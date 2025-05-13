13 случаев, когда дети стали главными героями дня со своей непосредственностью

Детская непосредственность — это неиссякаемый источник смеха, а иногда даже легкого шока. Порой кажется, что из детских высказываний можно составить целую энциклопедию на сотню томов. Вся соль в искренности: дети говорят то, что думают. А нам, взрослым, остается только замирать в растерянности и одновременно восхищаться этой неподдельной детской логикой.