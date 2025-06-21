Истории так себе, никаких гениев здесь не увидела, к тому же, написано с ошибками - используют "с" вместо "из" - "забрал дочь с садика", "садит" вместо "сажает" - "садит na наше место".
15 юных гениев, которые выдали такое, что взрослые еще долго будут вспоминать
Истории
2 часа назад
Дети — неиссякаемый источник ярких фраз и нестандартного мышления. Их смекалка порой поражает. Малыши удивляют логикой, а подростки — стремлением доказать, что они не хуже взрослых. Мы собрали для вас подборку историй, в которых дети показали, что с их фантазией и смекалкой ну точно не соскучишься.
В статье используются изображения, созданные искусственным интеллектом.
- Ребенку 3 годика. По совету психологов часто предоставляем ему право выбора. Например, не хочет идти в сад, а мы ему говорим: «В чем ты хочешь идти в сад — в футболке с акулой или с динозавром?» Проходим сегодня мимо магазина, а он выдает: «Что мне купим в магазине, мороженое или мармеладки?» avtocat / Pikabu
- Сын всегда всем выносит тапочки. Вчера жена собрала у себя беременных подружек. Сын троим тапочки подал, четвертой где-то нашел. Для пятой уже меня разувал. Оглядел оставшихся и пошел сердито к маме. Стал перед ней и грозно выдал: «Женщина, остепенись, мы не можем обслуживать столько народу!» © Палата № 6 / VK
- Захотелось нам разводить котят. Нашли для кошки породистого жениха. Приехал, начали знакомиться, а мой сын спрашивает: «Мам, а он у нас насовсем?» Я в ответ: «Нет, он немного побудет, а потом мы его вернем». Сын удивился и спросил: «А почему папу тогда мы не вернули, когда я родился?» Как же хорошо, что наш папа этого не слышал... © Палата № 6 / VK
- У нас с мужем есть свой маленький бизнес. Мы накопили денег и хотели куда-то вложиться, но не знали, куда. Тогда мы решили вложиться в свое дело. Мы закупаем одежду и продаем ее в интернете. Страницей, где продается эта одежда, занимается наша шестнадцатилетняя дочь. Она очень качественно выполняет свою работу и уже зарабатывает деньги. Когда ей исполнится восемнадцать, мы перепишем магазин на нее, и дальше она будет развивать его сама. Это будет хороший старт, и мы уверены, что она справится, ведь уже сейчас все делает очень хорошо. © Мамдаринка / VK
- Моему 8-летнему сыну сняли расширители и брекеты, и теперь он должен надевать фиксатор на ночь. Он потерял фиксатор на третий день, и я сказала ему найти его, потому что не хотела бы платить за другой. Он выглядел ошеломленным и сказал: «Мы что, еще и платим за это?!» © missmulrooney / X
- Как-то после работы решил завезти домой коллегу, у которой в тот день сломалась машина. По дороге забрал дочь с садика, посадил в детское кресло позади и всю дорогу она почему-то молчала, что вообще для нее нехарактерно. Мы с коллегой разговаривали, что-то спрашивали у дочери, а та лишь говорила «да» и «нет». Я решил, что у нее день в садике не задался или очень активным был, поэтому она без сил. Довез коллегу до ее дома, мы с дочкой поехали дальше и тут дочь наконец-то что-то сказала. Она самым серьезным голосом сказала: «Маме очень не понравится, что какая-то женщина сидела в нашей машине спереди, на ее месте! Думаю, ты и сам это понимаешь. Поэтому мы ей ничего не расскажем, но ты мой должник». Ох, уж повезет моему будущему зятю, чувствую. © Палата № 6 / VK
- В садике дали задание принести на утренник что-то из дома, что нас как семью объединяет. Сидим вечером, ломаем голову, что взять. Игрушки, книжки, фотки, все как-то банально. И тут мой мелкий выдает: «Мам, давай я, наверное, папин кошелек возьму». Я сначала офигела, переспросила, а он серьезно так объясняет, что папа всегда деньги зарабатывает, нам все покупает, значит, это и есть главное, что нас объединяет. Я сижу, ржу сквозь слезы, потому что, ну, отчасти он прав. Воспитательница оценила. © Мамдаринка / VK
- Ребенку у меня шесть лет, невероятно умная девочка для своего возраста. Учит английский, уже знает его лучше, чем мы с женой. Не так давно начала ходить на немецкий язык еще: будет полиглотом у нас. Гуляли с ней в прошлую пятницу во дворе, а там горка ледяная, много детей на санках съезжает, на коробках, на шинах, в общем, на всем, что найдут. И моя захотела прокатиться. Пару раз удачно спустилась, а потом зацепилась за мальчика и неудачно упала на коленку. Вместо крика и плача я услышал какие-то немецкие фразы. Со стороны выглядело ужасно устрашающе. Дома в интернете поискал, что это такое было. Оказалось, детский стишок. © Палата № 6 / VK
- Собрались компанией друзей у нас дома. Я приготовила шикарный ужин, но пирог еще не допекся, поэтому приходилось время от времени бегать на кухню и проверять его готовность. Моя пятилетняя дочь решила мне помочь, поэтому я ей все показала и рассказала. Спустя полчаса гости офигели от того факта, что пятилетка может уследить за пирогом. Мы с дочкой пошли демонстрировать им наши способности, люди заполнили всю кухню. Дочь прониклась моментом, продела полотенце под горячую ручку крышки духовки, аккуратно приоткрыла крышку, заглянула в нутро духовки, потыкала зубочисткой в пирог, затем серьезно сказала: «Он нифига не готов!» © Мамдаринка / VK
- Коллега привела на работу внучку Тасю. Та сказала, что в рюкзаке у нее сокровище. Мол, при помощи этой штучки Ваня лечит ее, когда они играют в больницу — чтобы больше ее никто не любил. Я даже подумать не могла, что сокровищем окажется огромный тюбик солнцезащитного средства для детей. Малышка призналась, что горячие солнечные лучики ее очень любят, а она их нет.
- Дочка с самого юного возраста привыкла планировать все наперед, и временами она заходит ну очень далеко! Сейчас она ходит во второй класс и часто планирует весь свой день, начиная от завтрака и заканчивая тем, во сколько и под какой мультик будет засыпать. Ведет специальный дневник в телефоне, отмечает важные и не очень важные дела, которыми можно пожертвовать, если что-то изменится. Самое интересное, ее к этому никто не приучал, просто увидела где-то в интернете. Так она успевает учиться, развлекаться, но самое главное — у нее остается время на то, чтобы просто посидеть и ничего не делать. Распланировать день — это еще ладно, но она уже знает, какое у нее будет выпускное платье и в какой университет она собирается поступать после школы. © Мамдаринка / VK
- У младшей сестры есть уже какой-то свой собственный ритуал. Она возвращается домой из школы, падает на диван и начинает листать ленту с картинками котиков. Там милые коты, видео с ними, разные шутки и просто фотографии. Я никогда этого не понимала. Вместо того чтобы поесть, поспать или сесть за уроки, она котов смотрит. Спросила у сестры как-то, мол, какой в этом смысл вообще. Она ответила: «Время, потраченное на просмотр котиков в интернете, это инвестиция в свое психическое здоровье!» © Карамель / VK
- Стою на кассе, жду своей очереди. Впереди два ребенка — мальчишка лет девяти и девочка поменьше. На ленту выкладывают мороженое, болтают между собой. И тут появляется тетка с телегой, под завязку. Без стеснения отталкивает детей в сторону и начинает выгружать свои покупки. Мальчик спокойно ей говорит: «Женщина, извините, но мы первыми стояли». Она даже не посмотрела на него, только зло буркнула себе под нос. И с невозмутимым видом сунула кассиру свой товар. Тот молча стал пробивать. Девочка всхлипнула: «А мое мороженое?» Мальчик, настоящий джентльмен, гладит сестру по голове, вздыхает и громко, на весь магазин, говорит «Ты потерпи. Видишь, тетя ждать не может. Она, наверное, очень-очень сильно жрать хочет!» Ох, если бы вы видели лицо этой дамы... Я думала, она сейчас просто испарится от злости. А кассир аж наклонился за кассу, сдерживая смех. Вот это я понимаю — мастерство троллинга! © Палата № 6 / VK
- Моей дочери 3 года. Забирала ее из сада. Сели в автобус, а там нет свободных мест. Как всегда, мужики сидят, а девушки стоят. Проезжаем одну остановку и 1 место освобождается. Ну стоящие девушки уступили нам место. Сели мы с дочкой. Проехали еще остановку. Заходит бабушка лет 80 — а мест нет... Мужики даже не думают уступать. Ну моя дочь и говорит: «Мама, мы же с тобой молодые, можем и постоять». Встает. Я же за ней. Она берет бабушку за руку и садит на наше место. Кому-то из мужиков стало стыдно и решил он нам место уступить. Моя гордая доченька говорит ему: «Поздно попу поднял». Вот так моя доченька проехала стоя от одного конца города к другому. © Палата № 6 / VK
- Прихожу сегодня домой, уставшая, злая, день не задался вообще. А меня у двери встречает моя мелкая сестра, семилетка. Стоит с важным лицом и маленьким пакетиком в руках. Говорит: «Прохода нет, у меня для тебя кое-что». Открывает пакет — а там мои джинсы и кофточка. Я в шоке, спрашиваю: «Это что вообще?» А она так спокойно, даже с деловым видом забирает у меня ключи и говорит: «Тебе 20 лет, ты совершеннолетняя, не должна жить с родителями, уходи». И берет меня за руку, ведет к двери. Я сначала думала, что прикалывается, а потом она резко открыла дверь, вытолкала меня в подъезд и как заорет на всю квартиру: «Мааам, все, я решила свою главную проблему! Теперь я старшая сестра!» Я стою с этой одеждой, зажатая между дверью и ковриком, и просто ржу. Через минуту открывает, такая: «Ну ладно, заходи. Пока поживешь. Но я все равно теперь главная». © Не все поймут / VK
А тут вы найдете еще больше интересных историй про детскую фантазию и смекалку.
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А кассир аж наклонился за кассу, сдерживая смех... А кассир сам не мог сказать той даме, что обслужит её в порядке очереди?
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