15 юных гениев, которые выдали такое, что взрослые еще долго будут вспоминать

Дети — неиссякаемый источник ярких фраз и нестандартного мышления. Их смекалка порой поражает. Малыши удивляют логикой, а подростки — стремлением доказать, что они не хуже взрослых. Мы собрали для вас подборку историй, в которых дети показали, что с их фантазией и смекалкой ну точно не соскучишься.

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