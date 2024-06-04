15+ доказательств того, что одна детская фраза порой может ошарашить сильнее, чем счет за коммуналку

"- Любишь ли ты рисовать?

— У меня нет фломастеров. Карандашами только..

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- А фломастеры?

— Фломастеры сейчас у Коли в комнате лежат, поэтому у меня их нет."

Классический политик ! (первая часть) Просто идеальный! И не соврал, и впечатление , обратное фактам , создал.)))