездки? Здесь явно что-то недоговорено, тк за такие деньги в день икс можно было нанять самое дорогое такси