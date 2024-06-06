14 историй о людях, чьи поступки просто вымораживают

Некоторые экземпляры в социуме как что-нибудь сделают – хоть стой, хоть падай. И ладно еще чужие люди сражают наповал своей наглостью и неадекватностью. Но ведь порой с этим сталкиваешься прямо у себя дома или на работе.
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- Когда я была беременна, мы с мужем активно выбирали имена для доченьки. Остановились на Марии: так зовут мою свекровь. Муж маму обожает, я тоже была не против, хороший она человек. Но когда я родила, свекровь как подменили. Сказала, что мы теперь с дитем на руках, значит более ответственные. И теперь должны платить за ее квартиру, в которой живем. Как квартиранты, ежемесячно. Ее абсолютно не волновало, что у нас и так мало денег, а тут еще младенец на руках. Уперлась: «Платите – и точка». Мы так обозлились, что дали дочери совсем другое имя. Не заслужила свекровь. © Мамдаринка / VK
- Мой бывший однажды накинулся на меня из-за того, что я не приехала к нему после работы в две смены в ресторане до половины первого ночи. Я была измотана и практически рухнула в кровать, не приняв душ и не переодевшись. Через несколько часов я проснулась от 17 пропущенных звонков и агрессивных голосовых сообщений от парня. Я ни разу не сказала ему, что приеду после работы. Даже наоборот: предупредила, что не приеду, потому что сильно устану. Так этот мужчина-ребенок не ел весь день и в итоге потерял сознание. Его нашел отец и отвез в больницу. И почему-то в том, что он не поел и попал в больницу, была моя вина. Это стало для меня последней каплей, и на следующий день я рассталась с этим парнем. © mamabear5678 / Reddit
- Бывший муж обижался на меня две недели после родов. А все из-за того, что я родила, не дождавшись его. Он был на футбольном матче, когда мама повезла меня в больницу, поэтому не успел. Вернее, он бы успел, если бы ушел с первого тайма, а не стал бы досматривать второй, потом еще полчаса, а потом еще и пенальти. Мало того, что муж опоздал на несколько часов, так еще и команда его проиграла. Поэтому радость от рождения сына была омрачена проигрышем какой-то команды, которая даже не в основной лиге играет! Но мне до сих пор интересно, что я должна была сделать, чтобы задержать ребенка. © Мамдаринка / VK
- Сказала коллеге: «Привет, там на кухню тортик принесли. Иди быстрее. Торт маленький, сейчас все съедят». Так мужик предъявил мне, что это я тут указываю ему, что делать. Хотя вообще-то это не был приказ. © VinnyVincinny / Reddit
- Работала в магазине обуви. Однажды у нас купил шлепанцы пожилой мужчина. Он все время был вежлив, а затем ушел с обновкой. Минут через 20 вернулся и попросил поменять на такие же шлепанцы, но другого цвета. Я обнаружила, что этот оттенок распродан. Подумала, нет проблем, закажу для него эту пару и бесплатно отправлю по его адресу. Сказала ему об этом, а он вышел из себя. Заикаясь, начал кричать, что хочет эту обувь прямо сейчас, и швырнул купленную коробку. Мужчина немного успокоился, когда вышел мой менеджер, но отказался уйти, пока не получит возмещение. © Snowbunny4lyfe / Reddit
- Мой знакомый однажды пытался прочесть мне лекцию по предмету, по которому я же имею степень магистра. И, когда я вежливо исправила существенную фактическую ошибку, он разъярился. До этого мы были довольно хорошими приятелями, так что он знал, что это моя область исследований. Так парень не только больше со мной не разговаривал, но и пытался распускать весьма неприятные слухи обо мне. © raptors***r / Reddit
- Помощь моего отца с домашкой всегда заключалась в том, что он просто начинал орать. Когда он что-то объяснял моей сестре, на тот момент учившейся в началке, он мог ударить кулаком по стене и крикнуть: «Это же элементарно, как ты можешь этого не понимать?!» Даже если его помощь была не нужна, отец заглядывал через плечо и задавал вопросы уровня колледжа. И приходил в ярость, если ты не мог одолеть сложную задачу, которую решают спецы с математическим образованием. Сейчас я сама учитель и стараюсь активно работать в классе, чтобы домашки по возможности не давать. © SinfullySinless / Reddit
- Оставила пятилетнего ребенка с мужем на пару часов. Сама с легкой душой отправилась за покупками. Ведь что такого может случиться, неужели любимый не справится. Возвращаюсь домой спустя час, а там такая картина. Вся кухня в муке, на столе недоделанное тесто, а муж с сыном в другой комнате. Муж взял молоточек в руки и изображает из себя судью: «Выношу вам приговор: 11 лет строгого школьного режима за то, что вы уничтожили пакет муки и загрязнили всю кухню! Исполнять будете в начале сентября!» © Мамдаринка / VK
- Провела весь день в парке со своей собакой, параллельно переписывалась с парнем. Прежде чем пойти домой, выложила фотку фонтана. Мужик почему-то воспринял это как предательство, потому что хотел, чтобы я разделила с ним свой день. Он истерил до тех пор, пока я сама это не прекратила. Мужчине тогда было 40 лет. © weakasnails / Reddit
- Работаю с лучшей подругой в одном коллективе. Она беременна и скоро выходит замуж. Я свидетельница. И как же меня достала наша начальница со своими вечными комментариями, которых никто не ждет. «Как букет с красными цветами? В наше время такого не было, только белые». «Какие подвязки? Сколько фата стоит? В наше время просто колготки надевали и фату из фатина — и красавица». Да плевать нам, как ты замуж выходила! Девчонке хочется праздника. Терпеть не могу таких выскочек, а еще что-то про нынешнюю молодежь говорят. © Подслушано / VK
- Мы встречались 1,5 года. Узнала, что беременна. Мне всегда казалось, что свадьба «по залету» — это стыд. Но изменить уже ничего нельзя. В парне была уверена, так что о беременности сказала сразу. И в шутку добавила: «Когда залетная свадьба?» И тут вдруг он выдал: «Никогда». Сказал, что не готов сейчас к женитьбе и детям. Сейчас моему ребенку два года, и он ни разу не видел своего отца, потому что тот отказался от него еще до его рождения. © Мамдаринка / VK
- Лучшая подруга перестала со мной общаться. Они с парнем пару месяцев назад расстались, казалось, что окончательно. Подружка выгнала его, обругала. Ну и я подхватила, чтобы поддержать ее. Рассказывала, как он мне с самого начала не нравился. Спустя две недели парень приполз с букетом, на коленях вымолил прощение, и теперь они снова вместе. А подруга меня знать не хочет. То ли он ее настроил против меня, то ли сама обиделась, что я его недолюбливаю. © Карамель / VK
- Недавно парень с работы позвал меня на свидание. Я согласилась, потому что тоже симпатизировала ему. В день свидания была на работе, поэтому парень должен был забрать меня возле офиса. Когда я вышла, то несколько коллег увидели, как я сажусь в его машину, и уже на следующий день по офису ходили слухи о нашем романе. Мне было все равно, пока я не узнала, что у этого парня есть невеста. Мне стало очень неприятно. Сразу все высказала ему и заявила, что мне очень жаль его девушку. © Карамель / VK
- Работаю на двух работах. На быт катастрофически не хватает времени, наняла домработницу. В это же время я начала встречаться с мужчиной. Этот вопрос был заранее оговорен. Ему нравился мой уклад жизни. И вот как-то он остался ночевать, а днем задержался подольше. Столкнулся нос к носу с моей домработницей. И тут мужик начал
скандалить: как так, я не сама все делаю, женщина же должна вести хозяйство сама, даже если впахивает 25/8. Расстались. © Подслушано / VK
А женщинам, кстати, всякое приходится терпеть в жизни, в том числе беспардонность некоторых мужчин. Рассказываем истории таких девушек.