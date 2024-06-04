Вот про этот хлебушек пару месяцев назад уже было. Только в кафе и взгляды были посетителей. И родители так же мило хотели провалится сквозь землю.
Плагиат....
15+ доказательств того, что одна детская фраза порой может ошарашить сильнее, чем счет за коммуналку
Каждый ребенок изучает окружающий мир, поэтому впитывает всю информацию, словно губка. А благодаря своей непосредственности порой дети выдают такие словечки, что родители попадают в очень неловкое положение. Пользователи сети рассказали, в каких подобных ситуациях довелось им побывать.
- Однажды, когда я была маленькая, папа повел нас всей семьей в ресторан. Официантка решила посюсюкаться со мной: «Деточка, кто мамин муж?» Я говорю: «Папа». Потом снова: «А кто папина жена?» И вот тут-то я как выдала: «Работа». Родители покраснели. Но с того момента отец стал проводить больше времени дома. © Подслушано / Ideer
- У меня сын в 5 лет практически ничего не ел. Ну не нравилось ему, и заставить попробовать что-то новое было просто нереально. Пришли мы как-то раз на детский день рождения к моей подружке, а там два стола от еды ломятся. И вот, когда его спросили: «Что тебе положить?», он без раздумий ответил: «Хлеба белого и водички простой». В тот момент хотелось провалиться сквозь землю от взглядов многочисленных родственников подруги. © Margosha333 / Pikabu
Вот про этот хлебушек пару месяцев назад уже было. Только в кафе и взгляды были посетителей. И родители так же мило хотели провалится сквозь землю.
- Решила заняться генеральной уборкой в квартире. С самого утра начала все перестирывать, надраивать, отмывать. Потом приготовила обед — и силы закончились. Легла на диван на 5 минут, ноги гудят. Подбегает дочка и просит с ней поиграть. Говорю, что маме нужно 10 минут отдохнуть. И тут звонок в дверь. Открываю, а там свекровь в гости наведалась. Спрашивает, как у нас дела. Дочь, ни секунды не думая, выдает: «Никак! Мама на диване лежит и играть со мной не хочет». Ну что за предательство? Теперь свекровь думает, что я только и делаю, что валяюсь, а ребенок сам по себе.
- 3-летняя девочка в самолете громко заявила: «Мой папа бросил меня и маму». Затем она указала на животик своей мамы и сказала всем: «Там тоже ребенок». Мама сказала, что нужно рассказывать всю историю, а не только часть. Оказалось, что папа улетел на другом самолете на работу, но они встретятся с ним через несколько дней на семейном отдыхе. © TheAnswerIsGrey / Reddit
- Как-то раз воспитательница попросила детей принести пустые пластиковые бутылки, чтобы сделать совочки для песка. Один мальчик принес полторашку. Крышечку открутили и почувствовали какой-то вкусный запах. Нюхали воспитатели, няни и дети, но никто не смог понять, что это. Спросили мальчика, а он как выдал: «Я не знаю, я ее на мусорке нашел». © Солнышко пушистая / ADME
- Мой сын был на собеседовании у психолога.
— Любишь ли ты рисовать?
— У меня нет фломастеров. Карандашами только.
— А в мячик играть нравится?
— Мячик я видел на картинке.
— А у тебя есть мячик?
— Нет, мячика нет. Мне не разрешают в мячик играть.
Во взгляде психолога на меня уже читается вселенская ненависть. Я пытаюсь реабилитироваться и спрашиваю сына.
— Как нет мяча? А на газоне вы чем играете?
— А-а, точно, футбольным мячом. Я и забыл про него (зима была, долго не играли).
И тут подключается снова психолог:
— Ты же говоришь, что мама не разрешает тебе играть в мяч.
— Так это дома. На заднем дворе можно.
— А фломастеры?
— Фломастеры сейчас у Коли в комнате лежат, поэтому у меня их нет. © alim.anastasiya / Pikabu
- Иду по улице и вижу картину: девочка, года четыре, очень миленькая, на самокате катается, едет очень медленно, потому что старается рассмотреть все-все, что ее окружает. И тут ей на глаза попадается жирный такой пушистый котяра. Говорит ему своим детским голоском: «О-ой, какая киса! Киса, киса, киса, иди ко мне, кисочка!» Кот никак не реагирует, а малышка продолжает: «Ну, киса!» Котейка снова молчит. И тут ребенок не выдерживает и выдает: «Ну вот и стой там, блохастый!» © Подслушано / Ideer
"- Любишь ли ты рисовать?
— У меня нет фломастеров. Карандашами только..
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- А фломастеры?
— Фломастеры сейчас у Коли в комнате лежат, поэтому у меня их нет."
Классический политик ! (первая часть) Просто идеальный! И не соврал, и впечатление , обратное фактам , создал.)))
- Моих детей лучше не водить в ресторан, потому что они готовы съесть все вокруг. И глазками ненасытными будут по другим столам смотреть. Дочь как-то наелась и давай свое пузико поглаживать, приговаривая: «Эх, хорошо!» Мне все время кажется, что люди думают, что мы их не кормим обычно, раз они так реагируют на еду. И стыдно каждый раз вести один и тот же разговор:
— Мы сейчас домой придем и ляжем спать. Хорошо?
— Хорошо!
— Кушать дома не будем. Ясно?
— Ясно.
— Точно ясно?
— Да-да, мы поняли, что вы просто не хотите нас дома кормить!
А мы ведь просто в ресторан пришли, чтобы дома не есть. © evgeshka.jo** / Pikabu
- Коллеге чуть больше 40 лет, есть два сына. Надоело ей постоянно с ними ругаться из-за немытой посуды и незаправленных кроватей. По всей квартире развесила яркие плакаты: «Помой посуду!», «Пропылесось!», «Вынеси мусор!». Проходит день, два, три — все по-прежнему. А потом младший подходит и осторожно так спрашивает: «Мам, а ты зачем напоминалки развесила? Стала все забывать, да?» © Подслушано / Ideer
- Стоим с 4-летней дочкой в очереди на кассу. Сзади женщина говорит: «Коля, у тебя туалетная вода уже неделю назад закончилась, давай купим». И тут моя малявка дергает меня за штанину и громко выдает: «А давай дяде воду из нашего туалета отдадим, у нас ее много». Мужчина не обиделся, а просто посмеялся. Но мне так стыдно и неловко еще никогда не было.
- Моя племянница в 10 лет спросила, откуда берутся дети. Мама решила не юлить и рассказать ей правду. Папа сказал, что принимать участие в этом не будет, поэтому просто посидит рядом. Рассказывала и показывала племяшке все по детской энциклопедии. С каждой новой картинкой у нее глаза становились все больше и в них был такой страх. Когда рассказ закончился, вышел диалог.
— Мам, а что, по-другому нельзя?
— Нет, доченька, нельзя!
— Что, и папа так делал?
— Да, и папа так делал!
Папа в этот момент покраснел, вжал плечи и смылся. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз у заказчиков в квартире делали водопровод. Утром приступаем к работе, и буквально через несколько минут подбегает к нам ребенок лет пяти, открывает дверь и говорит: «Ребята, вы можете не шуметь? Просто моя мама еще спит, а вы тут беспорядок наводите!» Из дальней комнаты донесся крик мамы, и карапуз тут же закрыл дверь. Очень веселое начало дня. © Desent2Void / Reddit
- В детстве решила пошутить. Когда мой брат пришел за мной в садик, я сказала воспитателю, что я не знаю его, а брат психанул и ушел домой. В итоге воспитательница забрала меня ночевать к себе, потому что мама была в ночь на работе, а связаться с мамой не могли. На следующий день меня уже мама забирала. © Подслушано / Ideer
В десять лет ребенок не знал, откуда берутся дети? ) Не верю.
- Решила научить племянника игре «Летели дракончики, ели пончики». На сокровенный вопрос: «Сколько пончиков съели дракончики?» — 4-летний племянник выдал: «Дофига» — и, отвернувшись, занялся своими делами. Пока я приходила в чувство, в комнату зашла сестра, и я ей пожаловалась. Вышел грандиозный скандал, будто я учу ребенка плохим словам. А сестра просто спросила у сына: «Это ведь тетя научила тебя такому слову, а не ты сам?» И ребенок ответил: «Безусловно!»
Маленький проказник, где ты взял все эти слова?! © Подслушано / Ideer
- Моя дочь года в четыре ляпнула мне в магазине: «Мамочка, а ты хлебушек купишь?» Говорю, что обязательно куплю. И тут она: «Ура! Сегодня я буду есть хлебушек». © NePremudraya / Pikabu
- Пришла забирать ребенка из садика. Воспитательница сказала, что Мирон очень хорошо себя вел. А сын отвечает: «Мне было весело с вами, но я бы не женился на вас». Мы были в шоке. И тут он как ляпнет: «Так вы же общаетесь сразу с несколькими мужиками» — и показывает пальцем на мальчиков из группы. Вот откуда он все это знает? Всего 4 года, а ко взрослой жизни уже готов.
- Когда мне было лет 7, у мамы спросили: «Вам, вероятно, не больше 25!» Она кокетливо ответила: «Ах, что вы! Мне уже 30». И вот тут я невозмутимо добавила: «Не 30, а 32!» Флирт как рукой сняло. © Strizh3109 / ADME
- У моих друзей недавно родился ребенок. Старший сын был в это время дома. Когда новорожденного привезли домой, все было хорошо несколько дней. А на третий день сын не выдержал и за завтраком выдал: «И когда уже этот ребенок вернется к себе домой?» © AccioSexLife / Reddit
- Серьезно смутила маму, воскликнув очень снежной зимой в переполненном автобусе: «Мама, давай выйдем около магазина, сачок купим!» Мама уточнила: «А зачем он тебе зимой?» И тут я своим ответом рассмешила половину автобуса. Говорю: «Моль ловить будем!» © Strizh3109 / ADME
Иногда так трудно понять, что творится у ребенка в голове. Ведь в любую секунду он может выдать такое, что родители еще долго будут вспоминать этот случай за семейным столом.