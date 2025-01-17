13 историй про близких людей, чьим поступкам никаких оправданий не придумаешь

Тема «муж головного мозга» мне тоже знакома. Думаю, у каждой женщины была такая подруга и приятельница, у которой только муж-муж-муж. У меня таких трое было. Надо ли говорить, что у них в семье творился лютейший треш, где измена была меньшим из зол? Зато муж, да.