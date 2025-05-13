13 случаев, когда дети стали главными героями дня со своей непосредственностью
Истории
53 минуты назад
Детская непосредственность — это неиссякаемый источник смеха, а иногда даже легкого шока. Порой кажется, что из детских высказываний можно составить целую энциклопедию на сотню томов. Вся соль в искренности: дети говорят то, что думают. А нам, взрослым, остается только замирать в растерянности и одновременно восхищаться этой неподдельной детской логикой.
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- Я жуткая собственница еще с детства. Однажды в наш двор забрел бездомный кот. Я по доброте душевной регулярно кормила его, а зимой сделала ему дом из большой коробки и одеяла (домой взять не могла — аллергия). Мы стали хорошими друзьями, он каждый день ждал меня у двери подъезда и провожал в садик. Всю идиллию разрушили соседские дети, которых я поймала за кормлением «моего» кота. Это было первое и, как казалось, огромное разочарование. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз мой 5-летний племянник вышел с мамой на прогулку. Бабушки у подъезда на скамеечке тут же оживились: «Ой, и кто же это у нас тут такой красивый погулять вышел?» А карапуз в ответ: «Бабушки, вы либо уже совсем постарели, либо я не знаю! Не узнаете, что ли? Это же я, Марк!» © SprechendeElster / Pikabu
- Захотелось с мужем чего-нибудь погрызть. Послали 10-летнего сына купить копченых свиных ушек. Через полчаса приходит и приносит целое свиное ухо... сырое. Мы посмеялись. А ребенок говорит: «А-а-а, так вот почему продавец на меня смотрел как-то косо, когда я спросил про свиные уши». © Подслушано / Ideer
- Наша дочь-первоклассница постоянно говорила о своей предстоящей свадьбе с мальчиком из ее класса. Изо дня в день она со своими подружками выясняла, кто будет «подружкой невесты», где будет проводиться медовый месяц и стоит ли ей целовать жениха на свадьбе. Мы решили подыграть ей в определенных рамках: когда наступит этот важный день, она сможет надеть свое любимое платье, но никакого макияжа. В тот самый вечер мы осторожно спросили ее, мол, как все прошло. И тут она небрежно выдала: «О, нам пришлось все отменить». Спрашиваем причину. А она отвечает: «Ну, мы с подружками гонялись за женихом всю перемену, но так и не смогли поймать». Мы с женой покатились от смеха. © curveship / Reddit
- Решила я в 6 лет порадовать родителей и приготовила салат по рецепту из книги: огурец, помидор, лук и майонез. В разгар зимы свежих овощей не нашлось, поэтому я приготовила салат из соленых огурцов, маринованных помидоров, лука и, конечно же, майонеза. Вдобавок семечек на масле нажарила (читай: сожгла). Мама давилась от смеха, но ела салат, а папа просто ржал в сторонке. Меня похвалили за инициативность и научили готовить. Теперь готовлю действительно лучше всех в семье. © Мамдаринка / VK
- В садике на комиссии невролог сказала 3-летнему сыну: «Скажи: „Я умею кататься на велосипеде!“» А сын выдал: «Не, я не умею на велосипеде, я только на самокате умею». © levnadya82 / Pikabu
- Воспоминание из детства. Жарила мама что-то на раскаленной чугунной сковородке, а я стояла неподалеку от нее. Как только она начала снимать ее с плиты, я двинулась к маме. Удар, крик. Над глазом остался след. На следующий день в садике воспитатели, естественно, поинтересовались, что случилось. На что я невозмутимым голосом ответила: «Мама сковородкой приложилась». Как только она пришла меня забирать, на нее налетели те самые воспитатели. Долго потом маме пришлось объясняться. © Подслушано / Ideer
- У нас в семье любят сюрпризы, особенно сын. Ему 4 года, и он обожает приносить всякие подарки с улицы. Недавно пришел домой с коробкой и говорит: «Мама, смотри, что я нашел!» Открываю, а там... жаба! Настоящая, огромная, зеленая и вонючая. Я вскрикнула, а он такой радостный: «Она теперь наша, давай назовем ее Дианой!» Я эту жабу обратно в коробку и на улицу. Сын обиделся и сказал, что я плохая мама. На следующий день притащил улитку. Ну хоть что-то поменьше. © Мамдаринка / VK
- Шли из садика с сыном и болтали про жизнь. Я сказала ему, что он вырастет, женится, и у него будут детки. И тут он меня внезапно прервал и сказал: «Я давно уже был женат на Нине. Жил с ней долго. У нас были дети. Больше жениться не хочу, ведь до сих пор Нину люблю». Я в шоке! Сыну 4 года. © Подслушано / Ideer
- У сына в детском саду педагоги подготовили видеонарезку к утреннику. Дети отвечали на стандартные вопросы: «Кто мама?», «Кем работает?», «Чем любите вместе заниматься?» Еще одним из вопросов было: «Какое самое вкусное блюдо готовит тебе мама?». Один ответил, что плов, другой — котлеты, а мой выдал: «Картошечка с подсолнечным маслицем». © Zzzima52 / Pikabu
- Вез как-то раз дочку в ясли зимой. У нее были варежки, которые крепились к пальто резинкой. Но надевать их она не хотела. Разумеется, жаловалась, что руки мерзнут. Говорю: «Если у тебя руки холодные, почему бы тебе не надеть варежки?» Отвечает: «Не могу, папочка, в моих варежках овсянка». Смотрю, выворачивает варежки, и оттуда действительно высыпается овсянка. © sockhead99 / Reddit
- Как-то утром проснулась от пронзительного взгляда. Вскакиваю с кровати, путаюсь в одеяле, комком лечу на пол. Потом смотрю на причину моего испуга — сидит 7-летний брат. Спрашиваю: «Что такого интересного во мне спящей?» А он как выдаст: «А я гипнозу учусь! Видишь, одним только взглядом и силой мысли я тебя разбудил!» Я чуть с ума не сошла, а он, оказывается, гипнозу учится. © Подслушано / Ideer
- Классная брата позвонила спросить, нормально ли он дома питается. Родители в шоке: «А почему вы спрашиваете?» Оказалось, что он в сочинении про день рождения написал: «Это мой любимый день. Ведь собирается вся семья, а в центре стола у нас картошка в мундире». Ребенок понятия не имел, что такое картофель в мундире, но решил, что это крутое блюдо, раз звучит так эпично. © v.tatarsky / Pikabu
В мире, где искренность и доброта все чаще прячутся за фильтрами, дети напоминают нам, как выглядят настоящие эмоции. Ведь порой ребенок своей непосредственностью ставит взрослых в неловкое положение.
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